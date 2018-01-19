Operasyon öncesi son temas

MİLLİ Güvenlik Kurulu’nda (MGK) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik operasyonu için kararlılık vurgusu yapılmasından sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan dün Moskova’ya gitti. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Orgeneral Akar ve MİT Müştesarı Fidan’ın Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana-Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gittikleri belirtildi.

HAVA SAHASI TALEBİ

Orgeneral Akar’ın, Rus mevkidaşıyla görüşmesinde olası Afrin operasyonunda Suriye hava sahasını kullanma talebini gündeme getirdiği öğrenildi. TSK’nın, Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Afrin’e yapılacak operasyon planlarında hava sahasının kullanılarak bölgedeki PYD/YPG mevzilerinin savaş uçaklarıyla bombalanmasının gerekliliği vurgulanıyor. Güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın yapıldığı sahaya göre daha dağlık bir alan olan Afrin bölgesine hava operasyonlarının şart olduğu görüşünde.



ARAZİ BİLGİLERİYLE

Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan’ın Moskova’da muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde Türk güvenlik birimlerinin gerek yerel kaynaklar, gerekse insansız hava araçları ve diğer teknik donanımlarla Afrin bölgesinde PYD/YPG güçlerinin arazideki hareketlilikleri, bulundukları yerler ve Türkiye’nın sınır güvenliğini tehdit edecek silahlanmalarını içeren istihbarat dosyalarından bilgiler aktardıkları da öğrenildi.



ÇAVUŞOĞLU: GÖRÜŞÜYORUZ

Güvenlik kaynakları, bölgede hendek kazan PYD/YPG güçlerinin imhası ve kara birliklerinin rahat ilerleyebilmesi için hava bombardımanı ile arazi temizliği yapılmasının önemine dikkat çektiler. Kanada’da üç gün önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün CNN Türk’te yaptığı açıklamada, “Hava sahası konusunda hem İran hem Rusya ile görüşüyoruz. Buradan havadan bir müdahale için koordinasyonu sağlamalıyız” dedi.



İDLİB DE KONUŞULDU

Orgeneral Akar ve Fidan’ın Moskova temaslarında, İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinde gözlem noktaları kurma çalışmalarının hızlandırılması da ele alındı. Rusya, şimdiye kadar 3 gözlem kulesi kuran Türkiye’den daha fazla gözlem karakolu kurmasını beklediğini açıklamıştı. Astana zirvesinde, Türkiye’nin İdlib’de 12 gözlem noktası kurması kararlaştırılmıştı.

SOÇİ TOPLANTISI

MOSKOVA’da görüşülen bir diğer konu da Soçi’de 29 Ocak’ta yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi oldu. Geçen hafta İstanbul’da toplanan Suriyeli muhalifler arasında, Esad rejiminin İdlib’de sürdürdüğü operasyonlar nedeniyle Soçi’ye katılmama görüşü ağır basmıştı. Akar ve Fidan, temaslarında muhaliflerin katılımını sağlayabilmek için rejim güçleri operasyonlarının durması gerektiği mesajını verdi. Üst düzey bir kaynak, “İdlib’de sivil halkı ve ılımlı muhalifleri hedef alan operasyonlar devam ettikçe Soçi’ye muhaliflerin katılmasını beklemek hayal olur” dedi.