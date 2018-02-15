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Online ticaret devinden 2 bin yeni istihdam

Hürriyet Haber
15.02.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

Çevrimiçi perakende devi Amazon, uzun süredir devam eden vergi anlaşmazlığını çözdükten sonra İngiltere ve Almanya dışındaki en büyük Avrupa pazarını Fransa'da kurmaya hazırlanıyor.

ABD’li online ticaret devi Amazon 2018 yılında Fransa’da iki bin yeni istihdam yaratacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Davos’ta girişimciliği ve teknolojiyi destekleyici açıklamalarının ardından, Bloomberg’de yer alan habere göre şirket, Fransa’daki iş gücünü üçte birden fazla artırarak 2018 sonu itibariyle 7 bin 500’in üzerine yükseltecek.

Geçen yıl Fransa’da 1,500 yeni işe alım yapan şirket özellikle dağıtım ve tasnif merkezlerinde çalışacak işçiler arıyor. Dağıtım hizmetlerinde de istihdam yaratılacağı belirtildi.

Amazon Fransa Başkanı Frederic Duval verdiği bir röportajda, “Fransa ekonomisi bize güven veriyor ve yatırım yapmaya teşvik ediyor. Daha fazla müşterimiz oldukça, işlerimiz artıyor ve işler arttıkça daha fazla çalışan alımı yapıyoruz. Bu seviyedeki faaliyetlerimizin sürdürülebilir olduğunu düşündüğümüzden sürekli sözleşmeyle alım yapacağız” dedi.

Anlaşma Fransa’nın uzun süredir beklenen ekonomik iyileşme sürecinin istihdam yaratmaya başladığına dair gelen son işaretlerden biri. Ulusal İstatistik Ofisi Insee’nin Salı günü açıklanan verilerine göre Fransa’da işsizlik geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8.9’a gerileyerek neredeyse son dokuz yılın en düşük seviyesine düşmüştü.

 

Etiketler: amazon , amazon ürünleri , amazon türkiye
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