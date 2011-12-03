ONLÄ°NE ALIÅžVERÄ°Åž REKORA KOÅžUYOR

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BankalararasÄ± Kart Merkezi verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de her 5 kiÅŸiden biri internet Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor. Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k pazarlarÄ± arasÄ±nda yer alan TÃ¼rkiye'de Ekim sonu itibariyle yerli ve yabancÄ± kredi kartlarÄ± ile farklÄ± e-ticaret sitelerinden yapÄ±lan harcamalarÄ±n cirosu, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 51 oranÄ±nda artarak 19 milyar TL'ye ulaÅŸtÄ±. Sanal alÄ±ÅŸveriÅŸ Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bu boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸken kredi kartÄ±yla online alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken dikkat edilmesi gereken noktalarÄ± BankalararasÄ± Kart Merkezi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Soner Canko'yla konuÅŸtuk.Â Â Â Â Â

TÃ¼rkiye'de internet Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸin bu kadar hÄ±zlÄ± yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n nedenleri neler?

- Kart kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼venlik konusunda bilinÃ§lendirilmesi, grup alÄ±ÅŸveriÅŸ ve Ã¶zel fÄ±rsat sitelerinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± e-ticaret hacminin artÄ±ÅŸÄ±nda olumlu etki yarattÄ±. AyrÄ±ca internet eriÅŸimine sahip olan kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, yeni firmalarÄ±n e-ticaret yatÄ±rÄ±mÄ± yapmasÄ±, mevcut firmalarÄ±n altyapÄ±larÄ±ndaki iyileÅŸtirmeler, tanÄ±tÄ±m faaliyetlerindeki geliÅŸmeler, e-ticaret iÅŸlemlerindeki fiyat ve kolaylÄ±k avantajÄ±gibi etkenler de var.



Ä°nternet Ã¼zerinden en Ã§ok ne alÄ±nÄ±yor?

- BKM verileri ve 2010 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen e-ticaret araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re internet Ã¼zerinden en fazla seyahat harcamasÄ± yapÄ±lÄ±yor, etkinlik bileti ve elektronik eÅŸya alÄ±nÄ±yor.



Erkekler mi kadÄ±nlar mÄ± daha Ã§ok online alÄ±ÅŸveriÅŸi tercih ediyor?

- AynÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± internet kullanÄ±mÄ±nÄ±n erkeklerde yÃ¼zde 84, kadÄ±nlarda ise yÃ¼zde 67 oranÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶steriyor. SonuÃ§lara paralel olarak e-ticaret iÅŸlemlerinin de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak erkekler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Ancak grup alÄ±ÅŸveriÅŸ ve Ã¶zel fÄ±rsat sitelerinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± sayesinde kadÄ±nlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan iÅŸlemlerin payÄ±nÄ±n da hÄ±zla artacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.

Online alÄ±ÅŸveriÅŸle ilgili insanlarÄ±n kafasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k soru iÅŸareti gÃ¼venlik. E-ticaret sizce maÄŸazadan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaktan daha mÄ± riskli?

- Fiziksel ortamdaki gÃ¼venlik Ã¶nlemleri e-ticaret iÅŸlemlerinde de fazlasÄ±yla uygulanÄ±yor. GÃ¼venlik uygulamalarÄ± daha fazla e-ticaret sitesi tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±ldÄ±kÃ§a e-ticaret iÅŸlem hacmi de artÄ±yor. BKM Kart MonitÃ¶r AraÅŸtÄ±rmasÄ±'na gÃ¶re bugÃ¼n kredi ve banka kartÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65'i sanal alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ± tercih ediyor.

GÃ¼venli alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in

* Sitenin gÃ¼venliÄŸinin ulusal/uluslararasÄ± sertifikalarla saÄŸlanmÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkat edin

* KiÅŸisel bilgileri isteyen e-postalara ve sitelere yanÄ±t vermeyin

* Ä°nternet kafe gibi halka aÃ§Ä±k ve kalabalÄ±k yerlerdeki bilgisayarlardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ±n

* GÃ¼venilir olmayan sitelerÂ ya da e-posta ekinde gelen ve .exe, .com, .vbs, .jpeg gibi uzantÄ±sÄ± olan dosyalarÄ± bilgisayara yÃ¼klemeyin

* Sanal ortamda artan virÃ¼s tehlikelerine karÅŸÄ±, kredi kartÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bilgisayara antivirÃ¼s programÄ± yÃ¼kleyin

Sizi koruyan sistemler



Ä°nternette GÃ¼venli AlÄ±ÅŸveriÅŸ (3D Secure): Bu mÃ¼ÅŸterilerin gÃ¼venlik endiÅŸelerini ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olan bir platform. Ä°nternet Ã¼zerinden yapÄ±lacak olan kartlÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸlerde, hem ticari sitelere, hem de kart kullanÄ±cÄ±larÄ±na gÃ¼venli alÄ±ÅŸveriÅŸ ortamÄ± saÄŸlayan Ä°nternette GÃ¼venli AlÄ±ÅŸveriÅŸ (3D Secure) platformu BKM tarafÄ±ndan hayata geÃ§irildi. Bu platform, kart sahibiyle e-ticaret iÅŸyerinin iÅŸlem esnasÄ±nda birbirlerini doÄŸrulayabilmeleri Ã¼zerine kurulu bir gÃ¼venlik uygulamasÄ±. Ä°nternette gerÃ§ekleÅŸecek herhangi bir Ã¶deme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda kart, doÄŸrudan, alÄ±nmÄ±ÅŸ olduÄŸu bankanÄ±n sistemlerine yÃ¶nlendiriliyor. Bu yÃ¶nlendirme sonrasÄ±nda, bankanÄ±n sistemine ÅŸifre girilerek iÅŸlem onaylanÄ±yor. BÃ¶ylelikle kart numarasÄ± baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan biliniyor olsa bile, ÅŸifreyi sadece kart sahibi bildiÄŸi iÃ§in, elektronik gÃ¼venlik saÄŸlanmÄ±ÅŸ oluyor.



Verified by Visa ve MasterCard SecureCode: GÃ¼venli AlÄ±ÅŸveriÅŸ (3D Secure) uygulamasÄ±ndaÂ Visa tarafÄ±ndan verilen hizmetler Verified by Visa, MasterCard tarafÄ±ndan verilen hizmetler ise MasterCard SecureCode olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Her ikisi de ÅŸifre girerek gÃ¼venli alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan hizmetler.

YeÅŸil Browser: KiÅŸisel bilgilerin internet Ã¼zerinden transferi saÄŸlanÄ±rken uluslararasÄ± standartlarda bir ÅŸifreleme sistemi kullanmaktadÄ±r. Bu teknolojiyi destekleyen internet tarayÄ±cÄ±larÄ±yla internete baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, adres Ã§ubuÄŸunun rengi yeÅŸil olur. YeÅŸil adres Ã§ubuÄŸu, girdiÄŸiniz internet sitesinin kimliÄŸinin onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iletiÅŸimin tamamen gÃ¼venli olduÄŸunu gÃ¶sterir. EÄŸer sitenin sahte bir site olduÄŸu daha Ã¶nceden tespit edilmiÅŸse, adres satÄ±rÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸecektir. BazÄ± tarayÄ±cÄ±lar bu sertifikayÄ± tanÄ±r fakat sunduÄŸu Ã¶zelliklerden faydalanamazlar, yani bu tarayÄ±cÄ±larda yeÅŸil adres satÄ±rÄ± Ã¶zelliÄŸi bulunmaz. Bu durum belirtilen tarayÄ±cÄ±larÄ± kullanmanÄ±n gÃ¼vensiz olduÄŸu anlamÄ±na gelmez. Sadece sahte siteleri gerÃ§ek sitelerden ayÄ±rt etmeye yarayan uyarÄ±larÄ± desteklemediklerini gÃ¶sterir.

Ses duvarÄ±nÄ± aÅŸÄ±n



Akbank'Ä±n kredi kartÄ± Fish, www.hayaldukkani.com isimli bir web sitesi aÃ§tÄ±. Titanik'e dalÄ±ÅŸtan kiÅŸiye Ã¶zel parfÃ¼m Ã¼retimine, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla ses duvarÄ±nÄ± aÅŸmaktan gazete manÅŸetlerine Ã§Ä±kmaya kadar onlarca yaratÄ±cÄ± hediye, hayalini kuranlarÄ± bekliyor. Hayal DÃ¼kkanÄ±'ndan bir hayali satÄ±n almak, Fish kullananlar iÃ§in daha hesaplÄ±; yÃ¼zde 20'ye varan indirim ve taksit imkanÄ± var.

GÃ¼veniniz tam olsun



YapÄ± Kredi Worldcard kullanÄ±cÄ±larÄ±, World Sanal Kart ile gÃ¼venli ÅŸekilde online alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabiliyor. Sanal Kart'Ä±n baÅŸlangÄ±Ã§ limiti 0 TL. MÃ¼ÅŸteriler YapÄ± Kredi Ä°nternet BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ± veya kart iÅŸlemlerine Ã¶zel internet ÅŸubesi Worldonline'Ä± kullanarak Worldcard'dan Sanal Kart'a istedikleri miktarda limit tanÄ±mlayarak kendi Sanal Kart limitlerini belirleyebiliyor. Sanal Kart kullanarak alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼ÅŸterilerin Worldcard bilgileri gÃ¼vence altÄ±nda kalÄ±yor. Sanal Kart'Ä±n kart numarasÄ± ve gÃ¼venlik kodu, Worldcard'dan farklÄ± olduÄŸu iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸ esnasÄ±nda Worldcard bilgileri site ile paylaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ oluyor. AyrÄ±ca Sanal Kart, kart plastiÄŸi olarak varolmadÄ±ÄŸÄ±, sadece YapÄ± Kredi Ä°nternet BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Worldonline'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebildiÄŸi iÃ§in kayÄ±p ya da Ã§alÄ±ntÄ± riski taÅŸÄ±mÄ±yor.

Ceren ARSEVEN

BÄ°R TIK Ä°LE YILBAÅžI ALIÅžVERÄ°ÅžÄ°

YÄ±lbaÅŸÄ± telaÅŸÄ± adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸÄ±yor. Hem yÄ±lÄ±n son gecesine hazÄ±rlanmak, hem de sevdiklere hediye almak zamanÄ±. TÃ¼m bunlar gÃ¶zÃ¼nÃ¼zde bÃ¼yÃ¼yor ya da Ã§Ä±lgÄ±n alÄ±ÅŸveriÅŸ kalabalÄ±klarÄ±na girmek istemiyor, tÃ¼m seÃ§enekleri aynÄ± anda gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z, bilgisayarÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§in. YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi Ã¶zel alÄ±ÅŸveriÅŸ siteleri ve online pazarlarda ne var ne yok, gÃ¶z gezdirdik.Â Â

TASARIMCILAR BURADA



YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± parÄ±ldamak iÃ§in limango.com.tr'nin Designers Studio'suna gÃ¶z atabilirsiniz. Gamze SaraÃ§oÄŸlu, Mehtap Elaidi, Tuvana BÃ¼yÃ¼kÃ§Ä±nar Demir, Ã–zlem AhÄ±akÄ±n, Nihan Peker, Rana-Berna Canok ve BegÃ¼m SalihoÄŸlu gibi tasarÄ±mcÄ±larÄ±n sonbahar-kÄ±ÅŸ koleksiyonlarÄ± yÃ¼zde 90'a varan indirimlerle satÄ±lÄ±yor. Limango Ã¼yeleri, tasarÄ±mcÄ±larÄ±n baÅŸka satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda bulunmayan Ã¼rÃ¼nlerine de gÃ¶z atabiliyor. Ãœyelik iÃ§in yapmanÄ±z gereken bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan davet almak ya da limango.com.tr'ye baÅŸvuruda bulunmak.

ONBÄ°NLERCE ÃœRÃœN



Trendyol.com da Ã¼yelerine yÄ±lbaÅŸÄ± ruhunu ÅŸimdiden yaÅŸatÄ±yor. Ã–zel olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± butikte trikodan iÃ§ giyime, ev dekorasyonundan kozmetiÄŸe kadar birÃ§ok Ã¼rÃ¼n grubu var. Yine yÃ¼zde 90'a varan indirimlerle ulaÅŸabilirsiniz. Åžimdiye kadar binin Ã¼zerinde markayla iÅŸbirliÄŸi yapan site, her gÃ¼n onbinlerce Ã¼rÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'nin her yerindeki Ã¼yelerine ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.

AJANDA VE TAKVÄ°MLER HAZIR



D&R maÄŸazalarÄ±nÄ±n internet adresi www.dr.com.tr de yÄ±lbaÅŸÄ± Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na hazÄ±r. Kitaptan mÃ¼ziÄŸe, elektronikten oyuna, hobiden filme aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z herÅŸeyi bulabilirsiniz. 2012'nin ajanda ve takvimleri satÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ bile. Her gÃ¼n bir Ã¼rÃ¼n yÃ¼zde 70 indirimle satÄ±ÅŸa sunuluyor. Hediye almadan Ã¶nce mutlaka bakÄ±n.

YENÄ° YILA LÄ°ZBON'DA GÄ°RÄ°N



www.enmoda.com, giyim, aksesuvar, ev dekorasyon ve seyahat alanlarÄ±nda hizmet veren bir alÄ±ÅŸveriÅŸ sitesi. Zeynep Tosun, Dice Kayek gibi Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±larÄ±n enmoda.com iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± koleksiyonlarÄ±, Dina Bar El, Halston Heritage, Misela, Mawi, Batya Kebudi, Rush, NilÃ¼fer Terzi Kuran gibi Ã¼nlÃ¼ markalarÄ±n Ã¼rÃ¼nlerini bulabiliyorsunuz. Mutfak, ev tekstil ve aksesuvarlarÄ± grubunda Gaia&Gino, Muji, Moser, Hiref, Mara Seramik, YastÄ±k by RÄ±fat Ã–zbek var. YÄ±lbaÅŸÄ± seyahati iÃ§in Ã¶nerileri ise 27 AralÄ±k 2011-1 Ocak 2012 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak Lizbon ve Porto turu.

ÅžEHÄ°RDE NELER OLUP BÄ°TÄ°YOR



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DÄ°JÄ°TALLEÅžTÄ°RÄ°N HAFÄ°FLEYÄ°N



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GEREKSÄ°Z HEDÄ°YELERDEN KURTULUN



Hediye listesi oluÅŸturma ve hediye satÄ±n alma platformu www.kurdele.com, geÃ§en Mart ayÄ±nda kuruldu. AmacÄ±, niÅŸan ve dÃ¼ÄŸÃ¼n gibi Ã¶zel kutlamalarda devreye girerek hediye alan ve veren tarafÄ± orta noktada buluÅŸturmak, iki tarafa da geniÅŸ bir Ã¼rÃ¼n ve marka Ã§eÅŸitliliÄŸi sunmak. Evlenecek Ã§ift, sitedeki markalar arasÄ±ndan beÄŸendiÄŸi Ã¼rÃ¼nleri belirleyerek bir liste halinde sunuyor; yakÄ±nlarÄ± ve dostlarÄ± da listedeki bu parÃ§alarÄ± yine site Ã¼zerinden satÄ±n alÄ±yor. Ä°lk etapta bulunan markalarÄ±n bazÄ±larÄ± ÅŸunlar; ArÃ§elik, Jumbo, PaÅŸabahÃ§e, Porland, YataÅŸ, Tefal, StepHalÄ±, Habitat, Moulinex, Rowenta, Krups, Arzum, Brabantia, Hiref, Hecha ,Victorinox, Zicco, Picasso, BergHoff, OXO, Homend, Fissler, Felix, Bormioli Rocco, Koziol, Lock & Lock, Regend, Royal, Tantitoni, Tescoma, Tiger, TVS, Termisil.

BÄ°R VARMIÅž BÄ°R YOKMUÅž



1v1y.com, internetin en yeni alÄ±ÅŸveriÅŸ sitelerinden biri. AdÄ±nÄ±, Bir VarmÄ±ÅŸ Bir YokmuÅŸ'un kÄ±saltmasÄ±ndan alÄ±yor. Moda ve stil Ã¶nerileri sunan, sezonun hitlerini avantajlar ile Ã¼yeleriyle buluÅŸturan, internetten alÄ±ÅŸveriÅŸe yeni bir soluk getiren bir adres. Onlarca marka arasÄ±ndan seÃ§im yapmak iÃ§in Ã¼ye olmanÄ±z yeterli.

SMS'LE ALIÅžVERÄ°Åž



Mobilexpress tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen sistem sayesinde artÄ±k cepten alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak mÃ¼mkÃ¼n. Sistem, bir reklam ya da ilanda beÄŸendiÄŸiniz Ã¼rÃ¼nÃ¼n, cep telefonunuzla anÄ±nda, hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde satÄ±n alÄ±nabilmesini saÄŸlÄ±yor. Bunun iÃ§in dergi, gazete, ilan panosu, katolog ya da internette gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n Mobilexpress kodunu SMS ile 3570'e gÃ¶nderip, iÅŸlemi onaylamak icin gÃ¼venli kiÅŸisel ÅŸifrenizi girmeniz yeterli. Mobilexpress, ilk kez bu ay boyunca Boyner Mecmua'nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel sayÄ±sÄ±yla mÃ¼ÅŸterilerine hizmet verecek.

KULLANMADIÄžIN, Ä°HTÄ°YACI OLANA GÄ°TSÄ°N



Yeni aÃ§Ä±lan www.alseninolsun.com adlÄ± sitenin amacÄ±, insanlar arasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± yaygÄ±laÅŸtÄ±rmak. Bu nasÄ±l mÄ± olacak? KullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ama atmaya kÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, satsanÄ±z para etmeyecek, belki lazÄ±m olur diye sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir Ã§ok alet-edevat, ev eÅŸyasÄ±, kitap, defter, kalem, halÄ±, kilimi site Ã¼zerinden ihtiyacÄ± olanlara ulaÅŸtÄ±rabiliyorsunuz Ã¶rneÄŸin. BÃ¶ylece hem tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z birine karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z ve koÅŸulsuz iyilik yapmanÄ±n verdiÄŸi mutluluÄŸu yaÅŸÄ±yor hem de yeni insanlar tanÄ±yorsunuz. Sahip olduÄŸunuz fakat ihtiyacÄ±nÄ±z olmayan her ÅŸey iÃ§in ilan verebilirsiniz.

ONLÄ°NE OUTLET MAÄžAZA



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ANNE VE BEBEK Ä°Ã‡Ä°N HER ÅžEY



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PARFÃœMLER Ä°NTERNETTEN



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Zeynep BÄ°LGEHAN

ÃœNLÃœLERÄ°N ONLÄ°NE SIRLARI

AraÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re TÃ¼rkiye'de internet Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapanlarÄ±n yÃ¼zde 74'Ã¼ kolaylÄ±k ve pratiklik nedeniyle bu kanalÄ± tercih ediyor. Zamandan tasarruf etmek ve uygun fiyata alÄ±ÅŸveriÅŸ imkanÄ± diÄŸer nedenler arasÄ±nda. Her biri kendi alanÄ±nda Ã¼nlÃ¼ isimlere, internet alÄ±ÅŸveriÅŸinde kullandÄ±klarÄ± adresleri ve neden bu yÃ¶ntemi seÃ§tiklerini sorduk. Verdikleri cevaplar, araÅŸtÄ±rmalarÄ± doÄŸruladÄ±.

SERDAR KUZULOÄžLU / BiliÅŸim ve teknoloji yazarÄ±

Ucuz nerede ben orada

AlÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in, internette gerÃ§ek hayattaki gibi sÃ¼rekli ziyaret ettiÄŸim maÄŸazalar yok. Ã‡oÄŸu zaman satÄ±n almak istediÄŸim ÅŸeylere yÃ¶nelik genel tarama yaparak en ucuz hangisindeyse ona yÃ¶neliyorum. TÃ¼rkiye iÃ§inden alÄ±nacak ÅŸeyler iÃ§in www.cimri.com ve www.akakce.com gibi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma sitelerini kesinlikle tavsiye ederim. YabancÄ± siteler arasÄ±nda en sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ±msa www.amazon.com. YakÄ±n zamana kadar ABD sÃ¼rÃ¼mÃ¼ amazon.com'u kullanÄ±yordum ama nakliye Ã¼cretlerinin daha makul olmasÄ± sebebiyle Ä°ngiliz www.amazon.co.uk adresini daha fazla tercih eder oldum. En bÃ¼yÃ¼k baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ±mdan biri de Ã‡in malÄ± hemen her tÃ¼rden Ã¼rÃ¼nÃ¼ Ã¼Ã§ beÅŸ dolara alabildiÄŸiniz www.dealextreme.com. Nakliye Ã¼creti almamasÄ± beni bu siteye daha da baÄŸlÄ±yor. Ã‡ok para harcamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m bir diÄŸer e-ticaret tÃ¼yosu da www.myus.com. Bu site sadece ABD iÃ§ine satÄ±lan Ã¶zel Ã¼rÃ¼nler iÃ§in sanal bir adres veriyor. AldÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± bu sanal adrese yÃ¶nlendiriyorsunuz, ardÄ±ndan site sizin TÃ¼rkiye'deki adresinize yÃ¶nlendiriyor. Bunun www.amerikadaniste.com gibi TÃ¼rkÃ§e sÃ¼rÃ¼mleri de var. TÃ¼m bu siteler, alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ±m zamanÄ± azaltÄ±yor. Fiziki olarak alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayla kÄ±yaslanmayacak kadar kÄ±sa bir sÃ¼rede Ã¼rÃ¼nÃ¼ bulup, emsalleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p satÄ±n alabiliyorsunuz. Ã‡ok daha fazla seÃ§eneÄŸe sahip olmak da cabasÄ±. ÃœrÃ¼nÃ¼n kapÄ±nÄ±za teslim edilmesi de alÄ±ÅŸkanlÄ±k yaratÄ±cÄ±.

KANAT ATKAYA / HÃ¼rriyet yazarÄ±

BulamadÄ±ÄŸÄ±m kitaplar iÃ§in

AlÄ±ÅŸveriÅŸi Ã§ok fazla sevmediÄŸimden internet Ã¼zerinden sadece kitap almayÄ± tercih ediyorum. Bunun iÃ§in de Ã¶ncelikli adresim www.nadirkitap.com oluyor. Her aradÄ±ÄŸÄ±mÄ± bulabiliyorum. Ã–zellikle ilk baskÄ±lar ve artÄ±k baskÄ±sÄ± olmayan kitaplar iÃ§in ideal. Ã–rneÄŸin en son Ece Ayhan'Ä±n Ortodoksluklar kitabÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±m. Bir de Ä°kinci MeÅŸrutiyet'le ilgili kitaplarÄ±. Bu site dÄ±ÅŸÄ±nda sahaflarÄ±n kendi internet sitelerini de kullanÄ±yorum. Simurg Kitabevi'nin sitesi bu konuda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±; www.simurg.com.tr. Ä°nternet alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmanÄ±n bir diÄŸer avantajÄ± da indirimlerden faydalanmak.

IÅžIN KARACA / ÅžarkÄ±cÄ±

Yenilikleri takip etmenin en hÄ±zlÄ± yolu

Ä°ÅŸim gereÄŸi Ã§oÄŸunlukla zamanla yarÄ±ÅŸÄ±yorum. Bu yÃ¼zden Ã¶zellikle son dÃ¶nemde benim iÃ§in yenilikleri takip etmenin en kolay yolu internet oldu. Sokakta uzun uzun gezmektense ihtiyacÄ±m olanÄ± birkaÃ§ dakika iÃ§inde Ã§ok daha hÄ±zlÄ± ve kolay bir ÅŸekilde bulabiliyorum. YabancÄ± kitaplar iÃ§in ilk tercihim www.amazon.com oluyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda giyim, makyaj Ã¼rÃ¼nÃ¼ ve bebek Ã¼rÃ¼nleri iÃ§in farklÄ± siteleri tercih ediyorum.

Ã–ZLEM SÃœER / Moda tasarÄ±mcÄ±sÄ±

ÃœrÃ¼n kalmadÄ± derdi yok

KÄ±sÄ±tlÄ± zaman dilimlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸim alÄ±ÅŸveriÅŸlerim, internet baÅŸÄ±nda Ã§ok daha hÄ±zlÄ± ve kolay oluyor. Bir de maÄŸazada beÄŸendiÄŸiniz Ã¼rÃ¼nÃ¼n kalmamÄ±ÅŸ olma ihtimali yÃ¼ksekken, internet sitelerinde bÃ¶yle bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmÄ±yor. Ä°nternetten daha Ã§ok evim iÃ§in objeler, Ã§anta, aksesuvar, parfÃ¼m, kiÅŸisel bakÄ±m Ã¼rÃ¼nleri, bebeÄŸim iÃ§in kÄ±yafetler, ayakkabÄ± ve oyuncak satÄ±n alÄ±yorum. www.colette.fr, farklÄ± tasarÄ±mlar ve cool aksesuvarlar iÃ§in ideal. AynÄ± ÅŸekilde www.netaporter.com'u da unutmamak gerek. AyrÄ±ca www.etsy.com ve www.shopbop.com da sÄ±klÄ±kla alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±m siteler arasÄ±nda. EÅŸim iÃ§in hediye bakacaÄŸÄ±m zaman mutlaka www.mrporter.com'u aÃ§Ä±yorum. www.izzyandfloyd.com da oyuncaklar iÃ§in seÃ§ilmeli.

Ã‡AÄžLA ÅžÄ°KEL / Manken

Yolda bile alÄ±ÅŸveriÅŸ imkanÄ±

AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ± seviyorum. Ama internetten alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak Ã§ok daha gÃ¼zel. Ã‡Ã¼nkÃ¼ satÄ±n almayÄ± Ã§ok istediÄŸim ama TÃ¼rkiye'ye gelmeyen pek Ã§ok model oluyor. BunlarÄ± da internet sayesinde otomobilde giderken bile satÄ±n alabiliyorum. Daha Ã§ok ayakkabÄ± ve elbiselerimi internet sitelerinden satÄ±n alÄ±yorum. Bunun iÃ§in www.shopstyle.com, www.shopbop.com, www.revolveclothing.com, www.urbanoutfitters.com siteleri tercihlerim arasÄ±nda.

AHMET ÃœMÄ°T / Yazar

KapÄ±ma kadar geliyor

Kitap, DVD, CD, gÄ±da ve temizlik Ã¼rÃ¼nleri gibi pek Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ± internetten karÅŸÄ±lÄ±yorum. www.idefix.com, www.kitapyurdu.com, www.migros.com.tr ve www.markafoni.com adreslerini kullanÄ±yorum. Bu sayede alÄ±ÅŸveriÅŸe ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m zaman azalÄ±yor, kendime vaktim kalÄ±yor. AyrÄ±ca aradÄ±ÄŸÄ±m her Ã¼rÃ¼ne ulaÅŸmam Ã§ok kolay oluyor. En Ã¶nemlisi de sipariÅŸ ettiÄŸim her ÅŸey, kapÄ±ma kadar getiriliyor. Ãœstelik internetteki fiyatlar, dÄ±ÅŸarÄ±daki maÄŸazalardan Ã§ok daha uygun oluyor.

Ã–ykÃ¼ GÃ¼rman / ÅžarkÄ±cÄ±

Nadir Ã¼rÃ¼nler iÃ§in

DeÄŸiÅŸik, benzeri az Ã¼rÃ¼nleri bulmanÄ±n en iyi yolu alÄ±ÅŸveriÅŸi internetten yapmak. Ev aksesuvarlarÄ±, Ã§iÃ§ek, parfÃ¼m, ayakkabÄ± gibi pek Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ± bÃ¶yle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Son zamanlarda www.limango.com, www.markafoni.com, www.zizigo.com, www.daybuyday.com ve www.morhipo.com en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±m adresler.

Deniz Ä°NCEOÄžLU

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