Operada Ada görevden alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Ahmet Yılmaz, dün kuruma giderek Ada’ya görevden alındığını iletti. Ancak şubat ayında yaş haddinden emekliye ayrılmak zorunda kalacak olan Ada bu durum karşısında Personel Daire Başkanlığı’na emekli olmak için dilekçe sundu. Ada, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın sürdürdüğü bir soruşturma sonrasında görevinden alınırken, soruşturmanın içeriğine yönelik bir bilgi paylaşılmadı. Bakanlık yetkilileri ise Ada ile ilgili bir soruşturma olduğunu doğruladı.

Sayıştay, DOBGM 2015 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda Selman Ada’yı mercek altına almıştı. Raporda, genel müdürlüğün sanat programına ‘Ali Baba ve 40’ başta olmak üzere Ada’nın kendi eserlerini koyduğu ve bu eserlerden yüksek oranda telif ücreti aldığı belirtilmişti. Ada, dört eserini altı il müdürlüğünde 53 temsilde sahnelenecek şekilde 2015-2016 sanat sezonu programına almıştı.

109 BİN TL’LİK TELİF ÖDENMİŞ

Sayıştay raporunda Ada’nın toplam 108 bin 620 TL telif ödemesi aldığı, atadığı müdürlerle telif sözleşmesi yapmasının İhale Yasası’na uygun olmadığı ve farklı il müdürlüklerinde sahnelenen aynı temsillerin dönüşümlü olarak sunulması yerine, ayrı ayrı sahne ve kostüm yapıldığı tespitlerine yer verilmişti.

Sayıştay, genel müdürlüğün 2015’te Ziraat Bankası ile imzaladığı sponsorluk sözleşmesi kapsamında sağlanan gelirleri de incelemişti. Bu kapsamda Ada’nın, 19-22 Kasım 2015 tarihleri arasındaki, “Başka Bir Dünya” adlı eserin prömiyeri için yaptığı İstanbul seyahati mercek altına alınmıştı. Ada’nın Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de deniz manzaralı odada geceliği 650 Euro’dan üç gece kaldığını tespit eden Sayıştay, otelde deniz manzaralı deluxe oda fiyatının rayiç bedelinin 150 Euro olduğunu belirterek, kamunun 5 bin 49 TL zarara uğratıldığına karar vermişti.