‘Önyargıya karşı yanınızdayım’

ALMANYA’da gelecek hafta yapılacak genel seçimler için kampanyalar, bir önceki seçimlerden farklı yürüyor. Başbakan Angela Merkel ve rakibi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, televizyonlarda seçim arenası programlarında doğrudan seçmenin karşısına çıkıyor ve 90 dakika boyunca seçmenlerin emeklilikten, bakım sigortasına, mülteci ve uyum sorunundan günlük yaşamdaki ırkçılığa varıncaya kadar, toplumu yakından ilgilendiren sorularını yanıtlıyorlar.

ZDF’de ‘Klartext’ (Açık konuşalım) programında seçmenler, Merkel’i sorularıyla sıkıştırdı. Türkiye kökenli bir genç, “Ben Berlin doğumluyum. Çift kültürden geliyorum. Hep Alman olduğumu savunmak zorundayım. Ya göçmen kökenli bir Almanım, ya da Türküm. Göçmen kökenli Alman kavramını siz nasıl buluyorsunuz ve günlük hayattaki ırkçılığa karşı tavrınız ne?” diye sordu.

MÜSLÜMANLAR BU ÜLKENİN PARÇASI

Merkel, Türkiye kökenli gencin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Siz Türk kökenliyseniz bunu söyleyebilmelisiniz. Siz farklı kalitede bir Almansınız. Siz Alman vatandaşıysanız, Almansınız. Eğer kökeninizi söylemek istemiyorsanız, tamam. Ama bir çok insan da kökeninin söylenmesini istiyor. Her ülkenin bir kültürü var. Herkes kendi kültürünü de yaşayabilmeli. Müslümanlar da artık ülkemizin bir parçası. Ama nerede ırkçı bir önyargıyla karşılaşıyorsanız, beni yanınızda bilin.”

DAHA ÖNCE DE OLUYORDU

Bir kadın seçmen ise ‘mültecilerle Almanya’ya erkek dolduğunu, tecavüzlerin arttığını ve bunu konuşmanın tabu olduğunu’ söyledi. Merkel müdahale ederek, hiçbir konunun tabu olamayacağını, göçmen akınından önce de korkunç tecavüz olayları yaşandığını belirtti. Genel olarak bir grubu suçlamanın yanlış olduğunu söyleyen Merkel, stüdyodaki diğer dinleyicilerden yoğun alkış aldı ve “Her insan, yaptığı veya yapmadığı işler konusunda bir birey olarak görülmeli. Bunun daha ötesine gidilmemeli. Suç işleyenler de Almanya’yı terk etmek zorunda” dedi.

EMEKLİYE UMUT VERMEDİ

Bir başka kadın seçmen ise 40 yıl temizlik işçisi olarak çalıştığını, şimdi 656 Euro emekli maaşıyla geçinmek zorunda olduğunu, kendisi gibi emeklilerin para yetmediği için eve hapsedildiğini söyledi ve yeniden seçilirse, emeklilik sisteminde bir değişikliğe giderek, bin euro asgari emekli maaşı getirip getirmeyeceğini sordu. Merkel, Almanya’da iyi geçinen çok sayıda emekli olduğunu, az emekli alanlar için kira yardımı ve başka destekler bulunduğunu, bu konuda bir değişikliğe gideceği sözü veremeyeceğini söyledi. Merkel, programa bittikten sonra emekli maaşından şikayet eden kadın seçmenin yanına giderek, bir süre sohbet etti.