Önlisans mezunları polis olabilir mi?

Vatandaşlar polis alımları ile ilgili yapılacak açıklamaları beklerken müjde POMEM’den geldi. Resmi Gazete’de yapılan açıklamaya göre artık 2 yıllık önlisans mezunları da polis olabilecek. POMEM' lere alınacak olan 2 yıllık mezunlarının sayısı, toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak şartıyla Bakanlık tarafından belirlenecek. Mülakat sınav komisyonu, Bakanlık onayı ile müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenecek. Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak’ın yaptığı açıklamaya göre; bu yıl tam 16 bin polis alınacak.

ÖNLİSANS MEZUNLARI POLİS OLABİLECEK!

Sadece lisans mezunları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların müracaat edebildiği POMEM'lere artık 2 yıllık (önlisans) mezunları da başvuruda bulunabilecek.

NE KADAR ÖNLİSANS MEZUNU ALINACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı, toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlık tarafından belirlenecek. 20. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri mezuniyet töreninde konuşma yapan Polis Akademisi Başkanı 50 bine yakın öğrencinin şu ana kadar mezun olduğunu söylemişti fakat daha sonra yapılan resmi açıklama da toplam mezun sayısının 56 bin 500 olduğu ve bu sayının 2018 yılında 85 bine tamamlanacağı belirtilmişti. Yani 2018 yılında 29 bin yeni polis öğrencisi mezun olmuş olacak. 21. dönemde toplam 13 bin polis öğrencisi alınmıştı bunu da sayıdan çıkarttığımızda 2018 yılında ortalama 16 bin civarı polis alımının yapılması bekleniyor. Bu rakam 20 bine kadar da yükselebilecek olup EGM'den resmi bir rakam henüz verilmedi.

POMEM ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Vatandaşı olmak,

Lisans-önlisans Mezunu olmak,

Lisans için KPSS sınavında P3 puan türünden 60 ve yukarı puanınızın olması,

Önlisans için KPSS sınavından P93 puan türünden 70 ve yukarı puanınız olması

Erkeklerde boyun 167 cm, bayanlarda ise 162 cm olması,

Boy ile kilo endeksinizin orantılı olması,

30 yaşından gün almamak,

Silah taşımaya ve silahlı olarak görev yapmaya herhangi bir engelinizin bulunmaması,

Anayasal düzene karşı, hırsızlık, zimmet, yüz kızartıcı suçlardan affa uğramış olsa dahi bir cezanızın bulunmaması,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğinizin bulunmaması,

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmanız,

Hakkınızda yapılan güvenlik soruşturmasında olumsuzluğa rastlanılmaması,

Evli iseniz, eşiniz hakkında herhangi bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması,

Askerlik ile ilişinizin bulunmaması 2018 – POMEM başvuru şartları ve alımları yapılırken Lisans mezunu olan polis adayları için başvuru şartları arasındadır.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Önlisans mezunlarının merakla beklediği POMEM başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.