Online denklik başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışındaki üniversitelerden alınan diplomaların denklik işlemlerini kolaylaştırmak için yeni bir sistem geliştirdi. Adaylar artık e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. T.C numarası olmayan yabancı uyruklular da YÖK internet sayfası üzerinden başvuru yapabilecek. 16 Şubat’tan itibaren denklik için elden başvuru kabul edilmeyecek. Peki denklik işlemleri e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? İşte 6 adımda denklik başvurusu: