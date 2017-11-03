Onlara neden dünyanın en iyi rock grubu!

“Biliyoruz bu sadece rock’n’ roll, ama yine de seviyoruz!”

Geçen hafta Domingo Yayınevi, yukarıdaki iliştirilmiş notla birlikte yeni yayımladıkları Rolling Stones kitabı ‘Güneş, Ay ve Rolling Stones’u kargoyla gönderdi.

Daha önce Patti Smith’in ‘Çoluk Çocuk’unu Türkçe bastıkları ve bu işe ne kadar özendiklerini bildiğim için kitabın gelmesini sabırsızlıkla bekledim. Kısa sürede de oturup bitirdim ki bunda çevirisindeki (Kıvanç Güney) işbilir dilin payı da büyüktü.

Radyodaki (Radyo Eksen) sabah yayınımda kitaptan bahsederken gelen tepkiler karışıktı. Anladık ki grubun hayranları kadar sevmeyenleri, hadi diyelim geride tutanları da vardı. Saygı duyarım, ama Rolling Stones’la boy ölçüşmenin zor olduğunu da kabul etmek gerektiğini savunurum. Bir şans daha verin! Grubun hikâyesini, davulcuları Charlie Watts’un bile aralarına kabul ettiği, birlikte turneye çıkmayı teklif ettikleri Rich Cohen’in ağzından dinleyin. Neticede bu rock’n’ roll tarihinin bir çeşit özeti!

SAHNE ARKASINA GİRİŞ BİLEKLİĞİ

Kitabın yazarı Rich Cohen Mick Jagger ve Martin Scorsese’yle birlikte geçen sene görücüye çıkan, ama tek sezondan sonra ekrandan kaldırılan ‘Vinyl’ın yaratıcılarından biri. Bu hikâyeyi zaten kitapta da okuyacaksınız. Çünkü Rolling Stones kadar Cohen kendi meziyetlerini, hikâyesini de sıkmadan paragraf aralarına sıkıştırıyor. Hem sıkmıyor hem de artık pek revaçta olmayan basılı müzik neşriyatı içine dalmak isteyen gençleri heveslendirmesi açısından teşvik edici bir hikâye de ortaya koyuyor. Neticede sahne arkasına giriş kartı olan birine açılan kapılar ve paylaşılan sırlar muhtemelen biraz kırparak da olsa kitap haline getiriliyor.

DÜNYANIN EN ÇİRKİN GRUBU

Rolling Stones’un bu okuyacağınız hikâyesinde küçük kulüplerden büyük kitlelere doğru ilerledikleri yolu, gazetelerde çıkan “Dünyanın en çirkin grubu”, “Kız kardeşinizin Rolling Stones elemanlarından biriyle çıkmasına izin verir misiniz?” veya “Bitliler!” gibi manşetleri, “Siz hâlâ ölmediniz mi?” gibi röportaj sorularının varlığını da göreceksiniz. Gerçi o dönemin Türk basınına baktığınızda “Şehrin güzelliğini bozan üç hippi Adana’dan atıldı”, “Bir mikrop temizlendi”, “Turist döviz getirmiyor, sadaka alıp kaçıyor” gibi acımasız ve benzer başlıklar atıldığını da unutmayın.

Tavsiye de ederim, fırsatınız olursa Atatürk Kitaplığı’ndaki basın arşivini bir karıştırın. Ayrıca ‘Güneş, Ay ve Rolling Stones’ kitabıyla birlikte daha derin bir araştırma isterseniz; Keith Richards belgeseli ‘Under The Influence’ ve otobiyografisi ‘Life’, Brett Morgen’ın ‘Rolling Stones: Crossfire Hurricane’ ile Gillian Bartlett’ın ‘Rock of Ages’ filmlerini de önerebilirim.

BU KİTAPTA NE BULURUM?

Bu kitapta Keith Richards’ın dişlerinin neden kötü olduğunu,

Beatles ile aralarındaki esas mevzuyu,

Grup üyelerini etkileyen müzisyen ve kitapları,

İsimlerinin nereden çıktığını,

İspanyol şarkısı ‘Malaguena’nın önemini,

Rich Cohen’in neden Keith Richards’ın (Keef) bebeğini doğurmak istediğini,

Kimin kimin sevgilisi olduğunu,

Bazı Rolling Stones şarkılarının nasıl ortaya çıktığını,

1960’ların antikahramanlarıyken nasıl birden herkesin sevgilisi olduklarını,

Ve onlara neden ‘Dünyanın en iyi rock grubu!’ dendiğini öğreneceksiniz.

Aman dilinizi ısırın ki böyle çeviriler çıkmaya devam etsin! Hem dilini ısırıp hem de kitabı okuyanlarla hayatın bir anda nasıl değişebileceği esprisini de daha sonra yaparız...

*Radyo Eksen Yayın Yönetmeni



GÜNEŞ, AY VE ROLLING STONES

Rich Cohen

Çeviren: Kıvanç Güney

Domingo Yayınları, 2017

352 sayfa, 28 TL.