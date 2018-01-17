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OneDrive dosyalarınızı geri yükleyebilecek!

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

Microsoft, yakında OneDrive'a ekleyeceği işlevle yanlışlıkla dosya silme derdini ortadan kaldırabilir!

Microsoft, görünüşe bakılırsa OneDrive'a faydalı bir işlev eklemek üzere. Bu yeni işlev, yanlışlıkla sildiğiniz veya bir hack sonucu erişemediğiniz dosyalarınızı geri getirmenizi sağlayacak.

OneDrive takımından ürün pazarlama kıdemli müdürü Stephen Rose, bir sunumunda ve tweet'inde "Files Restore" (Dosya Geri Yükleme) işlevinden bahsetti. Birkaç hafta sonra kullanılma sunulacağı söylenen işlev, OneDrive depolama alanınızı geçmişteki herhangi bir noktaya döndürmenize izin veriyor.

Bu işlev gerçeğe dönüşürse OneDrive, şimdikinden çok farklı bir dosya geri yükleme süreci uygulayacak. OneDrive'dan sildiğiniz dosyalar, şu an 30 gün tutuluyor (iş hesapları, yönetici hesaplarına göre üç aya kadar tutabiliyor). Böylece yanlışlıkla sildiğiniz veya fidye yazılımı tarafından alıkoyulan dosyalarınızı geri getirebiliyorsunuz.

Şunu belirtmekte fayda var: İşlevin tüm OneDrive kullanıcıları için mi, yoksa sadece OneDrive for Businesss kullanıcıları için mi sunulacağı bilinmiyor.

Bu arada dosyaların geri getirilebilir olması, yeni bir gizlilik endişesi doğuracak gibi görünüyor. Eğer dosyaları geri getirmeniz mümkünse, Microsoft dosyalarınızı hiçbir zaman silmeyecek mi? Bu gibi endişeler ortaya çıksa da, dosyaları geri kazanabilme yeteneği kullanıcılar arasında ağır basabilir.

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Etiketler: google drive , google , bulut bilişim
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