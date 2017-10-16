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    OnePlus sessiz sedasız her şeyinizi kaydediyor!

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 08:06 | Son Güncelleme:

    OnePlus, kendi telefonlarından sürekli olarak veri topluyor, ancak şirket isterseniz özelliği kapatabileceğiniz söylüyor.

    Güvenlik araştırmacısı Chris Moore'a göre Çinli akıllı telefon üretici OnePlus, müşterilerinden sürekli olarak veri topluyor ve bu verileri sunucularına saklıyor. Moore paylaştığı blog gönderisinde, OxygenOS'a sahip OnePlus telefonların belli noktalarda veri kaydettiğini söylüyor. Bu noktalar arasında telefonun kilitlenmesi veya açılması, uygulamaların açılması veya kapanması ve bağlanılan Wi-Fi ağlar var.

    OnePlus sessiz sedasız her şeyinizi kaydediyor

    Tüm bunlar oldukça normal sayılıyor, ancak OnePlus ayrıca telefonların IMEI, telefon numarası ve mobil ağ isimlerini de topluyor. Yani elde edilen veri çok kolay şekilde isminizle ilişkilendirilebilir, bu de OnePlus'ın veri toplama politikasını sorunlu hale getiriyor. Moore'a göre veri toplamadan sorumlu olan yazılımlar OnePlus Device Manager ve OnePlus Device Manager Provider. Moore, kendi durumunda bu hizmetlerin 10 saat içinde 16MB veri gönderdiğini bildirdi.

    OnePlus sessiz sedasız her şeyinizi kaydediyor

    OnePlus yaptığı açıklamada veri topladığını doğruladı ve veri akışını bir Amazon sunucusu üzerinden ikiye bölerek yaptığını bildirdi. Şirket bu verileri kullanarak yazılım güncellemelerini geliştirdiğini ve satış sonrası destek hizmetini arttırdığını söylüyor. Şirket ayrıca kullanıcıların isterlerse bu veri toplama özelliğinin Ayarlar/Gelişmiş/Kullanıcı tecrübesi programına katıl seçeneğini kapatarak devre dışı bırakılabileceğini hatırlattı. Şirket bunun dışında sorulan diğer sorulara henüz bir cevap vermedi.

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    Etiketler: çin , gizlilik
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