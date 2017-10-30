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    Onlar da bizim koltuğa talip olmasın

    FATMA AKSU - İSTANBUL
    30.10.2017 - 20:50 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Şirketlerinden Kültür AŞ’nin yapımcısı olduğu, 5 milyon 900 bin liraya mal olan ‘İstanbul’un Muhafızları’ adlı sinema filminin setini ziyaret edip, son sahnenin çekiminde yönetmen koltuğuna oturdu.

    Uysal çekimden sonra yanındakilere, “Onlar da (yönetmenler) bizim koltuğa talip olmasın. Oyuna gelmeyelim” diye espri yaptı. Filmin yönetmeninden bilgi alıp oyuncularla sohbet eden Başkan Mevlüt Uysal, “Artistliği sonra yapacağız. Yönetmenliği başarırsak, bir sonraki adım oyunculuk” dedi.

    Onlar da bizim koltuğa talip olmasın

    Uysal’ın, “Hangi koltuğu yönetmek daha kolay?” sorumuza verdiği “Bu film tutarsa bakarsınız… Yönetmenimize rakip çıkabilir” yanıtı da film ekibini güldürdü. Uysal, çocukları sayesinde evde çizgi film izlediğini de belirtip, en sevdiği çizgi filmin ‘Jetgiller’ olduğunu söyledi.

    Onlar da bizim koltuğa talip olmasın

    Eylül 2018’de gösterime girecek olan ‘İstanbul’un Muhafızları’ animasyon filminde kahramanlar, İstanbul’daki efsanevi ab-ı hayat çeşmesini bulacak. Pedagoglar ve tarih araştırmacılarının desteğiyle hazırlanan filmin dış mekan çekimleri Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat ve Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , istanbul'un muhafızları
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