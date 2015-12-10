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Önemli olan hayatta kalmaktır

10.12.2015 - 17:01 | Son Güncelleme:

Bebekler ve ebeveynlerinin ihtiyacı olan kişiselleştirilmiş bakımı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde her hastane sağlayamayabilir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki parlak ışıklar ve yüksek ses seviyeleri, bebeğin gelişmemiş beyni üzerinde zararlı etkiler yaratarak gelecekteki gelişimini etkileyebilir. Bu travmatik deneyim günler, haftalar, hatta aylar boyunca sürebilir. Ancak hem bebekler hem de aileleri için durumu iyileştirebilecek yenilikçi sağlık hizmeti çözümleri mevcuttur.

“Yoğun bakımda olmanın ne demek olduğunu yaşayana kadar anlayamazsınız."
Mangiagalli Hastanesi’nde Yeni bir anne

Aileyi merkeze alan bakım ihtiyacının, hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin felsefesinde benimsendiğinde, Philips prematüre bebeklerin hayatta kalma şansının oldukça yükseleceğine inanıyor. Ancak bunu mümkün kılacak tek şey sağlık hizmeti teknolojisi değil, aynı zamanda personelin gerekli eğitimi ve desteği almasıdır.

Önemli olan hayatta kalmaktır

“Bebek rahimdeyken gürültü ve ışıktan korunuyordu, dolayısıyla buna mümkün olduğunca yakın bir ortam oluşturmalıyız. Ölüm kalım mücadelesi verilen bir yeri günlük ritimlere uyulan bir yer haline getirmek çok önemlidir."
Profesör Fabio Mosca, Yenidoğan Yoğun Bakım Yöneticisi, Mangiagalli Hastanesi

Philips, anne ve bebek için uygun bir aydınlatma sistemi oluşturdu. Normalde yoğun bakım ünitesinde odanın tamamı için tek bir ışık düğmesi bulunur ancak kuvözdeki her bebeğin ihtiyaçları farklıdır. Mangiagalli sistemiyle aydınlatma ayarlanabilir: Sağlık çalışanlarının prosedür gerçekleştirmesi gerektiğinde açılabilir ve diğer zamanlarda kısılabilir.

Philips aydınlatma sistemi sadece bebekler ya da anneler için değil. aile merkezli bakım içindir. Bu bağlantılar kurulup sağlık hizmeti kişiselleştirilerek bireyler için daha anlamlı hale getirildiğinde, yaşamları daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olabilir. Hasta tüm ailedir ve bebeğe iyi bakarak başarılı olmamızın tek çaresi, aile merkezli bakım görüşünü benimseyerek ailenin tamamı için bakım sağlamaktır.

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