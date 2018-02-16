Önlem alınmazsa 5 yıl sonra bitecek!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Giresun’un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, eğer 5 yıl içinde çok acil önlemler alınmazsa, balıkçılık politikaları yeniden düzenlenmezse artık denizlerimizde av yapılmasının imkansız hale geleceğini söyledi.

'UMUDUMUZ KALMADI'

Son yıllarda yaşanan balık azlığının korkulan günlerin göstergesi olduğunu belirten Arslan, “Yılın ilk 4 aylık periyodunda bizler balıktan umutluyduk ama Ocak ayından bu yana yılın ilk 45 gününü geride bırakmış durumdayız ve artık umudumuz bu sezon için kalmadı. Balığın en verimli olması gereken dönemler böyle ise sezon erken kapanmış demektir” dedi.

DÖNÜŞLER BAŞLADI

Karadeniz karasularında hamsinin erken göç etmesiyle hamsinin peşine düşen balıkçılar Gürcistan’a karasularında avcılık yapıyordu. Hamsinin peşinden Gürcistan’a giden balıkçılar da avcılığın düşmesi ve hamsinin istenilen kalitede olmaması nedeniyle geri dönmeye başladı.

'HAMSİ BİLE LÜKS HALİNE GELDİ'

Bundan sonra hamsi fiyatlarının 10 liradan aşağıya düşmeyeceğini kaydeden Arslan “Hamside avcılık böyle giderse denizden çıkan hamsinin fiyatı vatandaşa 10 liradan aşağı gelmez ve bu fiyat kimi zaman 15-20 liraya kadar da çıkabilir. Öncede fakirin lezzeti olarak bilinen hamsi bile bu sayede lüks bir hale geldi. Diğer balıklarda da durum aynı. Zaten palamut sezonun durgun geçmesinden bugünlerin böyle geçeceği de belliydi” açıklamasında bulundu.