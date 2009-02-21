Önler iyi ama orta saha Iı

Erdoğan Aksoy yazıyor

Yıllardır Beşiktaş’ı yönetenler yanlış teşhiste bulunmuş, Bobo-Nobre ikilisini birlikte oynatmamışlardı. Deneme yanılmalar sonucunda sorunun forvet hattında değil de, forvete servis yapacak orta sahada olduğu görüldü. Çift forvetle sahaya çıkıldığında, defanstan sık sık ileri çıkacak Sivok’un katkısı da hesaba katıldığında oyunun rakip kaleye yığılacağı aşikardır.

Her ne kadar Beşiktaş 3-0 gibi net bir skorla galip geldiyse de özellikle ilk yarıda sergilediği istikrarsız futbol ile taraftarlarını mutlu etmedi. Zaten 100. yıldaki şampiyonluktan beri Beşiktaş’taki en istikrarlı şey “istikrarsızlık”. Öyle ki 2 hafta üst üste iyi futbolun oynandığını hatırlamıyorum.

Takımda Ernst üzerine düşen hamallığı fazlasıyla yapıyor. Almanya’da 3 yılda kazanamayacağı parayı burada 1 yılda kazanabilmek içinvarını yoğunu ortaya koyuyor ama takımın sözüm ona yıldızları ortalıkta pek gözükmüyor. Sahiden nerde şu Beşiktaş’ın yıldızları? Nerede Delgado, Yusuf ? O Tello’nun hali ne öyle? Gerçi oyunu 1 asist 1 gol ile tamamladı ama oynadığı mevki itibariyle çok daha fazla koşması gerekiyor. Bu 3 futbolcunun maliyetini toplarsanız yediğiniz kazığın ölçüsünü de bulursunuz. Zor maçlar bittikten sonra, iş işten geçtikten sonra oynamalarının zaten anlamı kalmıyor ki...

Gideceği açıklandıktan sonra Cisse’yi ara ki bulasın. Koskoca 90 dakika oyunda gizlendi durdu, sadece 1 kez topu kazanabildi. Haksızlık etmeyelim, 1 keresinde de kendisine faul yaptılar.

Mustafa Denizli Türk oyuncu oynatmayı kendisine misyon edinmiş olmalı ki Gökhan Zan’ı hala oynatıyor. Hem de Zapotocny varken. İlk yarının sonlarına doğru G.Antepli oyuncunun G.Zan’ın belini kırıp verdiği pası Beto boş kale yerine dışarı atmasaydı sonuç çok farklı olabilirdi.

İlginçtir, ilk yarıda G.Antep’in gole yaklaştığı 3 pozisyonun 2’sini Beşiktaş’lı futbolcuların vuruşlarından buldu. Önce Bobo sonra Nobre’nin kafa şutlarını Rüştü güçlükle önledi.

İlk yarıdaki kötü futbolun bir sebebi de forvete servis yapılamamasındandır. Defansta 1 fazla futbolcunun olması, Cisse’nin etkisiz eleman gibi oynaması ve Serdar Özkan’ın da iyi bir gününde olmaması sebebiyle tüm umutlarını Tello’nun kullandığı duran toplara bağladı Mustafa Denizli. Biraz da şansının yardımıyla bu planı da işledi.

İ.Toraman’ın sağ kanatta oynayamayacağı ne zaman anlaşılacak, merak ediyoruz? Biz tam böyle düşünüyorken İ.Toraman, mükemmel hareketlerini süper bir pasla birleştirerek 3. golün asistini yaptı. Yine de kendisi hakkındaki fikrimiz değişmedi. Serdar Özkan ise Cisse’ye çok güzel eşlik ettiğinden bir tane bile tehlikeli orta seyredemedik. Sonucunda da sıkıntılı bir futbol sergilendi.

Beşiktaş haftayı 3 puan ile kapatıp İstanbul’a 3 puan ile dönerken, şampiyonluk yarışını kolay kolay bırakmayacağını da ispatlamış oldu.