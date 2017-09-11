Ortalık fena karışacak! 'Benden 20 yaş büyük bir kadın'

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Aslışah Alkoçlar, Burcu Esmersoy’un Çeşme’deki bir mekanda kendisine el hareketi yaptığı iddiasının doğru olup olmadığı sorulunca şöyle dedi: “Benden yaşça çok büyük bir insan, hakkında konuşmak istemiyorum. Onu tanımıyorum. Bu gerginliğin sebebini ben de bilmiyorum. Ama yapılan saygısızlığa saygısızlıkla cevap vermek bana yakışmaz. Sonuçta benden en az 20 yaş büyük olduğu için terbiyesizlik yapmam. Herkesi kendi haline bırakıyorum.” Genç kadın, bir davete katılmadan ya da mekana gitmeden önce “Burcu geliyor mu?” diye sorduğu iddiası için de “Öyle bir şey asla yok. Benim hiç alakam olmayacak biri. Hayatımı etkileyecek bir insan değil” dedi.
KISKANIYOR OLABİLİR
Aslışah Alkoçlar’la Burcu Esmersoy arasındaki gerginliğin asıl nedeninin, bir dönem aşk yaşadıkları Esat Yontuç olduğu öne sürülmüştü. Alkoçlar, bu dedikodular sorulduğunda ise şöyle konuştu: “Aradan çok sene geçti. Benim Esat’la aramda bir şey geçmedi. Onların aralarında olmuş olabilir, bilmiyorum. Merak etmedim sorunun nedenini. Kıskançlık olabilir. Zaten annemler de çok göz önünde olduğumu söylüyor. İngiltere’ye yerleşeceğim iddiası ise doğru. Gidiyorum, herkes rahatlayacak. Özel hayatımla gündemle olmak istemiyorum.”
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