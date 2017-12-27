Operasyonda şaşkına çeviren görüntü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda yurtdışından temin edilen yüklü miktarda kokainin İstanbul genelinde torbacı tabir edilen şahıslara A.B. isimli şahıs tarafından dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucunda şüpheli A.B.’yi, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’ndeki bir lokantanın deposuna düzenlediği operasyonla yakaladı.

Lokantanın deposunda yapılan aramalarda alışveriş poşetleri içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon lira olan dört kilogram kokain maddesi piyasaya dağıtılmadan ele geçirildi.

Ele geçirilen kokain maddesinin üzerinde R,O,L,E ve X harflerinin bulunması dikkat çekti. Jandarma tarafından yapılan kontrolde kokainin saf halde olduğu belirlendi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EROİNİ TEPSİDE SAKLAMIŞLAR

Tutuklanan A.B.’nin ifadeleri sonucunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avcılar’da yaptığı operasyonda ise Y.K. isimli şahsın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada fırın tepsisi içinde bir kilogram eroin maddesi, atı gram afyon sakızı ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi tek kullanımlık dozlar halinde sattığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.