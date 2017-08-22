Önlemler alındı korkulan olmadı

Yaklaşık 1 ay önce ceviz büyüklüğündeki dolunun araçlara zarar verdiği İstanbul’da galericiler, doludan ve olası fırtınadan zarar görmemesi için araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerini battaniye, halı, kilim ile kapattı. Sürücüler de otomobillerini dolu yağışından korumak için kapalı otoparklara akın etti. Birçok ilçede kapalı otoparklar günün erken saatlerinden itibaren doldu. Birçok sürücü, otopark kapılarında “dolu” tabelasıyla karşılaştı. Üsküdar’da olası su taşkınlarına karşı rögar kapakları açık bırakıldı. Belediye ekipleri ise kanalizasyondan borularla su çekti.



Geçen ay yaşanan kuvvetli yağışlarda birçok alt geçidin su bastığı Eminönü ve Sirkeci’de ilginç önlemler dikkat çekti. Belediye ekipleri, tramvay altgeçitlerine sel sularının basmaması için kum torbaları koydu. Yanyana dizilen torbalarla sel sularına karşı set oluşturuldu.



Şiddetli yağış, Beykoz, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu başta olmak üzere tüm ilçelerde şiddetini arttırarak sürdürdü. Bazı vatandaşlar binaların altına sığınırken, bazıları da yağmura aldırış etmeden selfie çekti. Belediye ve AFAD ekiplerinin acil müdahale amacıyla hazır bekletildiği İstanbul’da sağanak nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadı.



