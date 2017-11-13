OPEC'in petrol üretimi ekimde düştü

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, ekimde küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 530 bin artışla 96 milyon 710 bin varile yükseldi.

Ekimde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 680 bin varil arttı ve 64 milyon 120 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi ekimde bir önceki aya göre günlük 151 bin varil azalışla 32 milyon 590 bin varile geriledi. OPEC'in, üretimini düşürmesiyle küresel petrol üretimindeki payı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 33,7'ye düştü.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Angola, Libya ve Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Irak, Nijerya, Venezuela, Cezayir ve İran'da yaşandı.

Angola'da günlük üretim ekimde bir önceki aya göre yaklaşık 69,8 bin varil, Libya'da 42,3 bin varil artış gösterdi. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise ekimde bir önceki aya göre petrol arzı 16,9 bin varil artışla 10 milyon varile ulaştı.

Kartelin ikinci büyük üreticisi Irak ise ekimde günlük üretimini 131 bin varil düşürdü.

KÜRESEL TALEP ARTACAK

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 510 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 450 bin varile ulaşacak.

Öte yandan, dünya genelinde ekimde işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 157 oldu. Bu sondaj kulelerinin 552'si OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.