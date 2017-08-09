Onlar buluyor! 2 bin euroya satılıyor

Artvinde Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ÿTürkiyenin biyolojik zenginliklerinden olan trüf mantarı taraması yaptıklarını söyledi.ÿDoğal olarak yetiştiği ve yetiştirilebilmesi için en verimli toprak özelliklerine sahip alanların tespit edileceğini belirten yetkililer, bu konuda İstanbul’dan gelen uzman Ziyafet Arslan ve özel eğitimli ’Arthur adlı köpeğin Arhavi, Hopa, Borçka ve Murgul ilçelerindeki birçok arazide mantar araması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Arama çalışmalarınaÿArtvin Orman Bölge Müdürü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Dr. Aşkın Kıraç, Ardanuç Orman İşletme Merkez Şefi Serbay Çiçek ve orman işletme personeli de eşlik etti.

KİLOSU 2 BİN EURO’YU BULUYOR

Sabah saatlerinde başlayıp gün boyu süren çalışmalar hakkında bilgi veren ’trüf’ uzmanı Ziyafet Arslanÿ şunları söyledi:

"Köpeğimiz mantarın kokusundan yerini bulduğu zaman kazıp çıkarıyor. Trüflerin ekonomik değer taşıyan 8 türü vardır. Bizim bulduğumuz tür Yazlık trüf dediğimiz türdür. Dünya pazarında bunun fiyatını trüf borsası belirliyor. Yazlık trüf mantarının kilogram fiyatı 200 Euro civarında. Mevsimden mevsime de fiyatlar değişiyor. Sadece fiyat değil kokusu ve tat yapısı da değişmekte. Yazlık trüfler bazen 100 Euroya kadar kalıcı bulurken kışlık trüflerde bu miktar 2 bin Eurolara kadar çıkabiliyor. En yüksek değeri olan trüf çeşidimiz beyaz trüftür. O da kış aylarında çıkar.ÿTürkiyede bu türle ilgili herhangi bir ciddi çalışma yapamadık ama bundan sonraki çalışmalarımızda farklı türlere yoğunlaşacağız. Yazlık trüfte gerekli çalışmaları yaptık. Bundan sonra diğer türlere yöneleceğiz.

"TÜRKİYEDE POTANSİYELİ FAZLA"

Trüf mantarının gıda sektöründe dünya mutfağında da yaygın olarak kullanıldığını dile getiren Ziyafet Arslan, Trüf kokusu ve tadından dolayı daha çok baharat tarzında kullanılan bir manatlardır. Bunun yanı sıra değişik gıda sektörlerinde de kullanılıyor. Geniş bazlı olarak gıda sektöründe yer alıyor. Türkiyede yeni bilindiği için daha önce var mı, yok mu diye endişelerimiz vardı. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki potansiyeli Türkiye genelinde oldukça fazla. Her bölgede olmasa bile belirli bölgelerde belirli yoğunlukta bulunuyor. Trüfle ağaç ortak bir yaşam sürmektedir" dedi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Dr. Aşkın Kıraç da ÿtrüf mantarının bölgelerinin eylem planı olduğunu ifade ederek kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Artvinde dört günlük arama çalışmalarının el edilen mantarla analizleri yapılmak üzer Selçuk Üniversitesine gönderilecek.