Operasyon beklentisi

AK Parti’de bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan iki toplantıya da İBB Başkanlığı’ndan istifa eden Kadir Topbaş ve İstanbul damgasını vurdu. İstanbul’da yapılan istişare toplantısından sonra önceki günkü MYK toplantısında bugün yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için aday seçimleri ele alındı.





Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, süreç hakkında teknik bilgi verdi. İstanbul’da pazar günü yapılan istişare toplantısında üç belediye başkanının ismi gündeme gelirken, bunlardan Mevlüt Uysal’ın adının öne çıktığı kamuoyuna yansımıştı. Partide yapılan temayül yoklamalarında da ağırlığın Uysal üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.



SIRADA BAŞKA BELEDİYELER VAR

MYK’da isimlendirme yapılmazken, AK Parti’de 2019 mart ayında yapılacak seçimlere kadar İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde birden fazla belediye başkanının görevden ayrılabileceği konuşuluyor.



Üç büyükşehir belediye başkanı ve 10’a yakın ilçe belediye başkanıyla ilgili benzer bir süreç yaşanacağı ve 2019 yerel seçimlerine farklı isimlerle gidileceği dile getiriliyor. Parti içerisinde belediye seçimlerinin yoğun şekilde konuşulmaya başlanmasıyla birlikte, çok sayıda eski bakan ve milletvekilinin büyük illerde aday olarak değerlendirileceği iddia ediliyor. Bunlardan en önemli isim olarak İstanbul için Binali Yıldırım dillendiriliyor.



SAHAYA İNME ZAMANI GELDİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın pazar günü İstanbul’da yapılan istişare toplantısında “Görevi devralacak arkadaş, performans gösterirse, 2019’da aynı şekilde yola devam ederiz. Bundan sonraki süreç çok önemli. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır. 2019’a daha zaman var demeyeceğiz. Sahaya inme zamanımız geldi. Çok kritik bir döneme giriyoruz. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip, İstanbul’u almalıyız. Milletvekillerimizle teşkilatımızla birlikte çalışalım” dediği belirtildİ.



'BÜTÜNŞEHİRİ SEÇİME YETİŞTİRİN'

HÜKÜMET, 2019 yerel seçimlerine yetiştirilmek üzere başlattığı yasa çalışmasında son aşamaya geldi. 750 bin nüfusun üzerinde olan yerleri ‘büyükşehir’, onun dışında kalan tüm illeri ‘bütünşehir’ olarak tanımlayan düzenlemenin, 2019 yerel seçimlerine yetiştirilmesi için 6 ay içinde yasalaşması gerekiyor.



- Taslak, il özel idareleri eliyle yapılan bazı hizmetlerin, şehir belediyelerine aktarılmasını öngörüyor. Taslağa göre, bir önceki düzenlemede bazı yetkileri elinden alınan ilçe belediyeleri de güçlendirilecek.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yenilikler içeren yerel yönetimlerin reform paketinin, 2019 yerel seçimlerinden önce hayata geçirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.



- Yerel seçimlere yönelik yasal düzenlemelerin 2019 seçimlerinde uygulanabilmesi için 25 Mart 2018’e kadar yasalaştırılması gerekecek.



- Düzenlemeyle, il özel idarelerinde hizmet ağırlıklı bazı çalışma alanlarının, bütünşehirlere devredileceği belirtiliyor. İlçe belediyelerinin bir önceki düzenlemeyle kısıtlanan bazı yetkilerinin arttırılacağı, yerelde hızlı ve sürekli hizmet verilmesinin sağlanacağı da ifade ediliyor. Bu düzenlemenin, valilerin görevlerini ‘sembolik ve temsil amaçlı’ olarak sınırlandıracağı kaydediliyor.