Onurunuz varsa Ä°STÄ°FA edin!

Moskova'da, BeÅŸiktaÅŸ ile ilgili baÄŸlarÄ±nÄ±zÄ± koparÄ±n...

BaÅŸkanÄ±ndan, YÃ¶neticisine, HocasÄ±na!

Fatih Kaya yazÄ±yor

Â Â ÂKim varsa!ÂSergilenen ÅŸu futbolu gÃ¶rdÃ¼kten sonra, biraz onurunuz varsa istifa edersiniz!

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Mustafa Denizli sana inandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in utanÄ±yorum...

Olmaz dedik, yapma dedik...

Ä°brahim KaÅŸ'tan saÄŸ bek olmaz!!!

Ekrem'den orta saha olmaz!!!

Yusuf'tan sol Ã§izgi olmaz!!!

Tello'dan forvet arkasÄ± olmaz!!!

RÃ¼ÅŸtÃ¼'den, BeÅŸiktaÅŸ'a kaleci olmaz!!!

Olmaz! Olmaz! Olmaz!

OlmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlaman iÃ§in kaÃ§ kez gÃ¶rmen gerekiyor?

Bu Ä±srar nedendir?

AÃ§Ä±klar mÄ±sÄ±n?

Dedin ki, Benim kariyerimi CSKA maÃ§Ä± etkilemez. Evet etkilemedi! Hala puan alamadÄ±n...

Åžampiyonlar Ligi'nin en kÃ¶tÃ¼ futbolunu oynattÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'a!!!

Yedek kulÃ¼besinde izlerken yÃ¼zÃ¼n kÄ±zarmadÄ± mÄ±?

Rezalet!

Ä°zlerken bizim yÃ¼zÃ¼mÃ¼z kÄ±zardÄ±. UtandÄ±k!

CSKA Moskova gibi vasat bir takÄ±mÄ± yenemedin...

Kadroya hiÃ§ dokunmasan, futbolcular aralarÄ±nda bir ilk onbir kursa kesinlikle kazanÄ±rdÄ±k...

Sen, kendi kariyerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± kim dÃ¼ÅŸÃ¼necek?

MaÃ§ta bir pozisyon var ki!

Herhalde taraftarÄ±n Ã§Ä±ldÄ±rmasÄ± gerekiyor!

Sivok, dÃ¶nÃ¼p kaleye vursa gol olacak, kendisini yere bÄ±raktÄ±!

Futbolcular bile inanmÄ±yor. BaÅŸka Ã§areler arÄ±yor...

OluÅŸturduÄŸun bu takÄ±mla, ÅŸimdi Ã¶vÃ¼nebilirsin!

YazÄ±klar olsun sana...

Bir takÄ±m sabote edilse, ancak bÃ¶yle edilebilirdi...

Otur, defalarca izle ÅŸu maÃ§Ä±...

Oynatarak vermedin. Bari, izleyerek aldÄ±ÄŸÄ±n paranÄ±n hakkÄ±nÄ± ver!!!

AtÄ±lan son gol sana veda busesi olsun...

Taraftara yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±n iÅŸkenceye son vermen iÃ§in Ä°STÄ°FA ET...

Ve lÃ¼tfen RÃ¼ÅŸtÃ¼'yÃ¼ de yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼r!