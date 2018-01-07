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    Onlarla dizi izlemek 600 bin TL

    Hürriyet Haber
    07.01.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

    Amerikalı ünlü aktör Sean Penn’in cumartesi gecesi Haiti’ye yardım için organize ettiği geceye Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi damga vurdu.

    Yardım amacıyla, dizinin bir bölümünü oyunculardan Emilia Clarke ve Kit Harington ile izlemek isteyenler için açıkartırma yapıldı. Açıkartırma 20 bin dolardan (75 bin TL) başladı. Giderek yükselen fiyat Hollywood yıldızı Brad Pitt’in 120 bin dolarlık (450 bin TL) teklifine kadar çıktı. Adı açıklanmayan bir kişi 160 bin dolarlık (yaklaşık 600 bin TL) teklifle açıkartırmayı kazandı.

    Onlarla dizi izlemek 600 bin TL

    BARDAN ÇIKARILDI

    Dizide Kuzey’in Kralı Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington, cuma gecesi New York kentinde gittiği bir barda çok sarhoş olup çevreye rahatsızlık verince mekândan çıkarıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , got , game of thrones
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