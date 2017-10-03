Online mağazasını da açtı!

Dünyaca ünlü giyim markası Marks & Spencer’ın online mağazası faaliyette. Kadın giyimden erkek giyime, iç giyim, çocuk, kişisel bakım ürünleri ve ev koleksiyonlarına kadar geniş bir yelpazede, daha fazla renk ve beden alternatifi ile yeni online mağazadan alışveriş yapmak artık mümkün.

Marks & Spencer Uluslararası Direktörü Paul Friston, "Tüketiciler daha fazla ürün seçeneği ve kolaylık talep ettikçe, Türkiye’de online alışveriş popülerlik kazandı. Marks & Spencer'da yaptığımız her şeyin kalbinde müşterilerimiz yer almaktadır; bu nedenle, stratejik ortağımız FIBA Perakende Grubu ile Türkiye’de online mağazamızı açmış olmaktan çok memnunuz. Türkiye’deki müşterilerimiz www.marksandspencer.com.tr ile ne zaman ve nerede olursa olsun alışveriş yapabilecekler" dedi.