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Onlar da 'Türkiye' dedi: Tam yüzde 83 artış!

STOCKHOLM(AA)
15.02.2018 - 22:30 | Son Güncelleme:

İsveç'ten Türkiye'ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla oranla yüzde 83 artış olduğu bildirildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Expressen'in İskandinavya'nın önemli turizm şirketi Ticket'in açıklamasına dayandırarak yazdığı habere göre, Türkiye'nin bu yıl yeniden İsveçli turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdiği vurgulandı.

Haberde, geçen yılın ocak ayına göre bu yılın aynı döneminde Türkiye'de tatil amacıyla yapılan rezervasyonlarda yüzde 83 artış yaşandığı, bu durumun Türkiye'nin bir kez daha İsveçli turistin gözdesi haline geldiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

 

"İSVEÇLİLERİN GÖZDESİ"

Terör saldırıları nedeniyle geçen yıl İsveç'ten Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş yaşandığı kaydedilen haberde, bu yıl Türkiye'nin İsveçlilerin gözdesi olduğu ifade edildi.

İsveçli turistlerin popüler tatil beldelerini tercih ettiği bilgisine yer verilen haberde, turistlerin Antalya'nın Alanya, Side, Belek gibi tatil beldelerine yaptıkları rezervasyonların üç kat yükseldiği kaydedildi. 

 

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Etiketler: isveç , turist , türkiye
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