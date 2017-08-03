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    Onu bulmadan Hollanda’ya dönmeyeceğiz

    İHA
    03 Ağustos 2017 - 14:32Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 14:32

    Mersin’in Silifke ilçesinde 8 Temmuz’dan bu yana haber alınamayan Hollandalı genci bulmak için ailesi Adana’ya gitti.

    JOEY Hoffman (22), temmuz ayı başında iki arkadaşı ile birlikte gezmek için Türkiye’ye gitti. Kiraladıkları araçla Adana ve Mersin’i gezen Joey Hoffman, 8 Temmuz’da Silifke’de kayboldu. Beraber geldiği arkadaşları, tüm aramalara rağmen Hoffman’a ulaşamayınca durumu Hollanda’daki ailesine haber verdi. Polis de kayıp turisti bulmak için harekete geçerken, kardeşi Robin Hoffman ve arkadaşları Angelo Durei ile Jaimy Gewald Adana’ya gitti.

    İLANLAR BASTIRIP DAĞITTI
    Burada polise başvuruda bulunan Robin Hoffman, kardeşinin bulunması için kayıp ilanları bastırarak Adana ve Mersin’de dağıttı. Robin Hoffman ağabeyinden en son 8 Temmuz’da haber aldıklarını belirterek, “Önce Hollanda’da polise başvurduk. Daha sonra iki arkadaşımla birlikte Türkiye’ye gelerek burada da polise başvurduk. Şu ana kadar herhangi bir haber alamadık bir ipucu da bulamadık. Ağabeyim bulunana kadar, bir haber alınana kadar Türkiye’de kalacağız” dedi.

    Etiketler: Joey Hoffman , Hollanda , Silifke
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