Önümüz kış, müsait olan aşık olsun!

Küresel ısınma, soyu tükenen hayvanlar falan derken, meteoroloji uzmanları bu kışın çok sert geçeceği haberini veriyor. Atletsiz çıkmayın, başınızı serin, ayağınızı sıcak tutun. Müsaitseniz aşık da olun.

ŞİMDİKİ AŞKLAR ÇOK TİNDER

İlk başladığımız zamanlarda konu komşu eşrafından bile “Aman çocuuum internette tanıştığın kişiyle buluşma, bak geçen haberlerde de söylendi ne işler gelmiş çocuklar başına” uyarıları aldığımız o günler eskide kaldı. Biz artık birbirimizi internette buluyor, sonra laykları combo yapıyor, en nihayetinde de ilk buluşmayı hızla ayarlıyoruz.

Tinder ise bu konuda yükselen yeni trendimiz. Ne ocaklar söndü, ne aşklar alevlendi uğruna ama yine de vazgeçilmedi. Tinder en sevilen çöpçatan sitesi olmuş durumda. Avrupa ve Amerika’daki asıl kullanım nedenini boş verip, muntazam sevgililikler yaşayanlar da oldu elbet. Tinder’a hala tepkili olanlar da var tabii. Bir kızın Tinder’ı varsa onunla olmaz ya’lardan, adam Tinder’da çılgınlar gibi takılıyor, olmaz o işe kadar tepkilerini yüksek sesle dile getiriyorlar. Dört bir yanımızı saran dijital dünyanın trendlerine kayıtsız kalamıyoruz ne yazık ki. İster kullanın, ister kullanmayın Tinder’da aşklar çok moda.

DERSİMİZ KİMYA, KONUMUZ AŞK

Aşık olduğumuzda başımıza gelen olaylar silsilesinde ilk sırayı, değişen vücut tepkilerimiz alıyor. Rutinde giden dünyamızın işleyişi bir anda değişiveriyor. Psikolojik olarak görülse de altında bambaşka sebepler yatıyormuş. Mesela terlemek, vücudun aşkı ilk anda bir tehlike olarak algıladığının göstergesiymiş. Salgılanan adrenalin kalp atışlarımızı hızlandırdığından terlemeye yol açıyormuş. Vücudun hararet yapmasına sebep olan aşkı, kışın yaşamak kadar güzel bir şey olamaz herhalde. Bu kış çok üşümek istemiyorsanız siz en iyisi mi bir aşık olup gelin.

"Mesela terlemek, vücudun aşkı ilk anda bir tehlike olarak algıladığının göstergesiymiş."

İMKANI OLAN AŞIK OLSUN

Aşk iyileştirir. Sarhoşluk gibi rahatlatır. Salgıladığınız mutluluk hormonlarının etkisi, çoğu ağrı kesiciden kat kat yüksek olur. İki yıl önceki bir anıyı hatırlamakta zorlanırken, ilk aşkınızla ilgili tüm detayları hatırlarsınız. Çünkü aşk beynimizdeki hafıza merkezini de güçlendirir. Uzun yıllar geçse de anılarınızın tazeliği hiç geçmez. Ama her şeyi hatırlamak, her izi üzerimizde bir nişane gibi taşımak da iyi değil tabii. Yükselen ilişki trendleri çoğumuzu aşktan soğuttu. Serbest ilişkiler müessesinde yüksek yapanlar, ilk aşktan geçemeyenler, ben bu bölümü anlamadım deyip yeniden aşık olanlar, onca işin gücün arasında bir de aşkla uğraşamam diyenler… İhtimalleri küstürmeyin yahu. Bir daha asla olmam dediğiniz o kişiyi yeniden olun. Hem ne olacak ki, en fazla yeniden yanılırsınız. Yanılmanın izi kalmaz, korkmayın.

EL ELE TUTUŞMAK İÇİN EN İYİ MEVSİM

Günlük hayat telaşından kafanızı kaldırıp da biraz etrafınıza bakın. Yapayalnız nereye kadar? Yazı yedik bitirdik zaten. Yazın yalnız kalmak koymaz adama da, kışın fena efkarı vardır. Kıştan kıyametten dışarı çıkamayacağımız günler, aman ya çok yağmur yağıyor deyip ertelediğimiz görüşmeler, şimdi kim kat kat giyinip, bir kahve içmek için onca yolu kim tepecek serzenişleri… Gördünüz mü? En güzeli aşık olmak. Sıcacık ev, mis gibi bir film, sıcak bir kahve… Kışın aşık olun, aşık. Eliniz ayağınız ısınır. Düğün sezonu da bittiğine göre, üzerinizdeki baskıdan da kurtuldunuz hem. Malum “Kasımda aşk başkadır”lar başlayacak, ee şubatın da eli kulağındadır. Elele tutuşmak için daha iyi bir mevsim mi var yahu? Siz şimdiden yolunu yapın ama. Kardan kıştan sadece gözlerinizin göründüğü ortamlarda dikkat çekmeniz pek de olası olmayacaktır. Ama “ben başıma iş açmak istemiyorum hiç almayayım aşkı meşki” diyorsanız da, siz bilirsiniz. Bari ortalıktan çekilin de imkanı olan aşık olsun.

Kardan adam yapın, bir şemsiyeye iki kişi sığınıp tasarruf edin, bunca kış kıyamette yapacak daha iyi bir fikriniz yoksa oluverin gitsin.

Yazan: Tuğba Badal