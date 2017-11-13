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    OnePlus 5T'in görüntüsü ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 15:11 | Son Güncelleme:

    16 Kasım'da tanıtılacak olan Çinlilerin yeni gözdesi OnePlus 5T’nin ilk görüntüleri internete düştü, hangi özelliklerle geleceği belli oldu.

    OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 5T’yi New York City’de duyurmaya hazırlanıyor.  Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi bulunuyor. İşlemcinin yanında Andreno 540 GPU yer alıyor. 6 veya 8 GB RAM ve 64 veya 128 GB dahili depolama alanı mevcut olan OnePlus 5T’nin arkasında 16 MP ve 20MP çözünürlüklü, 4K desteği sunan iki kamera bulunuyor. Önünde ise 16 MP çözünürlükte tek bir kamera bulunuyor.

    OnePlus 5Tin görüntüsü ortaya çıktı

    Cihazın, en önemli özelliği ise 18:9 görüntü oranında, 6 inç boyutunda bir ekran bulunuyor olması. Kullanıcılara 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunan telefonun, ekranının yanında çerçeveleri bulunmuyor. Parmak izi tarayıcısının arka panele yerleştirildiği OnePlus 5T’de, kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Şirket, “DashCharge” adını verdiği şarj sisteminin kablosuz şarjdan daha iyi olduğunu düşünüyor. Telefonun yurt dışında, OnePlus 5 ile aynı fiyattan,  539 dolardan satışa sunulacak.

    Etiketler: OnePlus 5T ne zaman çıkacak , OnePlus 5T özellikleri , OnePlus 5T Fiyat
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