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    Onun kimliğinin eşi benzeri yok!

    KARABÜK (İHA)
    05.01.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:

    Karabük’te yaşayan 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü’nün nüfus cüzdanında ay ve gün hanesinin yerinde '00.00.1942' yazıyor.

    Hata sonucu nüfus cüzdanının doğum günü kısmında 00.00.1942 yazan ve bu yaşına kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığını söyleyen Rahmiye Ertüngü, hayatında ilk defa gazetecilerin kendisine getirdiği yaş pastanın mumlarını üfleyerek kesmenin mutluluğunu yaşadı.

    Ertüngü, “Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, hiçbir yerde işlerimi aksatmadılar. Annem cahil babam ise gurbette olunca doğum günümü hiç öğrenemedim. Sadece tek bildiğim Ağustos ayında ablam sırtında ekin biçen anneme beni emzirmeye getirirmiş. Abim ve ablam vardı onlar da bilmiyor. Zamanında abime de nüfus cüzdanı çıkarmamışlar. Sonradan abimle beni ikiz diye yazdırmışlar. Bugüne kadar hiç doğum günü dahi kutlamadım ve pasta da kesmedim" dedi.

    Onun kimliğinin eşi benzeri yok

    YILI DA BELLİ DEĞİL

    "Eşim zamanında kimlikleri değiştirirken, kendisi beni 2 yaş küçük yazdırmış" diyen Rahmine Ertüngü, "Aslında yılım da belli değil. Bundan sonra 5 Ocak olarak her yıl doğrum günümü kutlarım" diye konuştu.

    Onun kimliğinin eşi benzeri yok


    '5 OCAK OLARAK YAZDIRACAĞIZ' 

    İbrahim Ertüngü ise, annesinin bugüne kadar resmi kurumlarda ve hatta oy kullanırken bile hiç sıkıntı yaşamadığını söyleyerek, “Annem birkaç defa bize 'benim doğum günümü niye kutlamıyorsunuz' dedi ama biz de üzerine düşmedik. Ama şimdi 5 Ocak tarihini doğum günü olarak yazdıracağız. Şimdi yeni kimlik kartı ve kanun da çıktı. Hataları düzelttirip 5 Ocak olarak yazdıracağız” dedi.

    Onun kimliğinin eşi benzeri yok

    Etiketler: doğum tarihi , Kimlik Kartları
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