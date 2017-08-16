Opera Max yolun sonuna geldi!

Opera Max yaklaşık dört yıldır Android kullanıcılarına veri yönetimi ve veri tasarrufu gibi hizmetler sunuyordu. Daha önce uygulama marketinden indirilebilen Opera Max artık marketten uygulamayı geri çekiyor.

Şirket Opera Max yerine diğer servislerine ağırlık vermek istediğini, Opera Max’ın gelişimi için harcanan kaynakları yönlendirmek istediğini belirtiyor. Opera Max’ın şirketin diğer tarayıcı ürünlerinden önemli ölçüde farklı olduğu ve Opera için farklı bir odağı temsil ettiğine vurgu yapılıyor.

Şuanda telefonlarında Opera Max yüklü olan ve hala kullananlar bir süre daha kullanmaya devam edecekler; fakat artık hiçbir güncelleme yapılmayacak. Yani Opera Max’ın sunucuları fişi çekene kadar kullanılmaya devam edilebilecek. Şirket sunucu desteğini çekmeye karar verdiği zaman kullanıcılara haber verileceğini belirtti.