İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay

İstanbul'da Mecidiköy’de tekstil atölyesinde çalışan 51 yaşındaki Ali Karal, boşanmak üzere olduğu eşi Leyla Karal’ın boğazını onlarca kişinin gözleri önünde kesti. Çekmeköy'de ise Bediha B. isimli kadın çalıştığı pizzacıda kocası tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

ONLARCA KİŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ MECİDİYEKÖY’de tekstil atölyesinde çalışan 51 yaşındaki Ali Karal, boşanmak üzere olduğu eşi Leyla Karal’ın boğazını kesti. Korkunç cinayet Şişli'de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin arkasındaki Aytekin Kotil Caddesi üzerinde onlarca kişinin gözleri önünde işlendi. Leyla Karal yaşamını yitirdi. Ali Karal, cinayetten sonra polise teslim oldu. (Fırat ALKAÇ / HÜRRİYET) Leyla Karal yaşamını yitirdi

ÇEKMEKÖY'DE ÇALIŞTIĞI PİZZACIDA KOCASI AV TÜFEĞİYLE VURDU İstanbul Çekmeköy'de Bediha B. isimli kadın çalıştığı pizzacıda kocası tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, koca polis tarafından gözaltına alındı. (Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL - DHA)



