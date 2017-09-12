Online alışverişte öncelikli kural cihaz güvenliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aldığı karar uyarınca, kredi kartlarının 17 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla internetten alışverişe kapatılacağı ve sadece kart sahibinin onayı ile kullanıma açılacağı duyurulmuştu. Ancak sözkonusu uygulama 31 Aralık 2017 tarihine ertelendi. ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, “Uygulama devreye girse de girmese de, online alışveriş yaptığınız cihazları güvende tutmalısınız. Aksi halde siber suçlulara hedef olabilirsiniz“ açıklamasını yaptı. Akkoyunlu, online alışverişte siber hırsızları paranızdan uzak tutmak için şu önerilerde bulundu:

1. İnternetten alışveriş yaparken, kendi cihazınızı tercih edin.

İster bilgisayar, ister tablet veya akıllı telefon olsun, güvenilir ve mümkünse size ait bir cihaz kullanın. Ayrıca, potansiyel olarak suistimal edilebilecek giderilmemiş güvenlik açıklarını engellemek için işletim sisteminizi ve yazılımlarınızı güncel tutun.

2. Güvenli bağlantı kullanın.

Her internet bağlantısı online ödemeler için yeterince güvenli değildir. Mümkünse halka açık Wi-Fi noktalarını kullanarak online alışveriş yapmayın. Bu bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgileriniz çok kolay görüntülenebilir.

3. Adres çubuğunu (URL) her zaman kontrol edin.

Size güvenilir bir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir alışveriş sitelerini tercih edin. Özellikle https özelliği taşıyan güvenli sanal mağazalarda alışverişinizi yapın. Ama tanınmış bir markayı gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Bundan sakınmak için gözünüz URL'nin yani web sitesi adının yazılı olduğu adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, genellikle taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullanırlar.

*HTTPS yani Secure Hyper Text Transfer Protocol, kısaca güvenli metin aktarma iletişim protokolü olarak tanımlanabilir. Klasik HTTP protokolüne SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolü eklenmesi ile oluşur. Yani, web sitelerinin metinlerle kurduğu iletişimin şifrelenmesi demektir.

4. Sanal kredi kartı kullanın.

Sanal kart, yani riskli olmayan limitteki kredi kartınızı dijital ortamta yapacağınız alışverişlerinizde kullanarak, fiziksel olarak kullandığınız kredi kartı limitinizi kapsamadığından daha güvende kalabilirsiniz. Dolandırma maksatlı bir işlem gerçekleştirilmesi durumunda bile, zararı sanal kartın limiti ile sınırlamış olursunuz.

5.Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun.

Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif alırsanız büyük ihtimalle gerçek değildir. İnternette 3 bin liralık telefonu 300 liraya satılan mesaj ve sitelere ilgi göstermeyin.E-postanıza gelen sahte indirim fırsatları pek çok kez, kurbanları kredi kartı numaraları gibi kritik bilgileri toplayan sahte web sitelerine çekmek için kullanılıyor.