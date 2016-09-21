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ÇUKUROVA

    Hürriyet>’Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu

    ’Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu

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    21.09.2016 - 09:38 | Son Güncelleme:

    ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23’üncü Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri verildi.

    Adana Hiltonsa Otel’inde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Festival Kurulu ve sinemacılar ve çok sayıda oyuncu katılırken, programın sunuculuğunu oyuncu Çiğdem Tunç yaptı. Festivalin Onur Ödülleri bu yıl Türk tiyatrosuna verdiği emeklerin yanı sıra, beyazperdede hayat verdiği unutulmaz karakterlerden tanıdığımız Ayla Algan, Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından biri olan Murat Soydan ve bir çok öyküyü kaleme alan yazar Osman Şahin’e verildi. Törende, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren oyuncu Tarık Akan ile ilgili bir sinevizyon izletildi. Ayrıca sanatçı Ayşegül Aldinç de törende kısa bir dinleti sundu.

    Etiketler: Adana , Onur Ödülleri , Adana Film Festivali
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