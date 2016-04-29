Kiralık Aşk dizisinden tanıdığımız Onur Büyüktopçu Beyaz Show'a konuk oluyor. Bu haftanın konuklarından olan ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu kimdir?
ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?
Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu 1982 yılında istanbul'da doğmuştur. 24 Nisan doğumlu Onur Büyüktopçu çocukluğunu İstanbul da geçirdi. Eğitim almak için İngiltere'ye giden Büyüktopçu Academy Of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de oyunculuk eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra ilk oyunculuk deneyimini 2003 yılında yayınlanan Lise Defteri isimli gençlik dizisinde yaşadı. Bu dizi de Yusuf adlı bir genci canlandırdı. Onur Büyüktopçu daha sonra fenomen haline gelen dizi Doktorlar ve Yabancı Damat gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Asıl mesleği cast direktörlüğü olan oyuncu yakın geçmişte ise 2010 yılında yayınlanan Güz Gülleri isimli dizide yer aldı. Oyuncu şimdiler de ise herkes dilinde olan Kiralık Aşk dizisinde "Koriş" karakterini canlandırmaktadır. Oyunculuğunun yanı sıra menajerlik, cast direktörlüğü ve tiyatro oyunculuğu da yapıyor.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
2015–Kiralık aşk (Koray) (TV Dizi)
2010–Güz Güleri (TV Dizi)
2007–Üç Tatlı Cadı (Yemek Hocası) (TV Dizi)
2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
2004–Yabancı Damat (Emre) (TV Dizi)
2003–Lise Defteri (Yusuf) (TV Dizisi)
2007–Tatlı Bela Fadime (Özgür) (TV Dizi)
2007–Memleket Hikayeleri –Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni (Hüseyin) (TV Filmi)
2007–Kavak Yelleri (1 Sezon) (Mert)
2007–Fırtınalı Aşk (Nedim) (TV Dizi)
2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
2004–Yabancı Damat (Emre) (TV Dizi)
2003–Lise Defteri (Yusuf) (TV Dizi)
2007–Memleket Hikayeleri–Hürmüz Gelin (Süleyman) (TV Filmi)
CAST DİREKTÖRLÜĞÜ YAPTIĞI PROJELER;
2014–Ruhumun Aynası-(Cast Direktörü) (TV Dizi)
2015–Kiralık Aşk-(Cast Direktörü) (TV Dizi)
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