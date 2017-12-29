OpenVPN nedir? Nasıl kullanılır?

Bir zamanlar sadece teknoloji dünyasının yüksek seviyeleri tarafından kullanılan VPN teknolojileri artık çok daha yaygın bir durumda. Bu trendin sebebi de büyük oranda ABD'li İnternet servis sağlayıcılarının kullanıcılara ait tarama geçmişini reklamcılara satmasının ortaya çıkması oldu. VPN sayesinde kullanıcılar gizlilik ve güvenliklerini defalarca kat arttırabiliyor. Özellikle halka açık Wi-Fi bağlantılarında VPN gerçekten vazgeçilmez bir araç durumunda.

OpenVPN projesi James Yonan tarafından 2002'de başlatılmıştı. IBM PC'de yazılım geliştirme arka planı olan Yonan ayrıca finansal ticaret konusuda da uzmandı. Yonan şu an bile projeye dahil durumda ve şirketin ortak kurucuları arasında yer almakla beraber Open VPN'in CTO pozisyonunu da elinde bulunduruyor.

OpenVPN'in bu kadar popüler olmasının ana sebeplerinden biri, en çok kullanılan işletm sistemlerini destekliyor olması. Windows, macOS ve Linux dışında Android ve iOS'u da destekleyen yazılım, daha az bilinen FreeBSD, QNX, Solaris, Maemo ve hatta Windows Mobile'ı bile destekliyor.

VPN'in tüm amacı yüksek seviyede güvenlik sağlamak, OpenVPN ise bu konuda çok başarılı. Yazılım, OpenSSL sayesinde 256-bit şifreleme yapabiliyor. OpenSSL, Statik Anahtar Modundaki geleneksel şifrelemeyi önceden paylaşılan anahtarlar (PSK) aracılığıyla ve istemci ve sunucu sertifikaları yoluyla da genel anahtar güvenliğini destekliyor. OpenVPN yalnızca en gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip değil, aynı zamanda üçüncü parti yazılımlara da uyumlu.