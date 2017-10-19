OnePlus 5 satışa çıktı, tamamen tükendi!

Yapılan açıklamalara göre OnePlus 5’in üretimi artık tamamen durduruldu ve bugünden itibaren bazı mağazaların stokları dışında bu cihazı bulmak ya da satın almak mümkün olmayacak. Bu kararın arkasındaki temel sebep tam anlamıyla açığa çıkmış durumda değil.

Fakat geçtiğimiz yıl OnePlus 3 modelinin ardından benzer bir süre geçmişken tanıtılan OnePlus 3T modeli bize bir fikir verebilir. OnePlusfirmasının bu kararı almasındaki temel sebebin, satışları yeni tanıtacakları OnePlus 5T modeline yönlendirmek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.





Tabii OnePlus’ın yeni tanıtacağı akıllı telefonun OnePlus 5T olup olmayacağı da kesinleşmiş değil. Bu yıl bir değişikliğe gidilerek hemen ardından OnePlus 6’yı tanıtma ihtimalleri de olsa da, iki ana modelin arasında bu kadar kısa süre olması çok da mantıklı gelmiyor.

OnePlus firmasının kurucularından Carl Pei de Twitter hesabı üzerinden yaptığı başka bir açıklamayla, “Görünüşe göre OnePlus 5 beklediğimizden çok daha popülermiş!” cümlelerini sarfetti.