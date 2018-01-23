Önlisans mezunları POMEM'e başvurabilecek! 2018 POMEM başvuruları belli oldu mu?

POMEM başvuruları artık önlisans mezunları tarafından da yakından takip edilecek. Resmi Gazete’deki değişiklike, daha önceden sadece lisans mezunları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların müracaat edebildiği POMEM'lere artık önlisans mezunları da başvuruda bulunabilecek.



POMEM'lere alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı, toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek.

2018 POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu gelişmelerden sonra 2018 POMEM başvuruları da gündeme geldi. Yetkililerden başvuru tarihleriyle ilgili bir bilgilendirme gelmedi. POMEM başvuru tarihleri Polis Akademisi’nin resmi sayfası olan https://www.pa.edu.tr/duyurular.html adresi üzerinden duyuruluyor.

POMEM MÜLAKATLARI HAKKINDA

Mülakat sınav komisyonu, Bakanlık onayı ile müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenecek.



Mülakat sınav komisyonu, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi ve Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşacak.