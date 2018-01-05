Opera'dan Bitcoin madenciliğine büyük önlem!

Opera'nın , Opera 50 adlı yeni sürümü, birçok yenilikle kullanıcı karşısına çıkıyor. Yeni sürümde, bazı sitelerin, kullanıcıların web siteleri üzerinden otomatik olarak kripto para madenciliği yapmaları engelleniyor.

Crypto-jacking web siteleri adı altında, insanlar web tarayıcıları üzerinden, sanal para madenciliği yapılıyordu. Ayrıca bu işlem, kullanıcıların haberleri olmadan yapılıyor ve kullanıcıların PC'lerini yavaşlatıyor. Opera 50 ile kullanıcılara sunulan anti-madencilik özelliği, tarayıcının reklam engelleme işlevinin içerisine yer alıyor. Reklam engellemelerini kullanmak isteyenlerin, yine oradaki "No Coin" butonuna dokunmaları gerek. Yeni işlevi, Opera 50, madenci kodlarının düzenli olarak düzenlendiği "No Coin" listesinden sağlıyor. Son olarak Oculus için VR360 desteği sunulan yeni sürümde, bir de kullanıcıların masaüstünden, TV'ye yansıtmalarını sağlaması için Chromecast desteği var.