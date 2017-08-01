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Opel çalışanlarının geleceği ne olacak?

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01 Ağustos 2017 - 18:42Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 18:42

Otomobil üretici Opel’in, Opel ve Vauxhall markaları ile birlikte Fransız Peugeot Societe Anonyme (PSA) Grubu’na satışı resmen tamamlandı. PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares bu durumu, “Bugün gerçek bir Avrupa şampiyonunun doğumuna tanıklık ediyoruz” sözleriyle anlattı.

OPEL ve PSA Grubu’nun ortak açıklamasında, bünyesinde Almanya’da üretilen Opel ve İngiltere’de üretilen modeli Vauxhall markalarını bulunduran Opel’in, Fransız PSA Grubu’na satışının tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, daha önce mart ayındaki sözleşmede güvence verildiği gibi, tüm çalışanların karar verme haklarının değişmeyeceği ifade edildi.
Opel ve Vauxhall yönetim ekibinin 100 gün içinde geleceğe yönelik bir plan sunacağı ifade edilen açıklamada, “Opel / Vauxhall ve PSA Grubu, gelecekte General Motors (GM) ile çalışmaya devam edecek. Opel tesisleri GM markaları Buick ve Holden için araçlar üretmeye devam edecek” denildi.

‘ALMAN VE İNGİLİZ OLARAK KALACAKLAR’

PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, “Bugün gerçek bir Avrupa şampiyonunun doğumuna tanıklık ediyoruz” dedi. Opel ve Vauxhall’ın karlılığa dönmesine yardımcı olacaklarını ve yeni endüstri kriterlerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tavares, “Bu ikonik markaların gücünü ve mevcut yeteneklerinin büyük potansiyelini açığa çıkaracağız” diye konuştu.
Opel’in Alman ve Vauxhall’ın da İngiliz olarak kalmaya devam edeceğini belirten Tavares, bu markaların PSA bünyesindeki mevcut Peugeot, Citroen ve DS portföyü ile mükemmel uyum sağlayacağını dile getirdi.

AVRUPA’NIN İKİNCİSİ OLABİLİR

Opel CEO’su Michael Lohscheller de tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“PSA Grubu’na katılmaktan gurur duyuyoruz ve şimdi General Motors ile 88 yıldan sonra tarihimizde yeni bir bölüm açıyoruz. Almanya’da üretilen bir teknolojiyi herkesin kullanımına sunma yolumuza devam edeceğiz. Güçlü yanlarımızın birleşimi, Opel ve Vauxhall’ı karlı ve kendi kendini finanse eden bir işletmeye dönüştürmemizi sağlayacak.”
Avrupa’da yüzde 17’lik pazar payına sahip plan PSA Grubu’nun yaklaşık 2.2 milyar euroluk satın alma işleminin ardından Avrupa’nın en önemli ikinci otomobil üretici olacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: OPEL , PSA-Opel , ALMANYA , FRANSA
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