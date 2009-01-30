Onlayn Fenerbahçe...

Hani hep derler ya.

“İtalya’da hiç bir programda pozisyonlar ileri geri alınıp tartışılmıyor.”

Ulan nereden biliyorsun?

Liguno Tvino mu var evinde?

Şansale Büyükaganetti diye bir adam mı duydun orda?

Belki adamlar sabaha kadar tartışıyorlar.

Veya, “Avrupa’da kulüp başkanları meydana çıkıp bu kadar kendini göstermiyorlar.”

Nereden biliyorsun? Sende Skysports mu var? Bende yok.

O zaman sen Spormax’ta, maçtan sonra niye hemen yayını kapatıyorsun?

Belki adamlar soyunma odasına iniyor.Belki röportaj yapılıyor.

Adam katrilyonluk klübün başkanı veya sahibi, hiç ekrana çıkmayacak, Antep’inki çıkacak.

Artı sen ne kadar İngilizce biliyorsun, worldsoccer.com yazabilecek misin?

Hiç, laf olsun, torba dolsun.

Sıfır bilimsellik.

Bütün bu klişelerin başına “ben”i koymak çok önemli. Ben de hayatımda hiç Milan ’lı, Arsenal’li, River Plate’li olmadım. Emrah Öner yazıyor Fakat en başta yazdıklarım sadece benim hayatım için geçerli. Sadece ben görmedim böyle bir sevgi.

Niye mi?

Çarşamba günkü maçta, hava soğuk, hafta içi saat 20:45, maç Chelsea maçı da değil, size yemin ediyorum, Fenerbahçe seyircisi doğru dürüst 2 pası, orta sahada bir futbolcunun 5 metre topu dikine sürmesini, genç bir çocuğun girip sırıtmadan oynamasını o kadar özlemiş veya görmemiş ki, bunlarla bile gaza geldi. Seyirciyi kurup bıraksan İsrail’e girerdi.

Hatta babaannem UEFA’ya kalsaydık final oynardık dedi.

UEFA ne babaanne dedim?

Çok konuşma, ekmeksiz ye yemeğini dedi.

Fenerbahçe seyircisi, her Türk seyircisi gibi bilinçli, akıllı ve toptan anlıyor. Çıta da az çok yükselmiş, Anelka’ları, Appiah’ları görmüş. Artık yutturamıyorsun Maldonado’ları Josico’ları.

Mesela öyle bir düzenek kurulsa ki;

Aragones’i göndersen, internette online bir sistem kursan. Anında maç kadrosunu, oyuncu değişikliklerini, penaltıyı kimin atacağını siteye üye olan Fenerbahçe’liler karar versin. Anlık oy kullanılsın, oy çokluğuna göre Alex çıksın Deivid girsin, Uğur çıksın Vederson oynasın. Böylece hem takım daha iyi olur, hem herkes memnun olur. Çünkü iş inada binince ne Semih, ne de Emreciksin yaşlanacak.

Hatta programın ismi de hazır.

Onlayn Fenerbahçe...

Bir düğmeye basıyorsun. Ekrana bir yazı çıkıyor.

Artık oynayın layn!!!