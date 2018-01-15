Onu bu hale getirenler yakalandı!

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, geçen hafta Akkent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Çoşdan'ın evine gelen ve kendisinden su istediği kişi tarafından darp ve gasbedilmesiyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.



Mahalledeki güvenlik kameraları inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay



Denizli'nin Çal ilçesinde 11 Ocak'ta, yalnız yaşayan 74 yaşındaki Ümmü Coşdan, evine gelerek kendisinden su isteyen kişi tarafından dövülüp boynundaki altınının gasbedildiği iddiasıyla jandarmaya şikayette bulunmuştu.





