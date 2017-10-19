Online arkadaşlık hakkında acı gerçekler

Araştırma, Tinder, Bumble, OK Cupid, Badoo ve benzeri online arkadaşlık platformlarında ruh eşlerini arayanların azınlıkta olduğunu, sadece %9’luk kesimin evlenmek için online arkadaşlık platformlarını kullandığını ortaya koyuyor. Kullanıcıların yüzde 62’sinin online arkadaşlık servislerini eğlence için kullandıklarını gösteren rapora göre, sadece cinsel ilişki için bu uygulamaları kullananların oranı ise yüzde 13.

Online arkadaşlık dünyasının yanlış bilgilerle dolu olması, gerçek aşkı bu platformlar üzerinden arayanlar için problem yaratıyor. Katılımcıların yüzde 62’si online arkadaşlık servislerini kullanırken sahte bilgilerle kendini olduğundan daha iyi göstermeye çalışırken, yine sahte bilgiler kullanarak partnerlerini online ortamda “aldatırken” yakalamaya çalışıyorlar.

Sahte verilerin çoğalması, online arkadaşlık servislerini kullananlar üzerinde hayal kırıklığı yaratıyor. Online arkadaşlık servislerini kullananların yüzde 24’ü, online buluştukları kişilerin sahte fotoğraflar kullandığını söylüyor. İlişki beklentileri konusunda dürüst davranmayan kullanıcıların oranı yüzde 13 iken, katılımcıların yüzde 12’si ilişki durumları hakkında sahte bilgi veriyorlar. İşin ilginç kısmı ise, sahte bilgiyle karşılaşan “sahte bilgi verenler”, dürüst kişilere oranla daha fazla hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ediyorlar.

Dünyanın dört bir yanından insanlar, sahte bilgilerle kandırılmalarının yanı sıra, kişisel güvenlik tehditleriyle de karşı karşıya kalıyorlar. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 8’i karşılaştıkları dolandırıcıların tehdit veya zararlı yazılım ve bağlantıları cihazlarına gönderme yoluyla, kişisel ve finansal bilgilerini almaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Tehditlerle karşılaşma oranlarına bakıldığında, sahte bilgi paylaşımı yapan kullanıcıların güvenliklerini çok daha fazla riske ettikleri görülüyor. Bu kullanıcı grubunun yüzde 11’nin cihazları, sahte bilgi paylaşanların yüzde 2’sine kıyasla, online arkadaşlık servisleri üzerinden kötü amaçlı yazılım, casus yazılım ve fidye yazılımı saldırılarına maruz kalıyor.

“Online arkadaşlık, birbirine bağlı ve yoğun olan dijital dünyamızda, yeni insanlarla tanışmanın harika bir yolu ve katılımcıların üçte birinin neden bunu yaptığını görmek oldukça basit” diyen Kaspersky Lab Tüketici İşleri Lideri Anderi Mochola, sözlerine şöyle devam ediyor: “Fakat bu süreç sakin bir suda ilerlemeye benzemiyor. Kullanıcılar online arkadaşlık servislerini kullanırken ciddi sayıda sahte bilgi, siber saldırgan ve art niyetli kişilerle karşılaşabiliyorlar. Kendilerini gerçekteki hallerinden çok daha iyi veya çekici hale getirmeye çalışan insanların sayısı, kullanıcıların dijital servisleri fiziksel dünyada mümkün olmayacak şekilde çarpıttıklarını gösteriyor.

“Maalesef her popüler online eğilimde olduğu gibi, online arkadaşlık servisleri de kötü amaçlar için kullanılabiliyor. Bu noktada kullanıcılardan, online arkadaşlık servislerinden kaçınmalarını istemektense, onları, attıkları her adımda güvenliklerini düşünmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Yüksek farkındalığın yanı sıra, farklı durumlara cevap verebilen ve farklı cihazlarla kullanılabilen esnek bir güvenlik çözümü, başlangıç için iyi bir adım olabilir.