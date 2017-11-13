OnePlus 5T'in görüntüsü ortaya çıktı

OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 5T’yi New York City’de duyurmaya hazırlanıyor. Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi bulunuyor. İşlemcinin yanında Andreno 540 GPU yer alıyor. 6 veya 8 GB RAM ve 64 veya 128 GB dahili depolama alanı mevcut olan OnePlus 5T’nin arkasında 16 MP ve 20MP çözünürlüklü, 4K desteği sunan iki kamera bulunuyor. Önünde ise 16 MP çözünürlükte tek bir kamera bulunuyor.

Cihazın, en önemli özelliği ise 18:9 görüntü oranında, 6 inç boyutunda bir ekran bulunuyor olması. Kullanıcılara 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunan telefonun, ekranının yanında çerçeveleri bulunmuyor. Parmak izi tarayıcısının arka panele yerleştirildiği OnePlus 5T’de, kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Şirket, “DashCharge” adını verdiği şarj sisteminin kablosuz şarjdan daha iyi olduğunu düşünüyor. Telefonun yurt dışında, OnePlus 5 ile aynı fiyattan, 539 dolardan satışa sunulacak.