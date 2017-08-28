'Onlar hayatlarını verdiler biz güzel bir gelecek verelim'

CHP’nin düzenlediği Adalet Kurultayı’nın ikinci günü şafak yürüyüşüyle başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer, sabah 06.00’da Atatürk’ün “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” dediği, İngiliz ve Anzak askerlerinin Gelibolu çıkarmasına karşı direnerek savaşın akışını değiştiren 57’nci Alay’ın yürüyüş yolunu takip etti. Grup, şafak sökmeden başlayan yürüyüş öncesi 57’nci Alay’daki askerler gibi buğday çorbası içip tayın yiyerek yola çıktı. CHP’liler, Kocadere kamp mevkisinden Conkbayırı’na uzanan 5.5 kilometrelik yolu yaklaşık bir saatte tamamladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Conkbayırı’na ulaşınca anıta üzerinde “Adalet” yazan çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:



BÜTÜN TÜRKİYE’NİN DESTANIDIR

“57’nci Alay’dakiler sabah kalktılar, buğday çorbası içtiler, şekersiz üzüm hoşafı ve yarım ekmekle sabah kahvaltısını yaptılar. Ve bugün geldiğimiz yoldan buraya geldiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onlara ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ dedi ve 57. Alay’dakiler hayatlarını bu topraklar için verdiler. Bayrakları için, anneleri, babaları, çocukları, torunları ve bu ülkenin geleceği için canlarını verdiler. ‘Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın’ diyen Çanakkale Destanı bir anlamda burada yatanların destandır. Bütün Türkiye’nin destanıdır.



Onları rahmetle anıyoruz, onlar bize güzel bir Türkiye’yi emanet ettiler. Çanakkale Destanı, Çanakkale’nin geçilmez olduğunu bize anlattı; bir başka destanı yazdı. O destan Kurtuluş Savaşı destanıydı. 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz başladı ve 30 Ağustos’ta Türkiye, düşmanı denize dökerek bağımsızlığını kazandı. Tarihimizi iyi bilmeliyiz. Eğer bize güzel bir Türkiye bıraktılarsa hepimiz bu güzel ülkede adalet içinde yaşamalıyız. Güzel ülkede hepimiz birlikte yaşamalıyız. Bu güzel ülkede huzur içinde yaşamalıyız. Adalet Kurultayımızın teması da budur.



ONLARIN SAVAŞTIĞI TOPRAKLARDA YÜRÜDÜK

Mehmetçiklerimizi andık, komutanlarımızı andık. Onların yaşadıkları, savaştıkları topraklarda yürüdük, sabah yine onların kalktıkları saatlerde kalktık, onların içtiği çorbayı, hoşafı içerek buralara geldik. Biz bu ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Onlar hayatlarını verdiler, biz çocuklarımıza güzel bir gelecek vermeliyiz.”



HAFIZA SOKAK'TA 80 MİLYON VURGUSU

Kılıçdaroğlu, kamp alanındaki ‘Hafıza Sokak’ açılışından sonra yaptığı konuşmada da, “Adaleti sadece kendimiz, bu toplantıya, kurultaya katılanlar için değil, 80 milyon için istiyoruz. Geçmişte yaşadığımız büyük adaletsizliklerden örnekler, bu sokakta görülecektir. Hafızalarımız yenilenecektir. Hep birlikte gezelim, hep birlikte üzülelim ve hep birlikte geleceğe umutla bakalım. Çünkü bu tür adaletsizlikleri ülkede istemiyoruz” dedi.



İkinci gün kurultayda ‘Seçimde Adalet’ ve ‘İnançta Adalet’ konuları konuşuldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her iki oturumdaki konuşmaları da baştan sona dinledi.



KURULTAYDA SP SÜRPRİZİ

ADALET Kurultayı’nın ikinci günü çalışmalara Saadet Partisi Çanakkale İl Başkanı Süleyman Saçıkara da katıldı. Saçıkara, “Saadet Partisi her zaman adalet için çaba sarf eden bir partiydi. Sürekli adalet arayışımız oldu. Saadet Partisi olarak CHP’li arkadaşlarla çok iyi çalışan, söylemleri yakın bir partiyiz. Yabancı değiliz” dedi.



Kurultayda en çok ilgi çekenlerden birisi de canlı heykeller oldu. Vatandaşlar, bronz renge boyanmış Themis, Diyojen ve mitolojik karakterleri canlandıran canlı heykellerle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “İlk gün 30 bin kişiye yemek servisi yapıldı. Herkes etkinlikleri ilgiyle takip ediyor. Kurultay beklediğimizin üstünde ilgi görüyor” dedi.







İNANÇ İLGİSİ

‘İnançta Adalet’ panelinde İhsan Eliaçık, Mehmet Bayraktar, Fatma Bostan Ünsal, Murtaza Demir, Tayfun Atay, Muhittin Yıldız, Pakrat Estukyan konuştu. İlk iki gün paneller arasında en fazla ilgi çeken, bu tartışma oldu. Panel alanında tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun fotoğrafı da yer aldı.



Kurultay alanında, KHK’yla ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve daha sonra tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için masa kuruldu.