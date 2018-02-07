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    Opera ve balede ‘herkes yerine’

    Umut ERDEM/ANKARA
    07.02.2018 - 22:47 | Son Güncelleme:

    Devlet Opera ve Balesi’nin yeni genel müdürü Murat Karahan, yayınladığı bir genelgeyle geçici görevli personelin, üç ay sonra asli kadrolarının bulunduğu şehirlere gönderilmesi talimatı verdi.

    BİR ay önce Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanan tenor Murat Karahan, il müdürlüklerinde yaptığı görev değişimleri ile kurumdaki taşları yerinden oynatmıştı. Karahan, genel müdür yardımcısı Serkan Kocadere’nin yerine Solmaz Haberal’ı, Ankara müdürlüğüne Metin Turan’ın yerine Çetin Kıranbay’ı, Mersin müdürlüğüne ise Ufuk Kasar’ın yerine soprano Bengi İspir Özdülger’i görevlendirmişti.

    ÜÇ AY UZATILACAK

    Karahan’ın ikinci adımı ise kurumda çalışan geçici görevlilere yönelik oldu. 30 Ocak’ta bir genelge yayınlayan Karahan, geçici görevli çalışanların kadrolarının olduğu yere gitmesini istedi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Samsun müdürlüklerine gönderilen genelgede şöyle denildi:
    “Müdürlüğünüzde geçici görevli bulunan, 1309 sayılı Kanuna tabi tüm personelin geçici görevinin uzatılması ile ilgili talepler (gerekçesini sağlık raporu ve mahkeme kararı ile belirtenler hariç) Genel Müdürlüğümüzce son defaya mahsus üç ay süre ile uzatılmak üzere değerlendirilecektir. Bu sürecin sonunda geçici görevi sona eren personelin geçici görevin bitiş tarihinden itibaren asli kadrosunun bulunduğu Müdürlüğündeki görevine dönmesi gerekmektedir. Yazımızın Müdürlüğünüzde geçici görevli bulunan tüm personele tebliğ edilerek, tebellüğ belgelerinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesini ve bu konuda gerekli dikkatin gösterilmesini önemle rica ederim.”

    İDARECİLER DE BULUNUYOR

    Müdürlüklerde idareci kadrosunda da çok sayıda geçici görevli sanatçı bulunuyor. Genelge hayata geçtiği takdirde Samsun müdürlüğünde başkoreograf olarak görev alan Cankat Özer’in İzmir’e, başöğretmen olan Kuzey Kıyıcan’ın Ankara’ya, Antalya müdürlüğü müdürü olan Sibel Kızılateş’in Samsun’a, başkoreograf Ayşe Fidanlık’ın ise asli kadrosunun bulunduğu Ankara’ya dönmesi bekleniyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , opera , bale
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