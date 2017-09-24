Onur Saylak'ı çıldırtan haber

Boşanma sürecinde ve sonrasında eski eşi Tuba Büyüküstün hakkında hiç konuşmayan Saylak, bazı gazetelerde çıkan açıklamaların kendisine ait olmadığını söyledi.



Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu " Bugün gazetelerde çıkan beyanat bana ait değildir! Hiçbir gazeteye-gazeteciye konuyla ilgili açıklama yapmış değilim. Haddini bilmez bir takım kişilerin beni konuya dahil etme biçimleri akıl almaz derecede çirkin ve gerçekleri yansıtmamaktadır. Hangi maksatla yazıldığını anlamadığım yazıyla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." yazdı.

Bugün çıkan bir haberde Onur Saylak'ın “Biz Tuba'nın sevgilisi var diye boşanmadık. Böyle bir saçmalık olmaz. Bu hem ona hem bana hakarettir. Bizim ilişkimiz zaten bitmişti. Çocuklarımız için denedik ama olmadı” dediği iddia edilmişti.