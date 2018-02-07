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    Online denklik başvurusu nasıl yapılır?

    Hürriyet Eğitim
    07.02.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

    YÖK, yurtdışından alınan diplomaların denklik ve tanıma işlemleri için online sistem geliştirdi. e-Devlet üzerinden yapılacak işlem basamakları 6 adımda tamamlanabiliyor.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışındaki üniversitelerden alınan diplomaların denklik işlemlerini kolaylaştırmak için yeni bir sistem geliştirdi. Adaylar artık e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. T.C numarası olmayan yabancı uyruklular da YÖK internet sayfası üzerinden başvuru yapabilecek. 16 Şubat’tan itibaren denklik için elden başvuru kabul edilmeyecek. Peki denklik işlemleri e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? İşte 6 adımda denklik başvurusu:

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    Etiketler: YÖK , Denklik , e-Devlet , Başvuru , Online Başvuru , Diploma
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