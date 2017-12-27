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    Operasyonda şaşkına çeviren görüntü

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    27.12.2017 - 09:45 | Son Güncelleme:

    Yılbaşı öncesi operasyonlara hız veren Jandarma ekipleri İstanbul’da piyasa değeri 1 milyon lira olan kokain ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek için saf haldeki kokaini Bahçelievler’de bir lokantada saklanması dikkat çekti.

     

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda yurtdışından temin edilen yüklü miktarda kokainin İstanbul genelinde torbacı tabir edilen şahıslara A.B. isimli şahıs tarafından dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı.

    Operasyonda şaşkına çeviren görüntüJandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucunda şüpheli A.B.’yi, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’ndeki bir lokantanın deposuna düzenlediği operasyonla yakaladı.

    Lokantanın deposunda yapılan aramalarda alışveriş poşetleri içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon lira olan dört kilogram kokain maddesi piyasaya dağıtılmadan ele geçirildi.

    Ele geçirilen kokain maddesinin üzerinde R,O,L,E ve X harflerinin bulunması dikkat çekti. Jandarma tarafından yapılan kontrolde kokainin saf halde olduğu belirlendi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Operasyonda şaşkına çeviren görüntü

    EROİNİ TEPSİDE SAKLAMIŞLAR

    Tutuklanan A.B.’nin ifadeleri sonucunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avcılar’da yaptığı operasyonda ise Y.K. isimli şahsın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada fırın tepsisi içinde bir kilogram eroin maddesi, atı gram afyon sakızı ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi tek kullanımlık dozlar halinde sattığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: uyuşturucu operasyonu
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