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    Formlar bulundu... 'Evlilik' onay almışlar

    ADANA, (DHA)
    04.02.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    ADANA’da operasyan düzenlenen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nda, üyelerin ’evlilik formu’ doldurup, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un onayı ile evlendikleri ileri sürüldü.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na operasyon düzenledi. ’Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma’ suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve ’hocalar’ olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

    KAYYUM ATANDI

    Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesi ile kasada bulunan 364 bin lirayı görüntü kaydı alarak saydı. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu. Adana Valiliği’nce operasyonla ilgili olası gösteriler yasaklanırken, vakfın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Ayrıca Adana Asliye Hukuk Mahkemesi, vakfa kayyum atandığı duyurdu.

    EVLİLİK SORUMLUSU İDDİASI

    Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vakıf merkez binasında yapılan aramada, üyeler arasında evlilik işlemleri için doldurulduğu öne sürülen formlar bulundu. Vakfın evlilik sorumlusu olduğu iddia edilen Kemal A.’nın, İzmir’de bir kadınla evlenmek isteyen vakıf üyesi erkekten form doldurmasını istediği, bu kişinin karşı çıkması üzerine de, "Alparslan Kuytul’un ilim ve ferasetini nasıl sorgularsın, o böyle uygun gördü. Onun lafının üstüne söz olmaz, formu dolduracaksın" diye mektup yazdığı ileri sürüldü. Vakıf üyeleri arasında gerçekleşen evliliklerin tamamının Alparslan Kuytul’un onayı ile gerçekleştirildiği öne sürüldü.

     

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    Etiketler: alparslan kuytul , Furkan Vakfı , evlilik sorumlusu , son dakika
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