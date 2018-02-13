Operadan önce pop kariyer

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un Devlet Opera ve Balesi’nin başına getirdiği 41 yaşındaki tenor Karahan’ın pop albümü 1998’de çıktı. Karahan, 21 yaşında, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi şan bölümünde öğrenciyken yaptığı albümden ‘Şeytan Görsün Yüzünü’ adlı şarkıya klip çekti.



Bolşoy Tiyatrosu’ndan Londra’da The Royal Opera House’a kadar önemli sahnelere çıkan Karahan’ın, Youtube’da da yer alan klibinde, giydiği beyaz takım elbise, siyah tişörtü ve dansı dikkat çekiyor.







LANSMAN SEZGİN’DEN

Karahan’ın albümünün lansmanını da dönemin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan dayısı İsmet Sezgin yapıyor. Hürriyet’in de 25 Ocak 1998’de “Popçu Yeğene Sağlam Destek” başlığıyla yer verdiği haberde, Sezgin’in Karahan ile birlikte evinde basın toplantısı düzenlediği görüldü.



Haberde, Karahan’ın spor kıyafetini beğenmeyen Sezgin, takım elbise giymesini istedi. Sezgin, siyah bir takım elbise giyen Karahan’a, bu kez de kravat takmadığı için kızdı. Sezgin, kendi elleriyle seçtiği kravatı yeğenine verdi.