Opera NoCoin Bitcoin madencilerine karşı koruma sağlayacak

Opera'nın yeni güncellemesinde sorunu çözecek bir özellik bulunuyor. Opera NoCoin ile kripto para madenciliğine karşı bir koruma sunmaya hazırlanıyor. Özelliğin aktivasyonu konusunda kontrol kullanıcılara bırakılıyor. Windows’ta uygulamanın “Ayarlar”, MacOS’te ise “Tercihler” sekmesi üzerinden NoCoin’i devreye sokmak veya kapatmak mümkün oluyor. Opera için böyle önlemler alışılagelmedik bir şey değil. Şirket kullanıcılarına reklam engelleme aracından yararlanma imkanı da sunuyor. Daha geniş reklam engelleme özelliğinin bir parçası olan NoCoin de "Reklamları Engelle" başlığı altında yer alıyor. Bu sayede ziyaret edilmek istenen sayfada kripto para madenciliği kodları bulunuyorsa, opera bu sayfanın açılmasını engelliyor.

Opera bu özellik sayesinde üçüncü taraf araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırabiliyor. Diğer tarayıcılarda ise bu koruma için hala tek seçenek bulunuyor, oda üçüncü taraf araçlar. Google Chrome’da kripto para madenciliğini engellemek için “No Coin”, “Anti Miner” ve “minerBlock” gibi seçenekler yer alıyor.