Onurunuz varsa Ä°STÄ°FA edin!

Moskova'da, BeÅŸiktaÅŸ ile ilgili baÄŸlarÄ±nÄ±zÄ± koparÄ±n...
BaÅŸkanÄ±ndan, YÃ¶neticisine, HocasÄ±na!
Fatih Kaya yazÄ±yor
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Mustafa Denizli sana inandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in utanÄ±yorum...
Olmaz dedik, yapma dedik...
Ä°brahim KaÅŸ'tan saÄŸ bek olmaz!!!
Ekrem'den orta saha olmaz!!!
Yusuf'tan sol Ã§izgi olmaz!!!
Tello'dan forvet arkasÄ± olmaz!!!
RÃ¼ÅŸtÃ¼'den, BeÅŸiktaÅŸ'a kaleci olmaz!!!
Olmaz! Olmaz! Olmaz!
OlmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlaman iÃ§in kaÃ§ kez gÃ¶rmen gerekiyor?
Bu Ä±srar nedendir?
AÃ§Ä±klar mÄ±sÄ±n?
Dedin ki, Benim kariyerimi CSKA maÃ§Ä± etkilemez. Evet etkilemedi! Hala puan alamadÄ±n...
Åžampiyonlar Ligi'nin en kÃ¶tÃ¼ futbolunu oynattÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'a!!!
Yedek kulÃ¼besinde izlerken yÃ¼zÃ¼n kÄ±zarmadÄ± mÄ±?
Rezalet!
Ä°zlerken bizim yÃ¼zÃ¼mÃ¼z kÄ±zardÄ±. UtandÄ±k!
CSKA Moskova gibi vasat bir takÄ±mÄ± yenemedin...
Kadroya hiÃ§ dokunmasan, futbolcular aralarÄ±nda bir ilk onbir kursa kesinlikle kazanÄ±rdÄ±k...
Sen, kendi kariyerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± kim dÃ¼ÅŸÃ¼necek?
MaÃ§ta bir pozisyon var ki!
Herhalde taraftarÄ±n Ã§Ä±ldÄ±rmasÄ± gerekiyor!
Sivok, dÃ¶nÃ¼p kaleye vursa gol olacak, kendisini yere bÄ±raktÄ±!
Futbolcular bile inanmÄ±yor. BaÅŸka Ã§areler arÄ±yor...
OluÅŸturduÄŸun bu takÄ±mla, ÅŸimdi Ã¶vÃ¼nebilirsin!
YazÄ±klar olsun sana...
Bir takÄ±m sabote edilse, ancak bÃ¶yle edilebilirdi...
Otur, defalarca izle ÅŸu maÃ§Ä±...
Oynatarak vermedin. Bari, izleyerek aldÄ±ÄŸÄ±n paranÄ±n hakkÄ±nÄ± ver!!!
AtÄ±lan son gol sana veda busesi olsun...
Taraftara yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±n iÅŸkenceye son vermen iÃ§in Ä°STÄ°FA ET...
Ve lÃ¼tfen RÃ¼ÅŸtÃ¼'yÃ¼ de yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼r!