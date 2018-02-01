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    Operada operasyon

    Umut ERDEM/ANKARA
    01.02.2018 - 01:15 | Son Güncelleme:

    Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü’ne yaklaşık bir ay önce atanan tenor Murat Karahan, kurumda taşları yerinden oynattı. Karahan, genel müdürlüğe bağlı Ankara ve Mersin Opera ve Balesi’nin müdürlerini görevden aldı.

    Orkestra Şefi Selman Ada’nın yerine Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü’ne 3 Ocak’ta atanan Murat Karahan, kurumda yeni görevlendirmelere başladı. Karahan, Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kocadere’nin yerine Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kızı Solmaz Haberal’ı atadı. Ankara Opera Korosu üyelerinden olan Haberal, uzun yıllardır kurumda görev alıyor.

    Karahan, Ankara Müdürlüğü’ne Metin Turan’ın yerine Çetin Kıranbay’ı, Mersin Müdürlüğü’ne ise Ufuk Kasar’ın yerine soprano Bengi İspir Özdülger’i görevlendirdi. Önümüzdeki günlerde DOB Genel Müdürlüğü’ne bağlı bulunan İzmir, Antalya ve Samsun müdürlüklerinde de görevden almaların yapılması bekleniyor.

    SÖZLEŞMELİLER RANDEVU İSTEDİ

    Devlet Opera ve Balesi’nde sözleşmeli sanatçı sorunu da devam ediyor. ‘Misafir sanatçı’ titri ile sahne üstünde ve gerisinde çalışan, tenorundan sopranosuna, baletinden konzertmeisterı’na (başkemancı) kadar çeşitli branşlarda, önemli rollerde görev alan sözleşmeli sanatçılar, sıkıntılarını dile getirmek için Genel Müdür Karahan’dan randevu talep etti. “Ne işçiyiz, ne de memur” diyerek kendilerine “Taşeron sanatçı” tanımını yapan sanatçılar, Karahan’a kadro taleplerini aktaracaklar.

    Etiketler: gazetehaberleri , Murat Karahan , opera
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