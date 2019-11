Onur Ülkesi "Türkiye"

Seneye de ‘Onur Ülkesi’yiz

FRANSA’nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı Mipim’de ‘Onur Ülkesi’ olarak yer alan Türkiye, fuara damgasını vurdu. Türkiye, bu yılki başarılı performansı nedeniyle gelecek yıl da Rusya ve Brezilya ile beraber onur ülkesi olacak.

FRANSA’nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı Mipim’de ‘Onur Ülkesi’ olarak yer alan Türkiye, fuara damgasını vurdu. Türk firmalarının yüksek katılımı ile yer aldığı fuarda tarihinde ilk kez Türkiye için ayrı bir çadır kuruldu. Yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki Türkiye Çadırı’nda hem Türkiye’deki gayrimenkul potansiyeli hakkında bilgi verildi hem de firmalar projelerini tanıttı. 28 firma ve 500’ün üzerinde katılımcı ile fuarda yer alan Türkiye’ye yabancı yatırımcıların ilgisi de yoğundu. Firmalar, yabancı yatırımcılardan birçok teklif alarak Türkiye’ye döndü. Fuarda yatırım potansiyeliyle oldukça öne çıkan Türkiye’ye fuarın son günü bir müjde daha verildi: Önümüzdeki yıl Türkiye, Rusya ve Brezilya ile beraber yeniden onur ülkesi olacak.



HORONLU TANITIM

Açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yaptığı Türkiye Çadırı, yabancı yatırımcılara yalnızca projeleri değil Türkiye’yi de tanıttı. Türkiye Çadırı’nda horonlu-kemençeli açılış şovları düzenlenirken çadırı ziyaret eden yabancı yatırımcılara da Türk kahvesi ve Türk lokumu da ikram edildi. Türkiye Çadırı’nda firmalar kırmızı-beyaz tasarımlarıyla yer alırken, çadır dışında da birçok reklam alanında Onur Ülkesi olmamız dolayısıyla Türkiye tanıtımı yapıldı. Fuar girişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı logolu tanıtım yer alırken, Türkiye logolu tanıtımlar da fuar alanında ve dışarıda sergilendi. Fuar alanında Türkiye’nin onur ülkesi olmasına vurgu yapıldı.



AÇILIŞ NEF’TEN

Mipim, 24 yıllık tarihinde ikinci kez bir Türk şirketi tarafından kapılarını açtı. 80’den fazla ülkeden 20 bin ziyaretçinin katıldığı Mipim fuarında etkinlikler, NEF’in açılış kokteyli ile başladı. Türkiye’nin Onur Ülkesi seçilmesi dolayısıyla bu yıl ayrı bir önem kazanan açılış kokteyline katılan ziyaretçilere NEF Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur ev sahipliği yaptı. Mipim Direktörü Rean Flippo açılışta yaptığı konuşmasında MIPIM tarihinde daha önce bu kadar yoğun katılımla bir açılış yapılmadığını belirterek organizasyonu için Türkiye’ye teşekkür etti.



YİNE ONUR ÜLKESİ

Fuarın açılış gecesine sponsor olan Nef, Mipim’ın geleneksel kapanış basın toplantısında 20 bin 500 katılımcıyı temsilen dünya basınının karşısına çıktı. NEF Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur fuarın kapanışında gerçekleştirilen basın toplantısına konuşmacı olarak davet edilen ilk ve tek Türk oldu. Mipim Direktörü Filippo Rean, DTZ EMEA Bölge Başkanı John Forrester ve Carlorattiassociati Fonu Kurucusu Carlo Ratti ile birlikte kapanışı Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur yaptı. Mipim Direktörü Rean, Türkiye’ye müjdeli haberi verdi. Rean, Türkiye’nin bu yılki başarılı performansı nedeniyle gelecek yıl da Rusya ve Brezilya ile beraber onur ülkesi olacağını açıkladı.

Fuara yüksek katılım

Onur Ülkesi olmamız dolayısıyla bu yıl Türkiye’nin önde gelen firmaları Mipim fuarında yer alıyor. Hem fuar alanında hem Türkiye Çadırı’nda yerini alan firmaların yanı sıra oldukça yüksek bir ziyaretçi firma profili de bulunuyor. Fuarda bu yıl Türkiye’den 500’ün üzerinde katılımcı yer aldı.



Fuar alanında yer alan Türk firmaları:

Akdağ Turizm ve İnşaat, Eroğlu İnşaat, IMS Proje Yönetim, İnrema Uluslararası Gayrimenkul Yönetimi, Öncüoğlu Mimarlık+ACP Mimarlık, Tahincioğlu Gayrimenkul, Varyap-Gap İnşaat Ortak Girişimi, Viatrans-Meydanbey Ortak Girişimi, Yorum İnşaat, Zorlu Center İstanbul



Çadır alanında yer alan Türk firmaları:

Ağaoğlu, Globe International Gayrimenkul Yatırımları, İş GYO, KONUTDER, Nef, Nurol GYO, Proje Yönetim A.Ş., Proplan Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Saf GYO, TSKB Gayrimenkul Değerleme, Vadistanbul, Vicem Bodrum Villaları, ZKLD Aydınlatma Tasarım



Ziyaretçi olarak katılım gösterenler:

Aareal Bank, Access Turkey, Aerium Turkey, Alterra, Arkitera, Arup, Astay, Bemes Yapı, Bener Hukuk Bürosu, Birleşmiş Markalar Derneği, CBRE Turkey, Çelen, Dedeman Real Estate, Dekar Yapı, EA İnşaat, Eczacıbaşı, Entegre Proje Yönetim, Erkanlı Grup, Ernst&Young, Eva Gayrimenkul Değerleme, Garanti Koza, Hedef Endüstri, Hergüner, Jones Lang Laselle, Kadans, Kanyon Alışveriş Merkezi, KLK Yapı, Lal Gayrimenkul Değerleme, Langan International Turkey, Marsh Sigorta, Mar Yapı, Mavia Real Estate, Mimarlar Workshop, Muum Mimarlık, Orco International, Prime Development, Propin, Reimonitor, Servotel, Silkar Turizm, Soma İnşaat, The Marmara Collection, Tuspa, Tuv-Sud Teknik Güvenlik, Yenigün Construction ve 3S Kale.

Resmi açılış Babacan’dan

BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan, Cannes Belediye Başkanı ve aynı zamanda Fransa Parlamento Üyesi Bernard Brochand ile Mipim Fuarı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Babacan, kurdele kesiminde ‘Mipim Fuarı’nın herkes için hayırlı olmasını ve yeni iş olanakları sağlamasını dilerken, kurdele kesiminin ardından uluslararası çadırları ziyaret etti. Çadır ziyaretinin ardından ana konferansta “Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları ile Türkiye” isimli oturumuyla uluslararası platformda Türk ve yabancı yatırımcılara seslenen Babacan, son 10 yılda Türkiye’nin politik ve ekonomik gelişimi, AB süreci ile ilişkiler, sağlık, güvenlik gibi alanlardaki reformlara değindi. Fuarda Türk Çadırı’nı da ziyaret eden Babacan, çadırda yer alan firmaların Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.



Sektör vizyonu anlatıldı

FUARDA ayrıca sektörde söz sahibi olan sivil toplum kuruluşları da sektörün vizyonunu paylaştı. GYODER, ‘Türkiye Gayrimenkul Sektörünün 2023 Vizyonu’, KONUTDER, ‘Konut Yatırımları: Türkiye’de Yaşanan Büyük Değişimde Fırsatlar, Tehditler’, TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel de ‘Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği’ konulu oturumlarda sektörü anlattı.

Topbaş, çadırı açtı

TÜRKİYE Çadırı’nın açılışını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, fuarda Türkiye’nin Onur Ülkesi olması dolayısıyla gurur duyduğunu belirterek, “Türkiye, 10 yılda çok değişti. İstanbul bunda önemli bir paya sahip. İstanbul, gayrimenkul sektöründeki rolünü devam ettirmeli. İstanbul, hem yerli hem de yabancı yatırımcılara açık bir şehir ve dünyada en doğru yatırım adresi olarak gösteriliyor. Kanal İstanbul, iki yeni şehir, finans merkezi gibi projeler sektörde canlılık yaratacak. Kentsel dönüşüm adı altında başlattığığımız çalışmalar da inşaat sektörünün kentte aktifleşmesini sağlayacak. Deprem riskini İstanbul’un yenilenmesi için kullanmak istiyoruz” diye konuştu.

Tanıtımlar yapıldı

ONUR Ülkesi olan Türkiye, fuar alanında birçok yerde tanıtıldı. Türkiye, e-bültenlerde, konferans tanıtım ve fuar tanıtım bültenlerinde, MIPIM web sitesinde onur ülkesine ait bölümde, çadır içerisinde yer alan konferans alanındaki ekranda ve ana konferans sahnesinde yer aldı. Fuar sırasında dağıtılan dergilerde ve Türkiye Çadırı içinde dağıtılacak dergilerde de Onur Ülke tanıtımları oldu. Fuar alanında yer alan reklam seçeneklerinde de tanıtımlar yapıldı.



****************************

İstanbul’a yatırıma çağırdı

AĞAOĞLU, tüm uluslararası yatırımcıları İstanbul’a yatırıma çağırdı. Fuarda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ve Maslak 1453 olmak üzere birçok projeyi uluslararası yatırımcılarla bir araya getiren Ağaoğlu’nun öncelikli hedefi Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımını yapmak oldu.

FRANSA’nın Cannes şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olarak gösterilen Mipim 2013’e katılan Ağaoğlu, tüm uluslararası yatırımcıları İstanbul’a yatırıma çağırdı. Geçtiğimiz yıl Maslak 1453 projesinin lansmanını Dubai’de gerçekleştiren ve gördüğü yoğun ilginin ardından Dubai’de ilk temsilciliğini açan Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye Çadırı’nın açılış kurdelesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte kesti. Başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ve Maslak 1453 olmak üzere birçok projeyi uluslararası yatırımcılarla bir araya getiren Ağaoğlu’nun öncelikli hedefi Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımını yapmak.



YATIRIM ŞEHRİ İSTANBUL

Türkiye ve özellikle de İstanbul’un son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim içerisinde olduğunu dile getiren Ali Ağaoğlu, şunları söyledi: “İstanbul gayrimenkul sektöründe dünyada en büyük kazanç fırsatı sunan şehirler arasında üst sıralarda gösteriliyor. İstanbul mevcut gayrimenkul yatırımlarıyla Avrupa’nın öne çıkan ilk 27 şehri arasında 4. sırada yer alıyor. Kuzey Avrupa ve Körfez Ülkelerine olan yakınlığı sebebiyle pek çok global şirketin, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin ileri gelen kuruluşları İstanbul’daki yerini almaya başladı. İstanbul, Avrupa’nın büyük metropolleri ile kıyaslandığında gayrimenkul piyasası çok ciddi yatırım potansiyeli taşıyor. Öte yandan İstanbul’un dünyanın yeni finans merkezlerinden birisi olmasına yönelik atılan adımların neticesinde İstanbul’a yatırım yapanın kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz.”



FİNANS MERKEZİ YÜKSELİYOR

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin önemli bir mirasın üzerinde yeniden bir dünya başkenti olarak yükseldiğini kaydeden Ağaoğlu, “İstanbul’un dünya başkenti olmasına hizmet edecek her projenin altına imzamızı seve seve atarız. Bu nedenle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ihalesinde de bu kadar hevesli olduk ve en iyi teklifle ihaleyi kazandık. Ülke tanıtımına katkı sağlayacak böylesine büyük ölçekli projelerle birlilikte hedefimiz sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada da bilinen büyük bir marka olmak. Türkiye, dünyanın 10. büyük ekonomisi olmaya hazırlanıyor. Bu hedefte İstanbul çok önemli bir role sahip ve yükleniciliğini bizim yaptığımız İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi de bu hedefi gerçekleştirmede çok önemli bir yere sahip.”



ALTYAPI HAZIR

İstanbul’un kısa vadede bölgesel, orta vadede uluslararası finans merkezi olma yönünde hızla ilerlediğini kaydeden Ağaoğlu, “Bu nedenle İstanbul’u finans merkezi haline getirme konusunda son yıllarda çok ciddi yapısal değişimler yapıldı. Biz hazırız ve tüm yatırımcıları dünyanın yeni merkezi İstanbul’a davet ediyoruz. Biz de Ağaoğlu olarak bu projeyi, İstanbul’u ve Türkiye’yi dünyaya daha iyi tanıtmak için ‘İstanbul’a Yatırım Yapın’ sloganıyla dünyanın her yerinde çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Yatırım potansiyeli arttı

YABANCILARA Türkiye’de mülk edinme imkanı sunan “Mütekabiliyet Yasası”nın geçtiğimiz yıl yürürlülüğe girmesiyle birlikte sektöre yeni bir vizyon kattığını söyleyen Ali Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Bu dönemde yabancıya 400 milyon dolar değerinde 1000 dairenin satışını yaptık. 2013 için de hedefimizi yüksek tuttuk, 1 milyar dolarlık satış yaparak sektöre öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Yemen en çok satış yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor. Diğer Körfez Ülkeleri, Rusya ve Kuzey ülkelerinin de ülkemize ilgisi var. Talebi canlı tutmak için yapılacak çok şey var. Mütekabiliyetin kapsamı genişletilmeli.”



Projelere yoğun ilgi

DÜNYANIN en büyük gayrimenkul fuarına İstanbul’da yürütmekte olduğu projelerle katılan Ağaoğlu fuarın en ilgi çekici standlarının başında yer aldı. Özellikle Ağaoğlu’nun Maslak 1453 ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projeleri yatırımcıların yoğun ilgisini çekti. Türkiye’nin tanımında büyük rol üstlenen Uluslararası Finans Merkezi İstanbul Ataşehir’de yükseliyor. Ağaoğlu ve Emlak GYO arasında imzalanan sözleşme ile İstanbul’un dünya çapında bir finans başkenti olması yönündeki en önemli adım Aralık 2012’de atıldı. Ağaoğlu’nun 1 milyar 460 milyon TL hasılat taahhüt ederek kazandığı ihale sonrası başlayan çalışmalarda 8.5 milyon metreküp hafriyat 300 gün gibi kısa bir sürede tamamlanacak.

****************************



Karma projeler öne çıktı

EGEYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Türkiye, Onur Ülkesi olarak konumlandırıldı. Türkiye’nin onur konuğu olması burada dikkatlerin biraz daha Türk firmalarının üzerinde olmasını sağladı. Mipim Fuarı, Türk firmaları için farklı bir yere sahip” dedi.

EGEYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, dünya gayrimenkul sektörünün bir araya geldiği Mipim Fuarı’nın, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörümüzde global açıdan hem trendlerin belirlendiği hem de birçok markanın 2013 yılına ilişkin yeniliklerini vitrine çıkardığı bir platform olduğunu söyledi. Kabadayı, “Böyle bir platformda Türkiye, Onur Ülkesi olarak konumlandırıldı. Türkiye’nin onur konuğu olması burada dikkatlerin biraz daha Türk firmalarının üzerinde olmasını sağladı. Mipim Fuarı, Türk firmaları için farklı bir yere sahip. Fuarda bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da karma kullanım projelerinin çok daha öne çıkmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda fuar, Türk gayrimenkul firmaları için büyük önem taşıyor” diye konuştu.



15 BİN KİŞİLİK

EgeYapı Group’un İstanbul’un prim vaat eden bölgesi Bağcılar’da inşa ettiği, “Avrupa’nın En İyi Karma Projesi” ödüllü Batışehir projesi hakkında da bilgi veren Kabadayı, şunları söyledi: “TEM otoyolunun hemen yanı başında bulunması hem de ana arterlerin kesiştiği kolay lokasyonu ile ulaşım konusunda da avantaj sağlayacak. Yatay mimari konseptte inşa edilen Batışehir’de 1+0’dan 4+1’e kadar 14 farklı tipte toplam 3 bin 266 adet konut ve rezidansın yanı sıra yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği bir şehir oteli, ofisler, Doğa Koleji’nin yer alacağı eğitim kompleksi, ünlü giyim ve yeme – içme markalarının hizmet vereceği Batı Meydan ve Batı Cadde bulunacak. Batışehir, tamamlandığı zaman 15 bin kişiye ev sahipliği yapacak.”



AYRICALIKLI HİZMETLER

Premium Rezidans 24 saat resepsiyon hizmeti, concierge hizmetleri, misafirlere yönelik şık bir lounge, fuaye alanındaki cafe ve restoranları, fitness salonu ve yüzme havuzuyla sakinleri için vazgeçilemeyecek bir konfor sunacak. Üç bloktan oluşan Batışehir Premium’da farklı ihtiyaçlara yönelik A+ ofisler de satışta. 243 metrekare ile 765 metrekare arası değişen büyüklüklerde geniş alana sahip bir ofis bloğu ile 77 metrekare ile 133 metrekare arası değişen ofis alanlarından oluşan diğer blok için yatırımcılarına farklı finansal çözümler sunularak Batışehir ayrıcalığından yararlanmaları sağlanıyor.



OTEL ZİNCİRİ OLACAK

Ayrıca bloklardan birinin ilk altı katı dünyaca ünlü otel zincirlerinden birine bağlı olarak hizmet verecek. Premium Ofislerde alanların verimli kullanılması adına yekpare kat veya bölünebilir kat imkânı sunuluyor. Konforlu bir çalışma ortamı oluşturulması için doğal aydınlatma ve havalandırma, yüksek hızlı internet ve IT hizmetleri ile restoranlar, ATM’ler kuaför, eczane, lostra salonu gibi günlük ihtiyaçları karşılayan Batı Meydan da Batışehir Premium’da yer alıyor.

****************************

Yabancı ilgisini test ettik

EMAAR Türkiye CEO’su Ozan Balaban, Mipim ile ilgili “Fuarda verimli bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Emaar Square projemizle ilgilenen pek çok yatırımcı bizimle bir araya gelmek istedi. Üzerinde çalıştığımız projenin dışarıdaki etkisini test etmiş olduk. İzlenimimiz doğru yolda olduğumuzu gösterdi” dedi.

DÜNYANIN en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri olan Emaar Properties PJSC’nin ülke iştiraki olan Emaar Türkiye, İstanbul’daki projeleri için fuarda ziyaretçi olarak yer aldı. Emaar Türkiye CEO’su Ozan Balaban, “Fuarda verimli bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Emaar Square projemizle ilgilenen pek çok yatırımcı bizimle bir araya gelmek istedi. Bu da bize gurur verdi. Çünkü üzerinde çalıştığımız projenin dışarıdaki etkisini test etmiş olduk. İzlenimimiz doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bu da bizim için mutluluk verici bir gelişmeydi” dedi.



YARARLI GEÇTİ

Mipim’in ülke tanıtımı için etkili ve başarılı geçtiğini söyleyen Ozan Balaban, şunları söyledi: “Özellikle Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımı, Türkiye’nin fuara ve sektöre verdiği önemin de bir göstergesiydi. Ayrıca ‘Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları ile Türkiye’ isimli konferansa yabancı katılımcıların ilgisi son derece büyüktü. Bahsettiğimiz 10 yıldır gayrimenkul sektöründeki önemli gelişmeler, genç nüfus, dünya standartlarındaki mimari tasarımlar ve mütekabiliyet yasasının çıkması gibi özelliklerin yabancı yatırımcıların ilgisini ne kadar çektiğini burada da görmüş olduk. Bize göre yararlıydı, Türkiye gayrimenkul projelerinin dünyada rekabeti için de iyi bir başlangıç oldu.”



YABANCILAR HEDEFTE

Emaar Türkiye, şu anda İstanbul Çamlıca’da 66 dönüm alana yayılmış karma projesi “Emaar Square” ile ilgileniyor. Emaar’ın İstanbul’daki ilk projesi olan Toskana Vadisi’nin başarısının ardından geliştirilen Emaar Square, dünya standartlarında bir yaşam tarzını tercih eden yerli ve yabancı müşteriler için tasarlandı. Emaar Square 1000’den fazla konut, 180 odalı beş yıldızlı bir otel ve Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezine sahip olacak. Projenin içinde prestijli bir yere sahip Emaar Square Alışveriş Merkezi’nde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanırken, yalnızca proje sakinlerine değil, tüm İstanbullulara hizmet eden dünya standartlarında bir alışveriş ve eğlence mekânı sunulacak.

180 odalı The Adress otel var

* GELENEKSEL ile seçkin yaşam biçimini lüks yaşam konseptiyle sunan Residences, 5 ila 14 kat arasında değişen 4 binadan oluşuyor. Tek odadan daha geniş aileler için 4 odaya ve üst katlardaki penthouse dairelere kadar farklı seçenekler sunan Residences toplam 348 üniteden oluşuyor. Sosyal kulüp, çocuk kulübu, açık ve kapalı havuzlar, fitness stüdyoları ve spor salonu da sakinlerinin kullanımına sunuluyor.

* Farklı ve çağdaş bir mimarinin eseri 31 kattan oluşan Heights, alışveriş merkezinin üzerinde yer almakta. Teknoloji ve konforu bir araya getiren Heights’ta 1 odadan 5 odaya kadar değişen 335 ünite oluşuyor. Sosyal kulüp, açık havuz, fitness stüdyoları, spor salonu ve çocuk kulübünün bulunduğu sosyal alanlar eksiksiz bir yaşam konforu vaat ediyor.

* Tower’ın ilk dokuz katında dünyanın yükselen oteller zinciri 5 yıldızlı The Address Hotel, dünyanın seçkin profesyönellerine Anadolu yakasını da keşfetmek isteyen turistlere 180 oda ile hizmet vericek. Ayrıca Tower’da otelin hizmet vereceği 314 adet branded residence da bulunacak.

En büyük alışveriş merkezi

EMAAR Square’de bulunan 150 bin metrekare üzerinde kiralanabilir alanla İstanbul’un en büyük alışveriş merkezinde 400’ü aşkın mağazanın 100’ü yeme içme ve eğlence alanlarına ayrılmış durumda. Galeri Lafayette gibi seçkin markalara ev sahipliği yapacak Emaar Square yükselmekte olduğu bölgenin değerini bir kat daha arttıracak. Discovery Center ve su altı hayvanat bahçesi, 15 salon kapasiteli dev sinema kompleksi, çocuk eğlence merkezi ve sayısız sosyal aktiviteleriyle alışveriş merkezi tam anlamıyla Anadolu Yakası’nın eğlence ve keyif merkezi haline gelecek. Emaar Square Alışveriş Merkezi, basit bir alışveriş ve eğlence merkezinden çok fazlasını sunarak; eğitim, eğlence ve alışverişi bir arada sunacak.

Şehrin kalbinde

Şehrin merkezinde, en gözde alanlardan birinin üzerine kurulan Emaar Square, ana arterler ve bağlantı yolları üzerinde, Bağdat Caddesi’ne, İstanbul Boğazı’na ve köprülere çok yakın mesafede yer alıyor. Proje Bağdat Caddesi’ne 4 kilometre, Kadıköy’e 5,5 kilometre, Boğaziçi Köprüsü’ne 7 kilometre, Beşiktaş’a 10 kilometre, Taksim’e 11 kilometre, Üsküdar’a 1,5 kilometre, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 25 kilometre ve en yakın metro istasyonuna 900 metre uzaklıkta yer alan lokasyonuyla ulaşım açısından önemli avantajlara da sahip bulunuyor.

Doğayla dost bir proje

EMAAR Square sürdürülebilir özellikleriyle de, benzerlerinden ayrı bir konuma oturan özel bir proje. ABD’deki Çevre Dostu Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design – Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) kriterlerine uygun olarak tasarlanan Emaar Square’ın tamamı LEED sertifikasına sahip olması planlanıyor.



****************************



Garanti Koza işbirliklerini görüştü

İSTANBUL Esenyurt’ta Akkoza projesini gerçekleştiren Garanti Koza, bu yıl MIPIM’de ziyaretçi olarak yer alıyor. Fuarda yer alacak Garanti Koza yetkilileri potansiyel iş birlikleri hakkında görüştü.

65 yıllık tecrübesiyle İstanbul Esenyurt’ta Akkoza projesini gerçekleştiren Garanti Koza, bu yıl MIPIM’de ziyaretçi olarak yer aldı. Garanti Koza’nın Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Baykal, Yönetim Kurulu Danışmanı Erden Bilginer fuarda yer aldı ve potansiyel iş birlikleri hakkında görüştü. Garanti Koza’nın 1 ve 2’inci fazlarda Akiş ortaklığıyla yürüttüğü Akkoza’nın 3’üncü fazını Koza Şehir oluşturuyor. 450 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilen Akkoza, 7 bin konutu ve her ayrıntısı ile düşünülmüş sosyal alanları kapsıyor. Akbatı AVM ve Yaşam Merkezi, 210 mağazasıyla Akkozalıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.



4 KATLI AVM VAR

Dünyaca ünlü ABD merkezli mimarlık firması Development Design Group (DDG) imzasını taşıyan ve 2007 yılı Ağustos ayında ilk etap satışına başlanan Akkoza Projesi, alışveriş merkezi ve sunduğu yaşam alanları ile İstanbul’un en büyük projelerinden sayılıyor. Esenyurt bölgesini cazibe merkezi haline getiren projede çağdaş bir yaşam için ihtiyaç duyulan her türlü imkân bulunuyor. Akkoza’da, dünyanın önde gelen markalarını barındıran 210 bin metrekarelik 4 katlı Akbatı AVM ve Yaşam Merkezi, dinlenme alanı ve parkların yanı sıra 20 bin metrekare açık, 5 bin metrekare net kapalı alana sahip spor merkezi Club İstanbul da yer alıyor.



5 BİN KİŞİLİK KONSER ALANI

Akkoza’da yer alan bir diğer sosyal olanak ise 3 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan Festival Park. 2011 yılından bu yana çeşitli konserlere ve gösterilere ev sahipliği yapan Festival Park, 5 bin kişiyi aynı anda ağırlıyor. 2012 yılından itibaren hizmete başlayan restoranlar sokağı ve cadde dükkanlarıyla, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen prestijli markaları Akkoza Cadde’de müşterileriyle buluştu.



TEM’E DİREK BAĞLANTI

Tüm Esenyurt bölgesine hatta Bahçeşehir’e ulaşımda da büyük rahatlık sağlayan Esenyurt TEM kavşağı Mart 2011’de tamamlandı. Yüzde 100 Garanti Koza yatırımıyla hayata geçen Koza Şehir Projesi, ilk etapta 401, ikinci etapta 445 olmak üzere toplam 846 konuttan oluşuyor. Projede bulunan 1+1 daireler 58 metrekare, 2+1’ler 108 metrekare, 3+1’ler 155 metrekare, 4+1’ler 242 metrekare, penthouse daireler ise 483 metrekare olarak tasarlandı. Koza Şehir Projesi’ndeki bu daireler, 130 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

****************************



Ege Perla’ya Ruslar ilgi gösterdi

İŞ GYO’nun sergilediği İzmir’deki Ege Perla projesi özellikle Rus katılımcılardan büyük ilgi gördü. İş GYO’nun 150 milyon dolar yatırım değerine sahip Ege Perla projesi fuarda göz doldurdu.

TÜRKİYE’nin “Onur Ülkesi” olarak belirlendiği, gayrimenkul sektörünün en prestijli fuarı Mipim’de bin metrekarelik Türkiye Çadırı’nda tanıtım yapan şirketlerden biri de İş GYO oldu. Özellikle Rus katılımcıların büyük ilgi gösterdiği Ege Perla standını ziyaret eden isimler arasında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da vardı. İş GYO’nun 150 milyon dolar yatırım değerine sahip Ege Perla projesi kalitesi, konumu ve İzmir’e katacağı değerlerle fuarda göz doldurdu.



İZMİR PROJESİNİ TANITTI

İş GYO, bu yıl Fransa’nın Cannes şehrinde 12-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen, gayrimenkul sektörünün en prestijli fuarı Mipim’de Türkiye’yi temsil etti. Ağırlıklı olarak İstanbul’dan gayrimenkul projelerinin temsil edildiği Türkiye Çadırı’nda, İş GYO’nun İzmir’de gerçekleştirilen Ege Perla projesi yoğun ilgi gördü. Özellikle Rus katılımcıların projeye büyük ilgi göstermesi dikkatleri çekerken, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da fuarda Ege Perla projesinin güncel durumu hakkında detaylı bilgi aldı.



YÜZDE 45’İ SATILDI

Aralık 2015’te tamamlanması hedeflenen ve yatırım değeri yaklaşık 150 milyon dolar olan Ege Perla, Mimar Emre Arolat’ın imzasını taşıyor. Şimdiden yüzde 45 oranında satışı tamamlanan proje, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren binlerce profesyonelin katıldığı Mipim 2013’te büyük ilgi gördü.



AVANTAJLARI VAR

İŞ GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, İş GYO’nun Mipim Fuarı’na katılımıyla ilgili şunları söyledi: “Bu derece büyük ve kapsamlı bir sektör fuarında İş GYO olarak bulunmanın getireceği avantajların yanı sıra gerekliliğinin de olduğunu düşünüyoruz. Hızla büyümekte olan şirketimizin uluslararası platformda, hayata geçirmiş olduğu ve planladığı projeleri ile var olduğunu gösterebilmesi için Mipim Fuarı’nın bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Mipim2013’de Türkiye’nin ‘Onur Ülkesi’ olarak yer almış olması da ülkemiz gayrimenkul sektörüne duyulan ilginin bir diğer göstergesidir.”

İzmir’in ilk karma projesi

Mipim kapsamında 2012 yılının son aylarında lansmanını yaptıkları ve satışına başladıkları İzmir’deki Ege Perla projesini sergilediklerini belirten Tanes, “Proje maketimizle birlikte sunumunu gerçekleştirdiğimiz projemizin yurtiçinde gördüğü ilgiyi, sahip olduğu modern mimari ve yüksek standartları ile yurtdışında da gördü. İş GYO olarak konumu, kalitesi, İzmir’in ilk karma projesi olması ve İzmir’in doğal mimarisine de uyum göstermesi nedeniyle bir örnek teşkil edeceğine inandığımız Ege Perla projesi ile ülkemizdeki gayrimenkul anlayışının gelişimini sergilemiş olmaktan da ayrı bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

****************************



Fuarda müjdeli haberi aldık

GAYRİMENKUL sektörünün Mipim’e adeta çıkartma yaptığını belirten Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Türkiye’nin yatırım fırsatlarının uluslararası yatırımcılara anlatıldığı fuarda müjdeli haberi aldıklarını söyledi. Kuzu, konut alan yabancıların oturma sürelerini uzatacak bir düzenleme yapıldığının açıklanmasının önemli bir haber olduğunu söyledi.

KUZU Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Mipim’de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın konut alan yabancıların oturma sürelerini uzatacak bir düzenleme yapacaklarını açıklamalarının sektör açısından müjdeli bir haber olduğunu söyledi.

Türkiye gayrimenkul sektörünün 12-15 Mart 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen ve Türkiye’nin onur ülkesi olduğu Mipim’e adeta çıkartma yaptığını belirten Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Türkiye’nin yatırım fırsatlarının uluslararası yatırımcılara anlatıldığı fuarda, Türkiye’deki gayrimenkul projelerinin dünyadaki diğer projelerle yarışacak düzeyde olduğunu kaydetti.



PARLAYAN YILDIZ

Özen Kuzu, Kuzu Grup olarak KONUTDER çatısı altında Türkiye Çadırı’nda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiklerini söyleyerek, şöyle konuştu: “Mipim’de uluslararası yatırımcılarla ilişkiler kurma fırsatı yakaladık. Yabancı yatırımcıların gözünde hem Türkiye ekonomisinin hem de gayrimenkul sektörünün dünyada parlayan yıldız olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Uluslararası yatırımcılar ve fonlar, Türkiye’de yatırıma hazır, ancak bu konuda kimi çekinceleri bulunuyor. Bunların başında kimi hukuki belirsizlikler ve oturma izni geliyor. Hükümetimiz bu belirsizlikleri gidermek için önemli adımlar atıyor. Bu adımların hızlandırılması ve netliğe kavuşturulması önemli.”



SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Oturma izni süresinin uzatılması yabancıya satışı hızlandıracak Mütekabiliyet Yasası’nın çıkmasının da uluslararası yatırımcıların yüzünü başta İstanbul olmak üzere Türkiye’ye dönmelerinde etkili olduğuna değinen Özen Kuzu, “Mütekabiliyet Yasası’yla birlikte gerek Avrupalılardan gerekse Ortadoğu ülkelerinden Türkiye’de konut alanların sayısında ciddi bir artış yaşandı. Mipim Fuarı’nda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, Türkiye’den konut alan yabancıların oturma sürelerini 6 aya ya da 1 yıla çıkartacak bir düzenlemeyi kısa sürede çıkartacaklarını açıklamaları, sektör açısından sevindirici bir gelişme oldu. Oturma izniyle ilgili düzenleme yabancıya konut satışını önemli oranda artıracaktır” diye konuştu.

Türkiye tanıtımı yapıldı

KUZU Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, “Türkiye, başta İstanbul olmak üzere yabancı yatırımcılara yatırım fırsatlarını anlatma imkanı bulduk. Kentsel dönüşümde de uluslararası yatırımcıların fuar vesilesi ile Türkiye’ye yüzünü çevirmeyi sağladık. Mipim’de tek tek proje tanıtımı yerine İstanbul ve Türkiye’nın tanıtımını yapmak daha değerli oldu” dedi.

4 bin konut yaptı

KUZU Grup hakkında da bilgi veren Özen Kuzu, şunları söyledi: “Kuzu, 1943’den bugüne ülke genelinde toplu konut alanları, okullar, hastaneler, resmi binalar ve spor tesisleri inşa etti. İnşaat sektöründe istihdam ettiği 6 binden fazla çalışanı ile Türkiye’nin önde gelen müteahhitlerinden biri oldu. Şu anda Türkiye’nin en büyük atıksu arıtma tesisi işletmecisi konumunda olan Kuzu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) adına 50 binden fazla konutun inşasını tamamlayıp teslim etti. Ayrıca Türkiye’nin başlıca şehirlerinde lüks segmentte yer alan konut ve iş merkezi projeleri de gerçekleştirdi. Spradon, Park Vadi ve Divan markalı projeler kapsamında 3 bin lüks konut sahiplerine teslim edildi. Halen Bahçeşehir’de devam eden 1037 konutluk Spradon Vadi projesi ile toplamda 4 bin 44 lüks konut tamamlanmış olacak. Grup ayrıca, İran’da 55 bin konuttan oluşan dev bir projeyi yürütüyor.”

****************************



Evofisev konseptini yabancılara tanıttı

NUROL GYO Genel Müdürü Musa Aykaç, Mipim’e, “EvOfisEv” konsepti ile inşa edilen Nurol Tower projesi ile katıldıklarını söyledi. Nurol GYO’nun geleceğin yaşam tarzını ve metropol ihtiyaçlarını buluştıran Nurol Tower projesi, Mipim fuarında uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

NUROL GYO, Türkiye’nin bu yıl ‘Onur Ülkesi’ olarak yer aldığı gayrimenkul fuarı Mipim’e, ülkemizde bir ilkin gerçekleştirildiği “EvOfisEv” konsepti ile inşa edilen Nurol Tower projesi ile katıldı. Nurol GYO’nun geleceğin yaşam tarzını ve metropol ihtiyaçlarını buluştıran Nurol Tower projesi, Mipim fuarında uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ziyaret ettiği Nurol GYO standında konuklara Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç ev sahipliği yaptı. Musa Aykaç, fuar kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’de Gelişen Ofis Pazarı konulu panele de konuşmacı olarak katıldı.



İLGİYLE İZLENDİ

Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç, yaptığı değerlendirmede, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ekonomik durgunluğun hakim olduğu bir dönemde Türk ekonomisinin gösterdiği performansın yabancı yatırıcımlar tarafından ilgiyle takip edildiğini söyledi. Dünyanın emlak pazarı olarak kabul gören Mipim Fuarı’nda bu yıl Türkiye’nin Onur Ülkesi olarak belirlenmesini, bu ilginin bir sonucu olarak değerlendiren Musa Aykaç, “Ekonomimiz için her zaman lokomotif sektör olan inşaat sektöründeki büyüme ivmesi ve sahip olduğu gelişim fırsatları Türkiye gayrimenkul pazarını yabancı yatırımcılar için daha ilgi çekici hale getirmektedir” dedi.



PROJELER TANITILDI

Musa Aykaç, sözlerine şöyle devam etti: “Bu açıdan Mipim Fuarı’nın ilk gününden itibaren, Nurol GYO olarak bizim de yer aldığımız Türk Çadırı yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Biz de, bu önemli etkinlikte yer alarak hem Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunduk hem de başta Nurol Tower olmak üzere yeni projelerimizle ilgili yatırımcılara bilgiler aktarıp, projelerimizi tanıttık. Dünyanın dört bir yanından fuara katılan sektör profesyonelleriyle de sektörün son durumunu değerlendirip ve güncel gelişmeleri ele alma fırsatı yakaladık.”

Ev ve ofis talebi artıyor

MIPIM kapsamında gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Gelişen Ofis Pazarı’ konulu panelde de bir konuşma yapan Musa Aykaç, küresel ekonomik ve sosyal yapıda artan gücü paralelinde, Türkiye’nin ev ve ofis pazarında yaşanan önemli değişime işaret etti. İstanbul’un Türkiye’deki ofis yatırımlarının merkezi konumuna dikkati çeken Musa Aykaç, konuşmasında, İstanbul’da, A sınıfı ofis yatırımlarındaki artışın yanı sıra Ankara ve İzmir’de bu yöndeki yatırımları ve deprem yönetmelikleri gözetilerek gerçekleştirilen uygulamaları anlattı. Musa Aykaç, İstanbul’un ev ve ofis pazarındaki gelişmelerini ise “Son 10 yıllık dönemde ekonomik performansı, küresel ekonomik durgunluğa gösterdiği dirençle daha da pekişen ülkemizde, kaliteli, nitelikli ve katma değer sunan ev ve ofis alanlarına talep artmıştır. Bu talebin arkasında; dünya ekonomisinin birinci liginde oynayan Türkiye’de, farklı bir viteste ve boyutta iş yapan Türk şirketleri ve bu dinamik ortamda sektörü güçlü bir şekilde temsil etmek isteyen yabancı oyuncular var” sözleriyle değerlendirdi.

Harcadığın kadar öde sistemi var

NUROL GYO’nun Mipim Fuarı’nda yabancı yatırımcılara tanıttığı Nurol Tower projesi ile ilgili bilgiler veren Musa Aykaç, “Evofisev konsepti ile Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirdiği Mecidiyeköy’deki yeni projemiz Nurol Tower, nitelikli bir iş merkezinin sunduğu ayrıcalıklarla, lüks bir rezidansın konforunu tek bir yapı içinde buluşturarak, beklentilere yenilikçi çözümler getiriyor” dedi. 7 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Nurol Tower, 4 metre tavan yüksekliği, ‘harcadığın kadar öde’ maliyet yönetim sistemi, ihtiyaçlara yönelik tasarlanan birimlerin bulunduğu çarşısı, ortak kullanıma açık geniş toplantı salonları ve 133 metre yükseklikte İstanbul manzarasının izlenebileceği Sky Lounge’ının yanısıra concierge hizmeti gibi özellikleri ile sahiplerine ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunacak. 73 metrekare ile 193 metrekare arasında değişen 243 üniteden oluşan Nurol Tower projesinde teslimatlar, Haziran 2014’de gerçekleşecek.

****************************

Vadi İstanbul standı yoğun ilgi gördü

MIPIM’de Türk Çadırı’nda öne çıkan katılımcılarından Vadi İstanbul, yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuarda Vadi İstanbul standını ziyaret eden yatırımcıların bir çoğu ön talepte bulundu. Görüşmeler İstanbul’da devam edecek.

DÜNYANIN en büyük gayrimenkul fuarı Mipim’de Türk Çadırı’nda öne çıkan katılımcılarından Vadi İstanbul, yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuarda Vadi İstanbul standını ziyaret eden yatırımcıların bir çoğu ön talepte bulundu. Vadi İstanbul, mimarisi ve proje özellikleriyle dikkati çekti. Vadi İstanbul, konut bölümüne gelen talebin yanı sıra ofis, alışveriş merkezi ve otel bölümleriyle de uluslararası alanda faaliyet gösteren öncü firmaların talebini aldı.



FUARDA ÖNE ÇIKTI

Vadi İstanbul’un yatırımcılarından Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, şunları söyledi: “Vadi İstanbul projemizi lanse ettiğimiz günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılıyoruz. Bunun önemli bir kısmını da yabancı yatırımcılar oluşturuyor. Mipim’de yer alarak projeye ilgi duyan bir çok yabancı yatırımcıyla buluşma imkanı bulduk. Vadi İstanbul ile fuara katılan en büyük ölçekli projelerden biri olarak öne çıkıyoruz. Fuarın ilk gününden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Gayet verimli ve başarılı bir fuar süreci geçirdik. Mütakabiliyet Kanunu’nun detaylarını da yabancı yatırımcılara aktarmamızda büyük önem taşıyan bir fuar olduğuna inanıyorum. Ayrıca fuara Onur Ülkesi olarak katılmamızın da, ülkemiz inşaat sektörü açısından etkisinin büyük olduğunu söyleyebilirim.”



GÖRÜŞMELER YAPILDI

Süleyman Çetinsaya, yabancıların özellikle toplu alım yapmak istediklerini belirterek, “Projedeki otel ve ofis bloğuna ilgi gösterdiler. Ofis içerisinden 20 bin metrekare toplu alım yapmak istiyorlar. Ön görüşmemizi yaptık fuar sonrasında yeniden görüşeceğiz” dedi.



1.1 MİLYON METREKARE

Artaş Grubu, Aydınlı Grup ve Keleşoğlu İnşaat’ın ortak girişimiyle inşasına başlanan proje; mimarisi, donatıları ve konumu ile öne çıkıyor. Vadi istanbul projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla Türkiye’de bir çok ilke imza atılıyor ve inşaat sektörü açısından örnek olacak nitelikte birçok özellik öne çıkıyor. 1 milyon 100 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Vadi İstanbul, teras evler, rezidanslar, ofisler, alışveriş caddeleri, kafeler, oteller ile alışveriş merkezlerinin yanı sıra eğlence alanlarına sahip olacak.

Üç etaptan oluşuyor

ÜÇ parselden oluşan ve toplamda 424 bin metrekarelik arsada geliştirilecek olan Vadi İstanbul, 3 farklı etaptan oluşacak. Projede 3 bin konut, 55 bin metrekarelik alışveriş merkezi, ve 700 metre uzunluğundaki cadde üzerinde yer alan 28 bin metrekarelik cadde mağazaları, restoranlar, 240 bin metrekare ofis alanı ile 48 bin metrekare toplam alana sahip 5 ve 4 yıldızlı oteller bulunacak.

İçinden dere geçiyor

PROJE dahilinde Türkiye’nin ilk özel metrosu da Vadi İstanbul’un içinden geçecek. Vadi İstanbul’a özel olarak inşa edilecek olan metro, şehrin metro ağına bağlanacak. Doğayla iç içe bir noktada projelendirilen Vadi İstanbul, İstanbul Boğazı’nın temiz sularını taşıyan ve projeyi boydan boya kat eden, Sadabad Deresi’yle de emsalsiz bir nitelik kazanıyor. Proje içinden geçen doğal derenin etrafında oluşturulacak olan yaşam alanları bölgeye de renk ve canlılık katacak.

1.5 milyar liralık yatırım

İSTANBUL’un kuzeyindeki Belgrad Ormanı’yla, şehrin merkezi olarak nitelendirilen Maslak’ı birleştiren Vadi İstanbul’un arsa hariç yatırım bedeli 1 milyar 500 milyon TL. İlk etabının maliyeti 300 milyon TL olan projeden hedeflenen ciro ise 2 milyar 500 milyon dolar. Mimarisine de büyük yatırımların yapıldığı Vadi İstanbul, Türkiye’nin ödüllü mimarlık ofisi İki Design ile Amerika’nın dünyaca ünlü projelerine imza atmış SOM Architecture tarafından tasarlandı.

****************************



Kentsel dönüşümü tanıttı

İSTANBUL’un en büyük kentsel dönüşüm projesine imza atmaya hazırlanan Yorum İnşaat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştireceği Sarıyer Derbent Kentsel Dönüşüm Projesi’ni 12-15 Mart tarihleri arasında Cannes’da düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de görücüye çıkarttı. Fuarın ilk gününde Yorum standını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kentsel dönüşümün önemini vurgularken, projenin bölge için oldukça değerli olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak projenin arkasında olduklarını sözlerine ekledi.



BU YIL BAŞLAYACAK

Toplam 288 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek projede 75 metrekare ile 350 metrekare arasında değişen büyüklüklerde toplam 924 konut yer alacak. Kentsel dönüşüm kapsamında üreteceği satılabilir konutların yanında bölgenin mevcut sakinlerine de yeni evlerini teslim edecek. Toplam 182 bin metrekare alan içinde 1568 yeni konut üretilecek. Bugüne dek çoğunlukla AVM projeleri konusunda faaliyet gösteren ve Bayrampaşa’da tamamladığı 560 konutluk Yorum İstanbul Evleri projesi ile konut sektörüne de adım atan Yorum, 3 etapta tamamlayacağı Sarıyer Derbent kentsel dönüşüm projesine bu yılın üçüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor.