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OPEC'ten önemli toplantı

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 09:34Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 09:34

OPEC  “üretim kısıntısı”nı tartışmak üzere 7 – 8 Ağustos'ta Abu Dhabi'de bir araya gelecek.

OPEC ülkeleri ve grup dışındaki üreticilerin bir kısmı, 7 – 8 Ağustos tarihlerinde Abu Dhabi'de bir araya gelerek bazı üyelerin üretim kısıntısına ilişkin taahhütlerinin gerisinde kalma sebeplerini tartışacak.

OPEC grubunun üretim kısıntısına uyma oranı, Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Temmuz ayında yüzde 86'ya düşerek Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi.

Bloomber Brief, 1 -3 Ağustos tarihleri arasında analistlere toplantıya ilişkin beklentilerini sordu.

Societe Generale'den Petrol piyasası araştırma birimi küresel yöneticisi Mike Wittner, “Toplantıdan elle tutulur bir sonuç beklemiyorum” dedi. Mike Wittner, sürprizlerin tamamen ihtimal dışı olmamasına karşın, sadece söylendiği gibi bazı ülkelerin üretim kısıntısının gerisinde kalma sebeplerinin tartışılacağını belirtti.

Gunvor Group baş ekonomisti David Fyfe, Abu Dhabi toplantısının yönetimsel düzeyde olmadığının altını çizdi ve bu nedenle piyasa yönetimine ilişkin herhangi bir değişikliğin olmayacağını ifade etti.

 

Etiketler: OPEC , OPEC üyeleri , OPEC ülkeleri
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