ONLÄ°NE ALIÅžVERÄ°Åž REKORA KOÅžUYOR

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Türkiye'de her 5 kişiden biri internet üzerinden alışveriş yapıyor. Avrupa'nın en büyük pazarları arasında yer alan Türkiye'de Ekim sonu itibariyle yerli ve yabancı kredi kartları ile farklı e-ticaret sitelerinden yapılan harcamaların cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında artarak 19 milyar TL'ye ulaştı. Sanal alışveriş çılgınlığı bu boyutlara ulaşmışken kredi kartıyla online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko'yla konuştuk.

Türkiye'de internet üzerinden alışverişin bu kadar hızlı yaygınlaşmasının nedenleri neler?

- Kart kullanıcılarının güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, grup alışveriş ve özel fırsat sitelerinin yaygınlaşması e-ticaret hacminin artışında olumlu etki yarattı. Ayrıca internet erişimine sahip olan kullanıcı sayısındaki artış, yeni firmaların e-ticaret yatırımı yapması, mevcut firmaların altyapılarındaki iyileştirmeler, tanıtım faaliyetlerindeki gelişmeler, e-ticaret işlemlerindeki fiyat ve kolaylık avantajıgibi etkenler de var.



İnternet üzerinden en çok ne alınıyor?

- BKM verileri ve 2010 yılında gerçekleştirilen e-ticaret araştırmasının sonuçlarına göre internet üzerinden en fazla seyahat harcaması yapılıyor, etkinlik bileti ve elektronik eşya alınıyor.



Erkekler mi kadınlar mı daha çok online alışverişi tercih ediyor?

- Aynı araştırmanın sonuçları internet kullanımının erkeklerde yüzde 84, kadınlarda ise yüzde 67 oranında olduğunu gösteriyor. Sonuçlara paralel olarak e-ticaret işlemlerinin de ağırlıklı olarak erkekler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Ancak grup alışveriş ve özel fırsat sitelerinin yaygınlaşması sayesinde kadınlar tarafından yapılan işlemlerin payının da hızla artacağını düşünüyoruz.

Online alışverişle ilgili insanların kafasındaki en büyük soru işareti güvenlik. E-ticaret sizce mağazadan alışveriş yapmaktan daha mı riskli?

- Fiziksel ortamdaki güvenlik önlemleri e-ticaret işlemlerinde de fazlasıyla uygulanıyor. Güvenlik uygulamaları daha fazla e-ticaret sitesi tarafından kullanılıldıkça e-ticaret işlem hacmi de artıyor. BKM Kart Monitör Araştırması'na göre bugün kredi ve banka kartı kullanıcılarının yüzde 65'i sanal alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Güvenli alışveriş için

* Sitenin güvenliğinin ulusal/uluslararası sertifikalarla sağlanmış olduğuna dikkat edin

* Kişisel bilgileri isteyen e-postalara ve sitelere yanıt vermeyin

* İnternet kafe gibi halka açık ve kalabalık yerlerdeki bilgisayarlardan alışveriş yapmayın

* Güvenilir olmayan siteler ya da e-posta ekinde gelen ve .exe, .com, .vbs, .jpeg gibi uzantısı olan dosyaları bilgisayara yüklemeyin

* Sanal ortamda artan virüs tehlikelerine karşı, kredi kartını kullandığınız bilgisayara antivirüs programı yükleyin

Sizi koruyan sistemler



İnternette Güvenli Alışveriş (3D Secure): Bu müşterilerin güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmış olan bir platform. İnternet üzerinden yapılacak olan kartlı alışverişlerde, hem ticari sitelere, hem de kart kullanıcılarına güvenli alışveriş ortamı sağlayan İnternette Güvenli Alışveriş (3D Secure) platformu BKM tarafından hayata geçirildi. Bu platform, kart sahibiyle e-ticaret işyerinin işlem esnasında birbirlerini doğrulayabilmeleri üzerine kurulu bir güvenlik uygulaması. İnternette gerçekleşecek herhangi bir ödeme işlemi sırasında kart, doğrudan, alınmış olduğu bankanın sistemlerine yönlendiriliyor. Bu yönlendirme sonrasında, bankanın sistemine şifre girilerek işlem onaylanıyor. Böylelikle kart numarası başkaları tarafından biliniyor olsa bile, şifreyi sadece kart sahibi bildiği için, elektronik güvenlik sağlanmış oluyor.



Verified by Visa ve MasterCard SecureCode: Güvenli Alışveriş (3D Secure) uygulamasında Visa tarafından verilen hizmetler Verified by Visa, MasterCard tarafından verilen hizmetler ise MasterCard SecureCode olarak adlandırılıyor. Her ikisi de şifre girerek güvenli alışveriş yapılmasını sağlayan hizmetler.

Yeşil Browser: Kişisel bilgilerin internet üzerinden transferi sağlanırken uluslararası standartlarda bir şifreleme sistemi kullanmaktadır. Bu teknolojiyi destekleyen internet tarayıcılarıyla internete bağlandığınızda, adres çubuğunun rengi yeşil olur. Yeşil adres çubuğu, girdiğiniz internet sitesinin kimliğinin onaylandığını ve iletişimin tamamen güvenli olduğunu gösterir. Eğer sitenin sahte bir site olduğu daha önceden tespit edilmişse, adres satırı kırmızıya dönüşecektir. Bazı tarayıcılar bu sertifikayı tanır fakat sunduğu özelliklerden faydalanamazlar, yani bu tarayıcılarda yeşil adres satırı özelliği bulunmaz. Bu durum belirtilen tarayıcıları kullanmanın güvensiz olduğu anlamına gelmez. Sadece sahte siteleri gerçek sitelerden ayırt etmeye yarayan uyarıları desteklemediklerini gösterir.

Yılbaşı telaşı adım adım yaklaşıyor. Hem yılın son gecesine hazırlanmak, hem de sevdiklere hediye almak zamanı. Tüm bunlar gözünüzde büyüyor ya da çılgın alışveriş kalabalıklarına girmek istemiyor, tüm seçenekleri aynı anda görmek istiyorsanız, bilgisayarın başına geçin. Yılbaşı öncesi özel alışveriş siteleri ve online pazarlarda ne var ne yok, göz gezdirdik.

TASARIMCILAR BURADA



Yılbaşı akşamı parıldamak için limango.com.tr'nin Designers Studio'suna göz atabilirsiniz. Gamze Saraçoğlu, Mehtap Elaidi, Tuvana Büyükçınar Demir, Özlem Ahıakın, Nihan Peker, Rana-Berna Canok ve Begüm Salihoğlu gibi tasarımcıların sonbahar-kış koleksiyonları yüzde 90'a varan indirimlerle satılıyor. Limango üyeleri, tasarımcıların başka satış noktalarında bulunmayan ürünlerine de göz atabiliyor. Üyelik için yapmanız gereken bir arkadaşınızdan davet almak ya da limango.com.tr'ye başvuruda bulunmak.

ONBİNLERCE ÜRÜN



Trendyol.com da üyelerine yılbaşı ruhunu şimdiden yaşatıyor. Özel olarak hazırladığı butikte trikodan iç giyime, ev dekorasyonundan kozmetiğe kadar birçok ürün grubu var. Yine yüzde 90'a varan indirimlerle ulaşabilirsiniz. Şimdiye kadar binin üzerinde markayla işbirliği yapan site, her gün onbinlerce ürünü Türkiye'nin her yerindeki üyelerine ulaştırıyor.

AJANDA VE TAKVİMLER HAZIR



D&R mağazalarının internet adresi www.dr.com.tr de yılbaşı çılgınlığına hazır. Kitaptan müziğe, elektronikten oyuna, hobiden filme aradığınız herşeyi bulabilirsiniz. 2012'nin ajanda ve takvimleri satılmaya başlamış bile. Her gün bir ürün yüzde 70 indirimle satışa sunuluyor. Hediye almadan önce mutlaka bakın.

YENİ YILA LİZBON'DA GİRİN



www.enmoda.com, giyim, aksesuvar, ev dekorasyon ve seyahat alanlarında hizmet veren bir alışveriş sitesi. Zeynep Tosun, Dice Kayek gibi ünlü tasarımcıların enmoda.com için hazırladığı koleksiyonları, Dina Bar El, Halston Heritage, Misela, Mawi, Batya Kebudi, Rush, Nilüfer Terzi Kuran gibi ünlü markaların ürünlerini bulabiliyorsunuz. Mutfak, ev tekstil ve aksesuvarları grubunda Gaia&Gino, Muji, Moser, Hiref, Mara Seramik, Yastık by Rıfat Özbek var. Yılbaşı seyahati için önerileri ise 27 Aralık 2011-1 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacak Lizbon ve Porto turu.

ŞEHİRDE NELER OLUP BİTİYOR



Şehrin dört bir yanından en avantajlı fırsatları yakalayıp üyelerinin beğenisine sunan yakala.co, her hafta yüze yakın fırsatla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Adana'daki üyelerine yeme-içmeden güzelliğe, eğlenceden seyahatlere kadar bir çok seçenek sunuyor. Site, yeni yıl öncesinde yılbaşı coşkusunu doya doya yaşayabileceğiniz etkinlikler, en iyi konserlere biletler, en kaliteli ve romantik yerlerde yemekler ve en güzel yurt içi ve yurt dışı seyahat turlarıyla iddialı.

TESLİMAT EN FAZLA İKİ GÜNDE



Her gün yüzlerce markanın on binlerce ürününü yüzde 90'a varan indirimlerle sunan morhipo.com, yılbaşı öncesi kaçırılmayacak kampanyalar hazırladı. Matraş, Paşabahçe, Levi's Kids, Hello Kitty, United Colors of Benetton, Beymen Club, DKNY, Pierre Cardin, T-box, Fabrika, Adidas, Paris Hilton, Nike, Twigy, Puma, Dockers, Oyuncak Dünyası, Lee, Wrangler, Al-Berceste ve daha birçok markanın cazip ürünleri morhipo.com'da olacak. Site, stoklar dâhilinde İstanbul'a 24 saat, diğer şehirlerde ise 48 saat içinde teslimat sözü veriyor. Morhipo üyeleri, alışveriş yaptıkça "hipopara" kazanıyor. Ürün bedelinin yüzde 10'una kadar çıkabilen hipoparaları biriktirenler, bedava alışveriş yapabiliyor.

KIRTASİYE MERAKLISININ ADRESİ



Bu sene yılbaşı hediyelerinizi Nishmark.com'un renkli kırtesiye ürünleri arasından seçebilirsiniz. Tamamen doğal malzemeden yapılan el işçiliği defter ve kalemler, kağıt ağırlıkları, kutular, kalemlik ve kartlıklar var. NishEtc bölümünde daha eğlenceli ve renkli ürünler yer alıyor.

YÜZLERCE MAĞAZA, BİNLERCE ÜRÜN



www.yeniçarşım.com, yılbaşı alışverişini zorunluluktan keyfe dönüştürüyor. Yüzlerce mağazadan binlerce ürün bulabiliyorsunuz. Her zevke ve yaşa göre yılbaşı hediyesi var. Anne-bebekten elektroniğe, kozmetikten oyuncağa, mücevherden giyime 24 farklı kategoride ürün, fiyat avantajlarıyla sunuluyor. Ayrıca yılbaşı akşamı için kutu oyunlarından oyun konsollarına, parti malzemelerinden yılbaşı süslerine, şık ve lezzetli sofralar kurmanızı sağlayacak ev aksesuvarlarından mutfak gereçlerine yüzlerce seçenek burada.

KAMPANYALAR ARASINDA KAYBOLMAYIN



Kadın, erkek, çocuk ve ev dekorasyonuna yönelik her gün 15'in üzerinde yeni kampanyanın yer aldığı www.daybuyday.com'da en uygun hediye alternatifleri yüzde 90'lara varan indirimlerle sunuluyor. Site, ürünleri 'tek sepette' toplayarak hediye alışverişini daha da hesaplı hale getiriyor. Sitenin diğer özel alışveriş sitelerinde bulunmayan 'tek sepette çok kampanya' özelliğiyle üyeler farklı markaların ürünlerini ayrı ayrı satın almak ve her bir alışveriş için ayrı kargo ücreti ödemek zorunda kalmıyor. Yakın arkadaşlarını davet eden üyeler, ilk alışverişten 20 lira hediye çeki kazanabiliyor.

YEDİ SANİYEDE BİR ALIŞVERİŞ



43 ülkede faaliyet gösteren eBay'in Türkiye iştiraki www.gittigidiyor.com, 3 milyonu aşkın ürün yelpazesi ve sunduğu ücretsiz kargo avantajlarıyla yılbaşı alışverişi için en uygun adreslerden. Her yedi saniyede bir ürünün satıldığı sitede uygun fiyatlara android tabletler, netbooklar, laptoplar, dijital fotoğraf makineleri, mutfak robotları, ekmek kızartma makineleri, kahve presleri, saç şekillendiricileri, güzellik ve bakım ürünlerini bulabilirsiniz. Üstelik satın aldığınız tüm ürünler GittiGidiyor'un Sıfır Risk güvencesiyle en geç üç iş günü içinde kapınıza gelsin!

SANAL ALEMİN EN YENİLERİ

On yıl önce kim tahmin ederdi, oturduğumuz yerden bile kalkmadan her türlü alışverişimizi yapabileceğimizi? İnternet istediğimiz ve istemediğimiz herşeyi ayağımıza getiriyor. Üstelik yeni sitelerin sayısı hızla artıyor. Sanal alemin son yeniliklerini keşfedin.

AVRUPA'NIN İDDİALISI BİZDE DE ŞUBE AÇTI



Almanya ve Avrupa'da yakaladığı başarının ardından Eylül sonunda Türkiye'deki moda severlerle tanışan www.bonprix.com.tr, geniş ürün yelpazesi, modern tasarımları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kış koleksiyonunda kadınlar için 70'lerden esinlenilen zarif tasarımlı parkalar, taytlar, uzun ve bol eteklerin yanı sıra rahatlık ve doğallığın ön planda olduğu günlük kıyafetler, çocuklara enerjik montlar, atkılar, bere ve eldivenler, baskılı sweatshirtler, rahat pantolonlar, erkeklereyse hem iş hem de tatil günlerinde giyebilecekleri kıyafetler var. Sitede, ev tekstili, mobilya ve aksesuvarı da satılıyor.

DİJİTALLEŞTİRİN HAFİFLEYİN



Evinizde veya iş yerinizde hergün değersiz kağıt yığınına dönüşen doküman tomarlarını düzenlemede veya ihtiyacınız olduğu anda ve yerde kolayca ulaşmada sorun mu yaşıyorsunuz? Yanınızda taşıyacağınız kitaplar için çantanızda asla yer olmuyor mu? Bütün bu sorunlarınız artık çözülüyor. Size gelen kartlar, mektuplar, kısacası elinizin altında olmasını istediğiniz tüm basılı malzemelerin yeni adresi belli oldu; www.klonla.com Tüm dokümanlarınızı, kartlarınızı, kitaplarınızı bir kolinin içine koyup www.klonla.com'un sayfasındaki adresine gönderiyorsunuz. Sizin için hepsini düzenliyor, tarıyor, sanal bir kütüphane oluşturuyor ve dijital hale getirdikleri tüm basılı malzemeyi bu kütüphaneye aktarıyorlar. Bu sayede hem kütüphanenizi dünyanın her yerine yanınızda taşıyabiliyor hem de daha az kağıt tüketerek dünya üzerindeki karbon ayak izinizi küçültüyorsunuz.

GEREKSİZ HEDİYELERDEN KURTULUN



Hediye listesi oluşturma ve hediye satın alma platformu www.kurdele.com, geçen Mart ayında kuruldu. Amacı, nişan ve düğün gibi özel kutlamalarda devreye girerek hediye alan ve veren tarafı orta noktada buluşturmak, iki tarafa da geniş bir ürün ve marka çeşitliliği sunmak. Evlenecek çift, sitedeki markalar arasından beğendiği ürünleri belirleyerek bir liste halinde sunuyor; yakınları ve dostları da listedeki bu parçaları yine site üzerinden satın alıyor. İlk etapta bulunan markaların bazıları şunlar; Arçelik, Jumbo, Paşabahçe, Porland, Yataş, Tefal, StepHalı, Habitat, Moulinex, Rowenta, Krups, Arzum, Brabantia, Hiref, Hecha ,Victorinox, Zicco, Picasso, BergHoff, OXO, Homend, Fissler, Felix, Bormioli Rocco, Koziol, Lock & Lock, Regend, Royal, Tantitoni, Tescoma, Tiger, TVS, Termisil.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ



1v1y.com, internetin en yeni alışveriş sitelerinden biri. Adını, Bir Varmış Bir Yokmuş'un kısaltmasından alıyor. Moda ve stil önerileri sunan, sezonun hitlerini avantajlar ile üyeleriyle buluşturan, internetten alışverişe yeni bir soluk getiren bir adres. Onlarca marka arasından seçim yapmak için üye olmanız yeterli.

SMS'LE ALIŞVERİŞ



Mobilexpress tarafından geliştirilen sistem sayesinde artık cepten alışveriş yapmak mümkün. Sistem, bir reklam ya da ilanda beğendiğiniz ürünün, cep telefonunuzla anında, hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilmesini sağlıyor. Bunun için dergi, gazete, ilan panosu, katolog ya da internette gördüğünüz bir ürünün Mobilexpress kodunu SMS ile 3570'e gönderip, işlemi onaylamak icin güvenli kişisel şifrenizi girmeniz yeterli. Mobilexpress, ilk kez bu ay boyunca Boyner Mecmua'nın yılbaşı özel sayısıyla müşterilerine hizmet verecek.

KULLANMADIĞIN, İHTİYACI OLANA GİTSİN



Yeni açılan www.alseninolsun.com adlı sitenin amacı, insanlar arası paylaşımı yaygılaştırmak. Bu nasıl mı olacak? Kullanmadığınız ama atmaya kıyamadığınız, satsanız para etmeyecek, belki lazım olur diye sakladığınız bir çok alet-edevat, ev eşyası, kitap, defter, kalem, halı, kilimi site üzerinden ihtiyacı olanlara ulaştırabiliyorsunuz örneğin. Böylece hem tanımadığınız birine karşılıksız ve koşulsuz iyilik yapmanın verdiği mutluluğu yaşıyor hem de yeni insanlar tanıyorsunuz. Sahip olduğunuz fakat ihtiyacınız olmayan her şey için ilan verebilirsiniz.

ONLİNE OUTLET MAĞAZA



Lacoste, Swatch, Façonnable, Le Coq Sportif, Diesel, Calvin Klein saat, Abercrombie & Fitch markalarının ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimlere yer veren online outlet mağazası www.occasion.com.tr geçen hafta açıldı. Üstelik 15 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında yapacağınız bütün alışverişlerinizde ekstra yüzde 10 indirim fırsatı olacak.

ANNE VE BEBEK İÇİN HER ŞEY



Özel alışverişin öncülerinden limango'nun bir süre önce hayata geçirdiği www.limangokids.com, hamileler, 0-13 yaş arası bebek ve çocuklar için aranılan her şeyin bulunabileceği bir site. Üyeler hamile koleksiyonlarından, bebek ve çocuk kıyafetlerine, ayakkabı ve aksesuvarlardan iç giyime, teknoloji ve bebek bakım malzemelerinden hamile ve bebek kozmetiğine kadar binlerce ürünü yakından inceleyip yüzde 90'a varan indirimlerle satın alabiliyorsunuz. Üyelik ücretsiz. Kullanılan 3D Secure sistemi sayesinde tüm alışverişler en yüksek güvenlik seviyesinde gerçekleşiyor. Ayrıca vade farksız 12 aya varan taksitli ödeme avantajı sunuluyor.

PARFÜMLER İNTERNETTEN



Markafoni grup şirketleri bünyesinde kurulan www.misspera.com'da kadın ve erkeklere yönelik bakım, parfüm ve kozmetik ürünlerinin satılıyor. Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo gönderimi, en geç üç gün içinde ürün teslimi ve 30 gün içinde ücretsiz kargo ile iade kabulü gibi özellikleriyle site, kullanıcılarına birçok kolaylık sağlıyor.

Zeynep BİLGEHAN

ÜNLÜLERİN ONLİNE SIRLARI

Araştırmalara göre Türkiye'de internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 74'ü kolaylık ve pratiklik nedeniyle bu kanalı tercih ediyor. Zamandan tasarruf etmek ve uygun fiyata alışveriş imkanı diğer nedenler arasında. Her biri kendi alanında ünlü isimlere, internet alışverişinde kullandıkları adresleri ve neden bu yöntemi seçtiklerini sorduk. Verdikleri cevaplar, araştırmaları doğruladı.

SERDAR KUZULOĞLU / Bilişim ve teknoloji yazarı

Ucuz nerede ben orada

Alışveriş için, internette gerçek hayattaki gibi sürekli ziyaret ettiğim mağazalar yok. Çoğu zaman satın almak istediğim şeylere yönelik genel tarama yaparak en ucuz hangisindeyse ona yöneliyorum. Türkiye içinden alınacak şeyler için www.cimri.com ve www.akakce.com gibi karşılaştırma sitelerini kesinlikle tavsiye ederim. Yabancı siteler arasında en sık kullandığımsa www.amazon.com. Yakın zamana kadar ABD sürümü amazon.com'u kullanıyordum ama nakliye ücretlerinin daha makul olması sebebiyle İngiliz www.amazon.co.uk adresini daha fazla tercih eder oldum. En büyük bağımlılıklarımdan biri de Çin malı hemen her türden ürünü üç beş dolara alabildiğiniz www.dealextreme.com. Nakliye ücreti almaması beni bu siteye daha da bağlıyor. Çok para harcamaya başladığım için bıraktığım bir diğer e-ticaret tüyosu da www.myus.com. Bu site sadece ABD içine satılan özel ürünler için sanal bir adres veriyor. Aldıklarınızı bu sanal adrese yönlendiriyorsunuz, ardından site sizin Türkiye'deki adresinize yönlendiriyor. Bunun www.amerikadaniste.com gibi Türkçe sürümleri de var. Tüm bu siteler, alışveriş için harcadığım zamanı azaltıyor. Fiziki olarak alışveriş yapmayla kıyaslanmayacak kadar kısa bir sürede ürünü bulup, emsalleriyle karşılaştırıp satın alabiliyorsunuz. Çok daha fazla seçeneğe sahip olmak da cabası. Ürünün kapınıza teslim edilmesi de alışkanlık yaratıcı.

KANAT ATKAYA / Hürriyet yazarı

Bulamadığım kitaplar için

Alışverişi çok fazla sevmediğimden internet üzerinden sadece kitap almayı tercih ediyorum. Bunun için de öncelikli adresim www.nadirkitap.com oluyor. Her aradığımı bulabiliyorum. Özellikle ilk baskılar ve artık baskısı olmayan kitaplar için ideal. Örneğin en son Ece Ayhan'ın Ortodoksluklar kitabını satın aldım. Bir de İkinci Meşrutiyet'le ilgili kitapları. Bu site dışında sahafların kendi internet sitelerini de kullanıyorum. Simurg Kitabevi'nin sitesi bu konuda çok başarılı; www.simurg.com.tr. İnternet alışveriş yapmanın bir diğer avantajı da indirimlerden faydalanmak.

IŞIN KARACA / Şarkıcı

Yenilikleri takip etmenin en hızlı yolu

İşim gereği çoğunlukla zamanla yarışıyorum. Bu yüzden özellikle son dönemde benim için yenilikleri takip etmenin en kolay yolu internet oldu. Sokakta uzun uzun gezmektense ihtiyacım olanı birkaç dakika içinde çok daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabiliyorum. Yabancı kitaplar için ilk tercihim www.amazon.com oluyor. Bunun dışında giyim, makyaj ürünü ve bebek ürünleri için farklı siteleri tercih ediyorum.

ÖZLEM SÜER / Moda tasarımcısı

Ürün kalmadı derdi yok

Kısıtlı zaman dilimlerinde gerçekleştirdiğim alışverişlerim, internet başında çok daha hızlı ve kolay oluyor. Bir de mağazada beğendiğiniz ürünün kalmamış olma ihtimali yüksekken, internet sitelerinde böyle bir sorunla karşılaşılmıyor. İnternetten daha çok evim için objeler, çanta, aksesuvar, parfüm, kişisel bakım ürünleri, bebeğim için kıyafetler, ayakkabı ve oyuncak satın alıyorum. www.colette.fr, farklı tasarımlar ve cool aksesuvarlar için ideal. Aynı şekilde www.netaporter.com'u da unutmamak gerek. Ayrıca www.etsy.com ve www.shopbop.com da sıklıkla alışveriş yaptığım siteler arasında. Eşim için hediye bakacağım zaman mutlaka www.mrporter.com'u açıyorum. www.izzyandfloyd.com da oyuncaklar için seçilmeli.

ÇAĞLA ŞİKEL / Manken

Yolda bile alışveriş imkanı

Alışveriş yapmayı seviyorum. Ama internetten alışveriş yapmak çok daha güzel. Çünkü satın almayı çok istediğim ama Türkiye'ye gelmeyen pek çok model oluyor. Bunları da internet sayesinde otomobilde giderken bile satın alabiliyorum. Daha çok ayakkabı ve elbiselerimi internet sitelerinden satın alıyorum. Bunun için www.shopstyle.com, www.shopbop.com, www.revolveclothing.com, www.urbanoutfitters.com siteleri tercihlerim arasında.

AHMET ÜMİT / Yazar

Kapıma kadar geliyor

Kitap, DVD, CD, gıda ve temizlik ürünleri gibi pek çok ihtiyacımı internetten karşılıyorum. www.idefix.com, www.kitapyurdu.com, www.migros.com.tr ve www.markafoni.com adreslerini kullanıyorum. Bu sayede alışverişe ayırdığım zaman azalıyor, kendime vaktim kalıyor. Ayrıca aradığım her ürüne ulaşmam çok kolay oluyor. En önemlisi de sipariş ettiğim her şey, kapıma kadar getiriliyor. Üstelik internetteki fiyatlar, dışarıdaki mağazalardan çok daha uygun oluyor.

Öykü Gürman / Şarkıcı

Nadir ürünler için

Değişik, benzeri az ürünleri bulmanın en iyi yolu alışverişi internetten yapmak. Ev aksesuvarları, çiçek, parfüm, ayakkabı gibi pek çok ihtiyacımı böyle karşılıyorum. Son zamanlarda www.limango.com, www.markafoni.com, www.zizigo.com, www.daybuyday.com ve www.morhipo.com en çok kullandığım adresler.

Deniz İNCEOĞLU